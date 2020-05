@Rfilighera

La Casa del Teatro fue fundada por la soprano Regina Pacini, esposa del presidente argentino Marcelo Torcuato de Alvear, en 1938. El edificio ubicado en la avenida Santa Fe 1243, barrio de Retiro, consta de 10 pisos, y desde su inauguración la entidad buscó como objetivo primordial ser un ámbito de refugio y asistencia para artistas jubilados o con necesidades económicas. En ese mismo ámbito se encuentra el teatro Regina, en homenaje a la cantante. Con el advenimiento del coronavirus y el agregado de graves problemas financieros para poder solventar deudas que se fueron acumulando, hoy atraviesa quizá su peor situación.

Linda Peretz, la actual presidenta de la Casa del Teatro, charló con DiarioShow.com y detalló el panorama de esta entidad que tanto ayuda a la comunidad artística. "En la actualidad tenemos 30 residentes, cuyas edades oscilan entre 70 y 90 años, ubicados en tres pisos, y cada uno se encuentra alojado en su respectiva habitación", sostuvo. Y destacó que "las comidas se sirven en cada habitación respetando la correspondiente distancia individual que marcan los protocolos sanitarios hoy. Se les da tres comidas diarias y se realiza una dieta particular para la población celíaca, así como también para los hipertensos y diabéticos".

Evidentemente preocupada, Linda advirtió que "en estos momentos estamos escasos de insumos; hemos pedido donaciones para cubrir necesidades de alimentación, farmacia, sanidad, limpieza, pero, por sobre todo, medicamentos". En relación al personal empleado, la actriz advirtió: "Tenemos pocos; actualmente contamos con una enfermera de día y otra de noche, en tanto, la persona que cubre los fines de semana se encuentra en cuarentena. Por lo tanto, necesitamos imperiosamente más voluntarios".

Linda subrayó que la deuda con la AFIP asciende a 8 millones de pesos. "Teóricamente deberíamos recibir, como tuvimos el año pasado, un subsidio del gobierno de la ciudad según un acuerdo que se firmó entre Luis Brandoni y Facundo Suárez Lastra, entonces intendente, en 1985. Pero todavía este año no fue otorgado".

Una y otra vez, destacó que "no se trata de un asilo; es una residencia para adultos mayores que tuvieron que ver con la actividad teatral, entonces, no es un geriátrico ni tiene estructura para poder serlo". A modo de reflexión final, Linda Peretz puntualizó que "en estos momentos nos sentimos muy asustados. Estamos viviendo una etapa de extremo cuidado que tiene incidencias en lo emocional y en lo psicológico. Es un momento muy triste y límite, me animaría a decir. Necesitamos ayuda, por eso es que lo pedimos con cierta urgencia".