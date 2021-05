@perez_daro

Dueña de un estilo único, mezcla de picardía e inocencia, cómica por naturaleza y con un carisma de esos que ya no quedan, y que atrapa a una gran audiencia, Lizy Tagliani se convirtió en una de las figuras de Telefe. Hoy resulta difícil relacionarla con otro canal, y, aunque parezca casual, cuesta conseguir la confianza de una marca líder. Es que Lizy demuestra todo el tiempo, a pesar de estar en el medio por menos tiempo, que está a la altura de grandes figuras, como Marley y Susana Giménez.

Ante la consulta de este medio, con su debut en la conducción de “Trato Hecho” el domingo pasado -programa que popularizara Julián Weich en 2003- como excusa para la afirmación, Lizy exclama: “Me da vergüenza pensarlo. Pero en el canal me tratan de una manera increíble, acá son muy importantes las relaciones humanas.

Y detalla: "Desde que estoy ahí, desde el personal de mantenimiento hasta el mismo Darío Turovelzky (gerente de Viacom), Fede Levrino (productor), hasta los que hacen peinado, los que maquillan, la gente de seguridad, la encargada de limpieza, todo me tratan con un amor, un cariño. Si tener esa gente al lado es ser una estrella, soy una súper estrella”.

Llegó a la TV en 2014 y fue muy popular gracias a su participación en el "Bailando".

Tagliani asegura que no vive este momento con ansiedad, porque se preocupa de vivir el momento y, de esa manera, poder disfrutar de lo que sucede. Pero sobre las posibles causas que la trajeron hasta este presente, analiza: “Mi personalidad es así, soy muy charlatana, y de hecho es como parte de mi esencia. Mi mamá era un poco más callada pero mi abuela era muy charlatana. Eso lo llevo en la sangre, no me gusta hacer sentir mal a nadie".

"Si noto que me comporté mal o tengo dudas no tengo problemas en disculparme o hacerles saber que sé que fui mala onda, que a veces te pasa porque estás a full, llegando tarde", continúa.

-Ahora el público te hace saber todo por las redes sociales. ¿Sentís la presión?

-Estoy conectada todo el tiempo, de hecho me llevo muy bien con las redes sociales, me encanta. Estoy todo el tiempo contestando y subiendo cosas. Me encanta, pero no siento presión por lo que me digan. No me gusta que la gente me malentienda o sentir que yo pude equivocarme, pero eso va en un solo sentido. Puedo pedir disculpas si alguien se sintió ofendido por mí. Pero tiene que haber algo en mí que siente que se comportó de mala manera, para que sienta que tengo que dar explicaciones.

-¿Hubo un momento en el que dijiste “lo logré”?

-Nunca me imaginé que podía estar en los medios en primer lugar. Lo que sabía fue, cuando decidí que iba a ser peluquera, que iba a hacer lo mejor posible en mi trabajo. Ese quizás fue el inicio. Casi todo se me dio en la vida, no de casualidad porque lo he buscado, pero siempre con ese pensamiento en mi cabeza. En ese sentido siempre supe que lo podía lograr.

En "Trato hecho" está acompañada por Roberto Moldansky.

La conductora llegó a los medios en 2014, y rápidamente se ganó el corazón de los argentinos. En radio comenzó a trabajar con Santiago del Moro en Radio Pop y en el mismo año entró al "Bailando" para suplantar a Loly Antoniale. Gustó tanto que terminó quedando como titular.

Desde ese momento, no dejaron de presentarse nuevas oportunidades en los medios. Trabajó en más 15 programas de TV, hizo radio por cinco años con Del Moro y ahora está en “Perros de la calle” en Urbana Play, hizo una decena de obras teatrales incluyendo “Los bonobos” que lideró la taquilla a nivel nacional en 2020 hasta el inicio de la pandemia, y hasta actuó en un filme.

Pero su rápido ascenso, más que aspiracional puede ser inspiracional, y a pesar de que ella dirá que no le gusta ser “referente”, es conciente de la fuerza que puede tener contar su historia, con todos los obstáculos que debió atravesar.

-La fama te llegó rápidamente...

-En la parte artística, la popularidad, fue algo, no sé, como un premio, como un plus, como si alguien me dijera ‘bueno, vamos a darle un premio a Lizy’ y un día me desperté con todo, con fama popularidad, con mucha gente que me ayuda y me quiere. Es un premio, no algo que planeé, y que hace diez años no hubiese imaginado.

Padeció mucho la muerte de La Floppy, en julio de 2020.

Topadora de prejuicios

Ni bien se empezó a rumorear que Tagliani se uniría al equipo de Andy Kusnetzoff en la nueva radio tras su salida de Metro, la idea tuvo muchos detractores, e incluso para la misma Lizy no fue fácil aceptar: “Con 'Perros' estoy muy contenta, cuando me hicieron la propuesta se me cruzó por la cabeza que iba a ser difícil encontrar mi lugar en el grupo".

Sin embargo, al comenzar a trabajar, vio todo con otra perspectiva: "Pero después me di cuenta que más o menos todos pasamos por lo mismo, dinero más, dinero menos, libros más, libros menos, idioma más, idioma menos, no hay mucha diferencia en las esencias de las personas. Cuando salió la noticia de que iba a estar trabajando en el programa de Andy se decía 'qué tiene que ver'”.

En la radio, con Andy, la pasa bomba.

Pero en poco tiempo todo se revirtió: “Después me empezaron a llegar mensajes de personas que me pedían disculpas porque tenían un prejuicio conmigo, y me felicitaban porque estaba muy bien en el programa. Fue rápida la recuperación de ese mal momento, pensé que iba a tener un 'postoperatorio' bastante largo. Estaba dispuesta a atravesarlo, pero fue rapidísimo.

-¿Hay que seguir rompiendo prejuicios?

-Todo el tiempo. Es tan importante romper las barreras de los prejuicios, ¡pero para todos! Porque pareciera que es otra la gente prejuiciosa y yo no. Yo tengo prejuicios inconscientes, porque por suerte es algo que vengo trabajando desde muy chica. Justamente con Andy me pasó hace un par de años algo curioso. Cuando empecé a hacerme conocida fui a hacer una nota a su programa de radio en el verano, en la playa, en un parador, con una barra de tragos, un bosque. Fue en Mar del Plata, pero cada vez que lo recuerdo pienso que fue en Pinamar, que es una zona más pacata. Uno tiene esa idea, y que Mardel es más de pueblo, como que son cosas distintas. Todos tenemos prejuicios y lo importante es aprender a naturalizarlo, a blanquearlo primero, saber que los tenés, y después sortearlos. Suelo ser prejuiciosa pero no soy inquisidora ni me niego a las posibilidades.

-¿Pero existe un límite, alguien con el que no puedas hablar?

-Puedo charlar con cualquiera que piense de forma completamente opuesta a mi. Podría sentarme en la misma mesa con alguien que quiere matarme tan solo por ser travesti. No tengo ese miedo, esa cosa de ‘si me odias, yo te odio a vos’, ese odio mutuo, para nada. Porque siento que todo el mundo puede aprender, cambiar y crecer.

"Podría sentarme en la misma mesa con alguien que quiere matarme tan solo por ser travesti"

Durante la pandemia, la animadora decidió empezar a estudiar Derecho, y su primer año fue de clases virtuales. Aunque empezó a trabajar con todo en 2021, se hace un tiempo para seguir avanzando en la universidad. “Metí seis materias y ahora estoy cursando tres así que por suerte muy bien. Lo hago porque me gusta. Sigo con el tiempo que sea necesario, no tengo que llevarle un diploma a nadie, es para mi” explica ella.

-¿De dónde vinieron las ganas, específicamente por Derecho?

-En realidad las ganas fueron por la Universidad de Lomas de Zamora. Todo empezó porque cuando acompañaba a trabajar a mi mamá, que era mucama, en provincia, subía al colectivo 306 y veía a los chicos en el fondo hablar. Le preguntaba adónde iban esos chicos y ella me decía que a a la facultad. Después le preguntaba si alguna vez iba a poder ir a la facultad y me decía que sí. Así que era algo pendiente que tenía, con ella y conmigo. Tuve la posibilidad de hacerlo y me anoté.

EL AMOR CON LEO

-¿Cómo estás ahora con tu pareja?

-Estamos muy bien, seguimos con una relación que nos llevamos fantástico, nos amamos... bueno, voy a hablar por mí, lo amo mucho, y creo que el también porque me lo dice todo el tiempo. Me hace bien y me acompaña.

-¿Piensan en dar un paso más en la relación?

-Respecto de la convivencia no sé, por ahora. Pero en el futuro nos gustaría casarnos cuando no haya pandemia, cuando se pueda hacer una fiesta con muchos invitados. El casamiento no me interesa tanto como compartirlo con todos, invitaría mucha gente, incluso seguidores de las redes que no conozco pero que siempre me están acompañando, me dicen cosas lindas. No sé si les puedo dar de comer a todos pero quiero que estén compartiendo ese momento de felicidad, ese es mi sueño.

Con Leo Alturria vive un noviazgo feliz.

MILITANCIA TAMBIÉN

Hace dos meses desapareció Tehuel, un joven trans de 22 años que salió de su casa en San Vicente para buscar trabajo y desde entonces no se sabe nada de él. Aunque la investigación se inició hace un tiempo, su familia, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, entre la que se destacó el colectivo LGBTIQ, tuvieron que hacer fuerza y ruido para que su caso se mediatice y no quede en el olvido. Al respecto, Lizy, que en las redes se mantiene alerta por el caso, lo describe como “terrible y muy triste”.

-¿Te sentís referente del colectivo trans?

-Me suelen decir bastante eso, pero no cargo con esa gran responsabilidad. Si mi forma de vida, de ser, puede ayudar a alguien, bienvenido sea. No solo por la identidad, que es lo que más me importa, porque está bueno que las chicas consigan trabajo.

Para cerrar, analiza que hacen falta algunas políticas y decisiones estructurales: “El otro día vi que en algunos países cuando armás el curriculum no ponés el género, eso me parece muy bueno porque va más allá de qué seas, sino qué podés hacer. En todo lo que yo pueda ayudar a mi género, lo voy a hacer”.

Por D.P