Fue la primera vez que visitó suelo argentino pero su nombre ya era conocido por miles de fanáticos en el territorio. Apenas puso un pie en el aeropuerto de Ezeiza un grupo de jóvenes la recibieron entre risas y lágrimas de emoción. Es que gracias a su colaboración junto a Tini Stoessel en "High Remix", el exitoso tema de María Becerra, su carrera fue en ascenso y se convirtió en toda una estrella. Lola Índigo pasó por el país y dejó una huella que, tanto ella como sus admiradores, esperan que se repita.

"Fue increíble, la verdad que me han recibido súper, me trajeron un montón de regalos, comida, flores y son lo mejor", indicó con alegría la intérprete de “La Niña de la Escuela” en diálogo con DiarioShow.com. Y agregó: “Es la primera vez que vengo al país. Cuando empezó a crecer mi carrera, tocó la pandemia y no pude venir a grabar 'High Remix' y lo grabamos a distancia. Pero ahora ya puedo estar aquí”.

En su visita a Argentina, Lola se encargó de conocer y disfrutar lo más “típico”. La llevaron a comer carne, fue de paseo y se sacó fotos por Palermo Soho y Puerto Madero que luego publicó en sus redes. “Me gusta todo de esta ciudad, ya estoy planeando volver. Ya para el año que viene, espero, quiero venir y estar feliz”, dijo la española que aseguró que para 2022 regresará con un show para sus admiradores.

Pero su estadía, claramente, no fue solo de turista. Lola aprovechó su paso para promocionar su último álbum e incluso sorprendió a millones de personas al presentarse en el escenario con Tini Stoessel y María Becerra, que junto a ellas cantó “High Remix” y “La Niña de la Escuela”.

“Con Tini fue muy fuerte vernos aquí en Buenos Aires, nos habíamos visto en España alguna vez. Pero aquí fue increíble, la quiero un montón y es muy amiga mía. Es una maravillosa persona, humilde, trabajadora. Y con María llevaba hablando hace un tiempo, dos años por Instagram y WhatsApp y de repente conocerla fue muy emocionante, toda adorable, buena gente”, declaró sobre las intérpretes de “Miénteme”.

En cuanto a la cantante de “Cazame”, recordó que es la primera vez que la conoce en persona ya que para su colaboración fue “todo por Zoom”. Consultada por el inicio de aquel gran hit, destacó: “Todo fue orgánico. Le dije ‘María me encanta la canción 'High' y si estás por hacer un remix me encantaría cantarla’. Y al poco tiempo me escribió y me dijo que se iba a montar Tini. Agradecidísima estoy que me haya dejado participar de una canción que tanto amo”.

“Me encantaría que haya otra colaboración con ella. Ahora que acabo de sacar el álbum de 'La Niña' estoy como recién parida como se dice, y quiero acomodarme un tiempo para buscar otro sonido y para investigar. Ahí por supuesto que le voy a mandar algo a María. ¡Con ella todo!”, continuó esperanzada.

Lola Índigo: La Niña de la Escuela

"La Niña de la Escuela" fue su último gran hit musical que tuvo la colaboración de Tini y Belinda. La artista de 29 años confesó que para escribir sus canciones se inspira “de la vida, de los amigos y de los amores”. Si bien se considera “muy despistada”, sabe que la mayor parte del tiempo siempre tiene alguna buena idea. Y eso mismo fue lo que sucedió con esta canción. Al respecto advirtió: “'La Niña de la Escuela' es lo que le ha pasado a la mayoría de las chicas, alguna vez en su vida. El chico que nos gusta no nos da nada de bola, como decís aquí, de repente uno crece y llegan los fueguitos de Instagram”.

“Es súper autobiográfico. En el colegio pasé unos años complicados, quería ser cantante y todo lo que digo en el videoclip. Miraba la tele y deseaba ser eso, pero no era muy aceptado en el entorno en el que estaba. Tampoco fue muy difícil con mi familia porque tenía claro lo que quería y no me llevaban la contraria. A los 15 años ya estaba dando clases de baile para sacarme el dinero y pagarme mis clases. Al final uno buscaba la manera y los padres decían ‘ah pues sí lo quiere de verdad’”, expresó sobre su pasado que la llevó al camino de la fama.

Lola sabe que su viaje al país fue una gran decisión. Si bien por algunos días dejó de lado su rutina, se encargó de salir, componer y estar con sus amigos. “Fueron muchos planes con poco tiempo”, destacó. De todos modos se dio el gusto de salir el fin de semana en Halloween a la fiesta de cumpleaños de Emilia Mernes junto a Becerra.

Lola índigo fue a la fiesta de Emilia Mernes en Halloween.

No obstante, se llevó una buena impresión del país y repitió sus ganas de regresar: “Las personas me reconocen en un país que no es el mío y es un shock. Intento devolver todo el cariño que me dan”.

