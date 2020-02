@Pérez_daro

Victoria Carreras es actriz por herencia y elección. Dos situaciones que pueden ser opuestas, ya sea por mandato, obligación como la búsqueda de libertad en oposición. En ella funcionan, tanto en su faceta intérprete como en de documentalista, que viene cultivando hace años. Ahora, despuntando el vicio en cine, protagoniza “Hacer la vida”, filme dirigido por Alejandra Marino que en las próximas semanas estará en la cartelera argentina.

-¿Cómo llegaste a “Hacer la vida”?

-Con Alejandra es la tercera película que filmo. Nosotras disfrutamos de trabajar juntas y nos relacionamos no solamente como directora- actriz, sino que me ha dirigido en teatro, y además coescribimos mis documentales. Escribimos “Merello por Carreras”, el primero, y estoy filmando el segundo, en el que Ale es también es escritora.

- Hiciste mucho cine, pero en los 90 hubo un hiato. ¿Por qué?

-Me inicié en el cine trabajando con mi padre, pero hubo un momento en el que me tuve que alejar de esa filmografía para encontrar mi camino personal en el cine. Es por eso que ahora, en las vueltas de la vida, mi próximo proyecto como directora se va a llamar “Amor y cine”, en donde voy a contar la obra de Enrique, mi padre. En los 90 fue necesario que yo me lanzara a una búsqueda muy intensa y personal en mi formación como mi actriz. Para encontrar mi estilo. Y creo lo logré.

Familia de artistas: su padre es el histórico Enrique y su madre la actriz Mercedes Carreras.

- ¿El apellido pesaba?

-Llevo mi apellido con orgullo, tengo un linaje de actrices que me preceden, hace 300 años que en mi familia somos todas actrices y estoy documentando todas esas historias. Lo llevo con mucha gratitud, y también entiendo que hay ciclos que se cumplen. Yo crecí en un set de filmación. Para verlo a mi padre tenía que ir a una locación.

- ¿Te amigaste con tu historia?

-No se puede negar que yo heredé un oficio. Cómo hacer una película y el de la actuación. Yo me siento una trabajadora del escenario y lo audiovisual. Hoy me apasiona filmar. Pero me pasa, cuando veo una foto de rodaje de mi viejo, notar que son todos hombres. Ahora nosotras luchamos para que todas las mujeres podamos hacer cine. Me encanta filmar casi exclusivamente con mujeres. Son búsquedas y caminos diferentes.

-¿Es una decisión política fi lmar con mujeres entonces?

-Claro que sí. Una decisión política, estética y estructural. Nuestra vida es hacer cine, proyectos no nos faltan, y tenacidad tampoco.

Su lugar favorito para vacacionar es Kamari, una playa casi desértica de Grecia.

-¿Hay varios motivos por los cuales hacer una película o siempre es el mismo?

- Depende desde el lugar en el que te encuentres trabajando. Yo soy una plastilina para materializar el deseo de un director, cuando soy actriz. Y como directora soy bastante autorreferencial, porque me hago cargo de que me ha tocado estar en una familia y dentro de un entorno de gente que ha hecho mucho en el cine y en el teatro. Me hago cargo de ese archivo personal, y de esa historia, que no puede quedar en un ropero en mi casa, eso está para ser compartido con el público.

-¿Siempre fuiste consciente de esa rica historia?

-Yo lo viví con mucha naturalidad, pero los años me dieron una perspectiva histórica de su importancia, más allá del afecto que pueda tener por mi viejo, por Tita Merello. Yo redescubrí a mi papá y a Tita cuando trabajé con el material que tenía de ellos, y de alguna manera completo mi historia con la mirada del público cuando se estrenan las películas.