"Decretado, ganado y sanado" fue la frase que Lío Pecoraro utilizó desde octubre de 2020 cuando comunicó que le diagnosticaron leucemia mieloide. El conductor atravesó distintas etapas y, tras meses de lucha, pudo ganar la batalla gracias a la ayuda de los médicos y el trasplante de médula de su hermana Laura. Ahora, en el Día Nacional del Donante de Médula Ósea, el periodista anunció otra buena noticia: su esperado regreso a " El Run Run del Espectáculo".

El próximo domingo 3 de abril, Pecoraro vuelve a la pantalla de Crónica HD con un programa especial y lleno de sorpresas. En diálogo con DiarioShow.com, el comunicador expresó su emoción por poder reencontrarse con sus compañeros en el canal y volver a vivir la adrenalina de estar en un estudio de televisión. "Me siento muy contento, movilizado y feliz de poder volver. Desde julio estoy saliendo desde casa pero no es lo mismo, con todo lo que implica el tema técnico y lo dificultoso que se hace por las condiciones de redes. Tanto Fernando Piaggio como yo somos productores y estamos todo el tiempo viendo qué rinde y qué no rinde", manifestó.

A su vez, explicó que tuvo que iniciar su calendario de vacunación desde cero ya que, después de su trasplante, fue un requisito para su salud. "Estoy muy feliz y vacunado con tres dosis contra el covid y vacunado contra la gripe. Iniciando mi calendario de vacunatorio porque, cuando uno se realiza un trasplante, me enteré hace poquito, se tiene que volver a dar las

vacunas como un bebé", sostuvo.

Consultado por la decisión de regresar el domingo y no el sábado a " El Run Run del Espectáculo", explicó: "Me tomé un par de días de relax. Claramente no tuve vacaciones. El 5 de abril cumplo un año del trasplante medular y me tomé tres o cuatro días para irme a Mar del Plata y el sábado no quería volver porque estoy regresando hoy. Quería relajar para acomodarme y volver el domingo 3. Pero después ya los sábados y domingos es normal".



Con respecto al ciclo especial del domingo, Pecoraro adelantó: "Va a estar todo el panel así que va a ser un programa muy emotivo. Va a haber una gran charla entre Fernando y yo, después van a empezar a participar los chicos y posiblemente va a haber una gran sorpresa en vivo por primera vez en el canal. También hay muchas cosas de las que yo personalmente no sé, porque la productora no nos quiere contar nada y me parece fantástico. Me encanta que sea un segundo regreso con muchas sorpresas".

Por otro lado, Lío se mostró agradecido con todo el público que lo apoyó durante este año. "Es caminar por la calle y, cuando la gente te reconoce, lo primero que te dice es 'Qué bien que estás, cuánto me alegro. La cantidad de veces que recé por vos'", relató.

Conmovido por su batalla ganada, Pecoraro dejó un mensaje importante para la gente que aún sigue desinformada: "Toda donación de sangre y la donación de médula salva vidas. Yo le agradezco tanto al Hospital de Clínicas como la Fundación Favaloro, a todos sus médicos

y a la gente que rezó y que donó sangre por mí. Especialmente quiero agradecer a Fernando y a Laura mi hermana que fue que me donó la médula. Y a todo el personal médico que me acompañó, ya sea desde la persona que te abre la puerta hasta el director de de ambos lugares, porque todos se han portado muy muy bien conmigo y me han acompañado todo el proceso".

"Me siento muy fuerte. Yo digo que estamos ajustando clavijas porque obviamente los controles me los voy haciendo cada vez más espaciados, por ejemplo, al principio eran todas las semanas, después cada 15 días, después cada tres semanas y ahora es una vez por mes. Estoy volviendo a una normalidad mejorada, como dice Fer", continuó conmovido.

Para cerrar, reflexionó: "Ahora le doy valor a otras cosas. Pero acá lo importante es la salud, porque si tenés salud sos rico".

¡Mirá el video en el que Lío Pecoraro anuncia su regreso a " El Run Run del Espectáculo"!

Por A.R.