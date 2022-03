Laura Oliva mezcló lo personal con lo profesional. En su camino de desapego del humor, materializó una idea que tenía girando dentro suyo hace tiempo: contar parte de su historia familiar en una obra de teatro. Luego de un buen comienzo durante 2021, volvió al Centro Cultural 25 de Mayo con nuevas funciones. La actriz está en otro rol, esta vez debajo del escenario. “El Recurso de Amparo” es su debut como dramaturga; decantación de un taller que realizó con Javier Daulte, quien oficia como director en la producción. “Es una obra que interpela algunos temas intocables como la maternidad y el vínculo de una madre con una hija”, aporta sobre el espectáculo que tiene a Gloria Carrá como protagonista.

El proyecto en cartelera refiere a la conflictiva relación de su mamá con ella y su hermana, quien falleció a raíz de un cáncer en 1999. Justamente su mirada de la maternidad parece tener un papel más que importante en la producción, que se desarrolla a modo de juicio entre las tres. “No fue una postura ni una bandera”, explica sobre las resoluciones a nivel personal, como el no tener hijos.

.

-¿Creés que tomaste decisiones fi rmes para tu vida?

-Lo veo así hoy pero en su momento no. No me siento capaz de representar a nadie, solo digo lo que me pasa. Hoy me siento más acompañada porque mi pensamiento a los 20 años era igual, pero estaba considerado raro. En especial con mi mirada sobre la maternidad y el mundo femenino, un poco crítica y despiadada. Se le otorgan cualidades y defectos a la mujer por el simple hecho del género. Por suerte, se está decodificando y se empieza a hablar de individuos y no de géneros.

-¿Encontraste tu historia en otras personas?

-Hay personas que después de ver la obra se replantean el trato con sus hijos, un grito, poca paciencia o la culpa porque la maternidad es en sí misma un estado culposo. Yo hablo de algo más profundo. Es una persona que pierde la perspectiva de lo que está haciendo en función de una herida. Una persona puede sentirse frustrada por un matrimonio que no funcionó, pero cuando traslada esas peleas a niños es preocupante.

El elenco de "El Recurso de Amparo".

-¿Te sentías en una zona de confort con el humor?

-No, al contrario. Me encontré en una situación claustrofóbica, en la que no se me convocaba para otros materiales. Tengo amigos muy talentosos que me tuvieron en cuenta para ayudarme a cambiar esta especie de destino. Si soy consecuente con esto, va a terminar recayendo en el teatro comercial o audiovisual con convocatorias diferentes. En ningún momento lo sentí como una zona de confort, fue una crisis muy grande para mí.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Una persona apasionada con mucha curiosidad.

- ¿UNA VIRTUD?

- La frontalidad.

- ¿UN DEFECTO?

- Creo que es el mismo, la frontalidad.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Estar en paz conmigo misma.

Laura Oliva debuta como dramaturga en "El Recurso de Amparo".

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- Perder mi eje.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Mirar televisión.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Yoga, soy muy buena.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Me luzco arriba del escenario, es mi mejor versión.

- COMIDA FAVORITA.

- Guiso de lentejas.

- ¿UNA SERIE?

- “Doctor House”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- No puedo pensar en otra cosa más que escribir.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Liza Minnelli.

- UNA CANCIÓN.

- “La Llorona”, una canción popular de México, sin autor.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- Pasarla bien.

- ALGUIEN EN QUIEN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mis amigos.

- ¿UN MIEDO?

- La enfermedad.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Mar Azul.

- UN PLACER CULPOSO.

- La cerveza.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- No tengo.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Saber lo que otra persona está pensando, un arma de doble filo.