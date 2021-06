@marceloperaltam

Tal como sucede en épocas de pandemia, mediante una entrevista realizada por Zoom, Leonel García contó por qué tituló "45 RPM" a su flamante álbum: "Es un nombre un poco caprichoso y tiene que ver con mi edad, de ese momento que eran los 45, pues lo tenía yo como muy presente, un tema de reflexión y analizar el futuro, el pasado y cuánto me quedaba de juventud y todas esas preguntas que te haces y me encontré con una etiqueta de un vinil (un disco de vinilo), que hicieron hace muchos años y giraban a 45 revoluciones por minuto, fue una coincidencia digamos numérica que además, me remitía a la era de los sencillos cuando los discos eran de una canción por lado nada más".

Durante una charla distendida con DiarioShow.com, García recordó cómo fue el origen de esta placa: "Tenía la necesidad de hacer otro álbum después de "Amor presente", con el que ni siquiera tuvimos la oportunidad de girar, pasó el tiempo y quería sacar canciones nuevas, trabajar en esta onda. Refleja un poco este momento de mi edad, que sientes que los 50 ya se ven por ahí adelante y te hace pensar un montón de cosas al respecto, influencias, tu camino, tu trabajo, hasta dónde has llegado, que te falta, qué está pasando en el mundo ahora y todo eso se conjuga en este disco".

Más tarde, sobre el video del track difusión, "Para la eternidad" (donde colaboran Ximena Sariñana & Jonaz (de Plastilina Mosh) en el cual representa a un vampiro, cuenta que "queríamos generar un poco ese ambiente. Esta idea de los personajes que viven a través del tiempo".

La tapa de 45 RPM.

"Para la eternidad", con Ximena Sariñana & Jonaz.

"La canción habla de un amor que ha vivido por muchas épocas, porque es como una sensación que tienes a veces con la pareja; que lo que tiene con ella o con él viene de muy atrás", comentó para agregar que "probablemente se siente como si la conocieras de otra vida". Luego, ante nuestra consulta sobre los distintos géneros musicales incorporados indicó: "Ahora que lo decís, no lo había pensado. No calculé cuántas canciones iban a quedar rítmicas o cuántas baladas, fueron más bien influencias; el bolero de los abuelos, la música brasileña que pegaron en mí en los 90'. El resultado final es el balance de eso, de satisfacer curiosidades rítmicas y genéricas".

Sobre la experiencia de grabar con varios artistas contó que "fue buenísimo, la verdad es que hay mucho aprendizaje, muchos jóvenes, está Nicole Zignago, una chica peruana que viene haciendo música muy interesante muy cool y es hija de Gianmarco, el compositor. También grabé con Sabino, un chico de Guadalajara que es rapper, muy creativo, muy divertido". Además, indicó: "tengo a Pedro Capó y Dani Martin, en una canción que se llama "De Rodillas" que habla de la paridad de género y es un poco una revisión del patriarcado, desde el punto de vista de un hombre".

Infaltable

Por supuesto, hubo tiempo para hablar de Sin Bandera: "Terminamos lo que fue una gira maravillosa tras 7 años de estar separados. Dijimos pongámosle 'Una última vez', y después a media gira pensamos 'no, esto no puede ser la última vez", nos equivocamos con el título, porque con la gente tan entusiasmada, yendo a los lugares y cantando todas las canciones estábamos siendo ingratos con el proyecto, y un poco radicales. Entonces, vamos a abrirle la puerta a que Sin Bandera exista cuando haya una razón, cuando tengamos algo que decir, una curiosidad de hacer otro disco, ganas, tiempo y ahora viene".

Por último recordó que en 2020 "fue el 20 aniversario de Sin Bandera y no pudimos hacer un festejo por la pandemia, pero en 2022 tenemos pensado hacerlo".

Por M.P.M