Cuando la noticia se conoció, corrió como reguero de pólvora, sobre todo, porque fue la protagonista de la historia quien confirmó que desde hace más de un mes está separada de Nicolás Cabré y, como si fuera poco, Laurita Fernández se animó a decirlo antes de debutar en la conducción de "El club de las divorciadas", el talk show del que este miércoles anunciaron oficialmente que suspendía su debut, previsto para el lunes próximo.

También fue ella quien lo contó en Twitter y hasta les pidió calma a sus seguidores: "¡Ya estamos listos! ¡Ahora a calmar la ansiedad y esperar la nueva grilla!". En una nota exclusiva con DiarioShow.com, señaló: "Viví semanas agitadas, pero me vinieron bien". Luego agregó que están esperando la nueva fecha de su programa, "estamos con un equipo de grandes especialistas listos para buscar soluciones a las mujeres que necesiten ayuda".

-¿Cuándo combinaste el rol de la bailarina con el de la conductora?

-En realidad se dio en forma paralela, cuando gané el "Bailando" en el 2015 y me dieron la posibilidad de conducir "Combate" en Canal 9, ahí comenzó el camino. Y me encanta, porque soy fanática de lo lúdico y el entretenimiento; después llegó el "Cantando".

-¿Renunciaste a "La Academia" de Tinelli?

-Grabé una participación en la apertura con Marcelo, pero no voy a estar en el programa. ¿Si trataron de convencerme? Ellos siempre tienen ganas de que generemos cosas, a mí me pasa lo mismo, pero hay que encontrar el momento. Siempre hay buena predisposición de ambos lados, sólo tiene que aparecer el proyecto.

Separada y sola

-¿Cómo definirías tu nueva vida, separada de Cabré?

-En realidad volví a como estaba antes de salir con Nico y en cuanto a mi rutina, estoy acostumbrada a estar sola desde que era muy chica, vivir sola es normal para mí. No había convivido con nadie antes de conocerlo a él. Vivir sola no es nuevo para mí.

-Analizando tu separación, es la primera vez que Cabré se separa y no empalma con otra relación, como siempre lo hizo.

-¡La verdad no había reparado en eso! No me puse a pensar en eso -se ríe- , pero nuestra separación no fue por terceros aunque eso no impide que él haga su vida y yo la mía. Tuvo que ver con cosas nuestras. Ahora, si mañana comienza a salir con alguien, es su tema.

La pareja tuvo sus ideas y venidas, pero no va más. (Foto: Crónica - Hernán Nersesian)

-¿Por qué decidiste contar que estaban separados?

-Iba a comenzar con la promoción del programa y no quería encontrarme hablando del tema ya que era una pregunta obvia si seguía con él. No iba a poder zafar. Tenía dos caminos, mentir o decir "está todo bien", y opté por decir "no estoy más con él". Y decidí contestar esa pregunta en mis redes sociales. De alguna manera, me quité de encima el tema.

-Otro tema que circula fuerte. ¿Te quedás con la mitad de la casa del country que compraste con Nico ?

-No puedo vivir aclarando o desmintiendo todo, ni vivo pendiente de lo que puedan decir, como por ejemplo que me regaló la casa. Es una locura, ¿cómo me va a regalar la mitad de una casa? De ninguna manera. La casa no era de los dos mucho antes de separarnos, era un bien que no compartimos mucho antes de separarnos. Tampoco a ninguno de los dos nos sobra como para andar regalando una casa.

-Más allá de lo que viviste con Nico, en un punto lo "humanizaste con la prensa". No sé como lo lograste, pero estaba sociable, diferente...

-Fue una relación divina, pero ya no quiero hablar más. Yo laburo, nadie me mantiene ni me regala, ni me regaló nada. Soy una mujer independiente que avancé, gracias a Dios, sin tener que pedir favores y ojalá no los tenga que pedir nunca.

-Muchos seguidores te quisieran reconciliada con Fede Bal. ¿Están equivocados?

-Con todas mis ex parejas quedé con una excelente relación y mucho cariño, pero no es más que eso. Celebro tener un buen vínculo y haberles hecho bien en su vida, así como ellos lo hicieron conmigo, pero nada más.

Además de su rol de bailarina y conductora, Laurita espera ansiosa el estreno de un largometraje que coprotagoniza junto a Guillermo Francella, basado en un libro de Marcos Carnevale, que se verá en Netflix. "Me quedaban algunas escenas que terminamos este viernes. Volver a trabajar con Marcos es un honor y un placer; Guillermo es un genio total, recontraprofesional, impecable, detallista, meticuloso. Fue una experiencia hermosa en todo sentido; ahora hay que esperar que la peli salga".

Filma con Francella "Granizo", para Netflix.

-Para ese personaje cambiaste tu color de cabello a un pelirrojo clarito?