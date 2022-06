@perez_daro

En pleno tour por todo el país, la cantautora argentina Loli Molina, radicada en México hace años, propone en sus conciertos un viaje. "Ojalá podamos un poco armar ese clima, esa nave, que a mí me gusta siempre armar y prender, que la gente que viene entra a una cosa que está sucediendo y cuando termina el show volvemos al mundo real", dice en charla con DiarioShow.com de cara a su concierto en La Trastienda el jueves 16 de junio. Su nuevo espectáculo será la presentación postergada del disco "Lo Azul Sobre Mí", publicado pre-pandemia, pero promete ser un reencuentro emotivo con su público.

Además de la gira, Loli se prepara para publicar un EP llamado "Al Sur" con 4 nuevas canciones en colaboración con Chancha Vía Circuito y talentosos invitados como Chango Spasiuk, Mauro Coletti (Los Tekis) y Carina Núñez, creado en tiempos de cuarentena.

Por ello, la cantautora cuenta cómo se modifica la música en estos tiempos que parecían apocalípticos: "Creo que lo que vivimos tiene que ver con lo que escribimos, o al menos a mí me gusta mantener esa coherencia. Cuando vino toda esta época de ir más para adentro, yo me fui para adentro. Hay cuatro temas, dos que son muy introspectivos y electrónicos y los otros más folclóricos, que en algún sentido también es ir para adentro porque es ir hacia la raíz, como ir a buscar nuestros lenguajes, que tienen más que ver con el territorio, con los paisajes".

La música de Loli, desde sus inicios mantienen una influencia folclórica muy grande, característica que ella entiende como gusto propio: "A mí me interesa mucho la naturaleza y la relación de las personas con los paisajes y con la naturaleza, creo que eso es lo que me lleva todo el tiempo a la música de raíz. Y me gusta la música de raíz de todos lados, o sea, el blues es música de raíz, la música de África, la Armenia. Quiero conocer como es la música local de cada lugar cómo se expresa un territorio en la música. Y eso de alguna manera se cuela en mi música".

Tocar en Buenos Aires puede ser una experiencia placentera o estresante, por como vive la ciudad. Para la guitarrista, es un gran momento para el vivo en La Trastienda: "Hay una gran oferta de todo tipo de espectáculos y conciertos. Siento que la industria de la música está muy fusionada con la industria del entretenimiento. Los shows son como espectáculos más allá de la música. En una ciudad como esta hay gente para todas las cosas. Hay gente que va a ver a Tini, a Coldplay, a Pan o a La Grande. Es una ciudad super melómana".

Loli Molina vive en México desde hace varios años (Gentileza Cinthia Carrizo).

Hablando de todos los gustos, el grupo de cuarteto Q'Lokura hizo un cover de la canción "Las cosas que se quedan con vos" de Loli. Si bien en los papeles puede parecer que se trata de dos mundos diferentes, para Loli fue un gran halago: "Gran sorpresa de la pandemia. Estuvo buenísimo. A mí me encanta, yo soy feliz de saber que existe la diversidad, no tengo una cosa purista de creer que la música buena es como creo que debe ser. El cuarteto es un género que tiene todo que ver con un territorio, y me encantan los cordobeses y su cultura de la celebración, donde ir un recital de La Mona Jiménez es un ritual. Es loco que una canción emo, toda suavecita termine así".

Y completa: "Me da fe también porque me hace pensar en que las canciones tienen un destino y que el mensaje que tienen va a llegar a donde tengan que llegar, aún sea por vías inimaginables, como que la agarré una banda como Q´Locura y le haga una versión así agradecida y feliz".

La charla toma un rumbo sobre cambios y evolución orgánica, algo con lo que ella necesita conectar para crear. Acerca de los fundamentos que maneja la hora de armar sus canciones y, más grande aún, sus discos, explica: "Me gusta trabajar en general con un marco conceptual que me ayude a entender cuál es el contenido y cuáles son las reglas que va a haber en eso que estoy haciendo. A mí me interesan los discos, me interesa tener un relato, que me pregunten qué hice y poder explicarlo".

Loli Molina está de gira por toda la Argentina.

"Ahora estoy escribiendo el disco nuevo y el disco nuevo tiene un marco conceptual súper definido. Igualmente en el proceso pueden pasar cosas, no como que el camino puede desviar, pero está bueno siempre para mí tener un corral, y de ahí empezar a expandirme", completa, adelantando un poco de lo próximo que editará.

¿Pero dónde empieza todo para ella?: "El marco conceptual, que es la forma, es el borde y voy del borde para adentro y es loco porque eso tiene que ver en general con empezar a tirar de la piola de cosas que me generan curiosidad y no sé por qué. Hay un tema que me anda rondando y algo que todo el tiempo se me presenta, un elemento, y empiezo a entender porque eso está volviendo todo el tiempo y básicamente le presto atención".

"Uno realmente inventa nada, solamente lo que está haciendo es interpretar lo que hay alrededor y todo el tiempo de alguna manera reelaborarlo, resignificarlo".

No tiene problemas en contar el proceso creativo, y al mismo tiempo le quita peso a esa estructura: "Yo no creo que uno realmente inventa nada, solamente lo que está haciendo es interpretar lo que hay alrededor y todo el tiempo de alguna manera reelaborarlo, resignificarlo".

Loli Molina se presenta en La Trastienda.

No es un secreto que la música llega a distintos lugares y depende mucho de quién, cuándo y donde se escuche. Para Loli, esas cuestiones no deben ser parte de una búsqueda por abarcar, sino que debe darse de otra manera: "Uno sabe que está haciendo música que otros van a escuchar, aunque uno no hace música para eso. Pero obviamente la comparte. Pero creo que es peligroso empezar a pensar con tanta agenda".

Y continúa: "En mi caso mi música no es comercial ni busca serlo, ni busca ser masiva. Si es una música que sí lo busca, tiene que estar al tiro con las tendencias. Pero a mí me gusta confiar en el mensaje que tengo para dar y lo pongo en el mundo de la manera, que yo creo que lo debo poner en el mundo y haciéndolo lo mejor posible ahora qué le pase con eso a los demás, o cómo interpreten esas capas. eso escapa de mi control".

Y cierra reflexionando: "Está bueno también que se escape, porque eso se escucha. Yo me doy cuenta cuando escucho música que está buscando convencerme de algo, y a mí no me gusta eso porque se parece a la publicidad".

