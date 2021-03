@AntoBaldi_

Con entusiasmo, compromiso y una mirada crítica sobre los acontecimientos de la Argentina, Leo Rossi se sumó a la pantalla de Crónica HD a cargo de "Es muy temprano" junto a Valentina Caff, el primer noticiero del día con toda la información.

Desde las 4 de la madrugada, el periodista brinda un panorama de noticias con "buena onda para que no te vayas a dormir amargado, ni salgas de tu casa con mala energía", según indicó en diálogo con DiarioShow.com.

"El programa tiene un contenido muy informativo pero contado de una manera para que no te vayas a dormir amargado, ni salgas de tu casa con una mala energía. Para que salgas de tu casa informado pero con una sonrisa en la cara. Queremos contarte todo lo que sucede pero con buena onda. Tiene que ver con cómo llegan las cosas, porque la gente quiere informarse pero no quiere deprimirse", consideró.

Leo Rossi y Valentina Caff en su debut en Crónica HD.

Además contó que antes de su debut en la señal de las placas rojas, sintió "mucha ansiedad" y apostó por "la expectativa del lindo desafío que se viene". "Me sumo a un equipo que ya venía trabajando, que me encanta, colmado de profesionales y que me da mucha tranquilidad. Yo vengo a ofrecer mi corazón", aseguró.

Rossi se incorporó a Crónica HD en un momento de mucho crecimiento para el canal ya que durante febrero marcó muy buenos picos de audiencia, incluso figuró otra vez en el podio de las noticias con un promedio de 1.0 puntos de rating.

"Ser parte de Crónica es un desafío, es un orgullo. Crónica sin lugar a dudas es el canal que más penetra en todo el país, llega a cada rincón de la Argentina y se acerca al pueblo. Mis viejos han mirado Crónica toda la vida, de chico miraba Crónica y pensaba que quería estar ahí", reconoció el periodista.

En cuanto al programa, destacó: "Tiene un estilo cercano con la gente, me gusta hacer a los espectadores partícipes de las noticias. Van a poder dejar sus comentarios en Instagram y por WhatsApp para ser leídos al aire. Es algo que me entusiasma mucho".

LA NUEVA PROGRAMACIÓN DE CRÓNICA HD

Desde el 1 de marzo, Crónica renovó su staff de periodistas e incorporó a nuevas figuras para sumar miradas al analísis crítico de las noticias que más preocupan al país.

Además de Rossi se sumaron personalidades como Flavio Azzaro y Carina Deferrari y Gastón Pauls que todos los lunes a las 22 conduce "Seres Libres".

Mientras que Anabelia Cerezo y Daniel Gretzsche siguen con el clásico de las mañanas a las 9 con "Tiempo Real"; desde las 14 se podrá ver a Martín Candalaft y Montserrat Brizuela en "Crónica de la tarde". Sofía Monachelli se suma a la conducción junto a Chiche Gelblung en el noticiero del mediodía.

Por su parte Diego Moranzoni sigue al frente de "Crónicas 20.21" junto a Rosario Grimaldi desde las 16 y a partir de las 18 está Esteban "El Pelado" Trebucq y Mariana Diarco con el éxito de "Siempre noticias".

Por las noches de lunes a viernes se hacen cargo de las noticias desde las 21 Juan Cruz Sanz y Germán Mónaco en "Punto Cero" y de martes a viernes a las 22, Nacho Goano y Celeste Muriega conducen "Crónica Central". A las 23 toda la acción se encuentra en "Crónica Policiales" con Mónaco y Guillermo Baque.

Por A.B.