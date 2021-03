@perez_daro

Las Primas, el grupo femenino considerado ícono de la música popular, trae nuevas canciones y vuelve renovado en forma de cuarteto con integrantes de sus diferentes formaciones. Con Josephina Stella, Verónica Álvarez Puente, Karina Ranni y Karen Salas Correa se formó esta banda transgeneracional que ya editó dos canciones, "La fiesta" y "Buenos días Sr. Sol", cover de Juan Gabriel. En charla con DiarioShow, Karina Ranni habla de esta nueva etapa.

La cantante revela que el regreso estuvo marcado por la actualización de su más grande clásico: "Arrancó por la reversión de 'Saca la mano, Antonio', que se transformó en 'Lava tu mano, Antonio', y llevaba un mensaje de concientización al inicio de la cuarentena para que la gente sepa cómo lavarse las manos. Nos juntamos para eso, y se viralizó de tal manera que empezamos a recibir muchos mensajes de mujeres que nos decían que hacía falta alegría".

"Ahí dijimos '¿por qué no?', y nos juntamos Primas de distintas generaciones que teníamos ganas de comprometernos para llevar adelante el grupo otra vez", continúa su relato. Aunque el reencuentro fue casual, lo cierto es que en 2021 el grupo cumple nada menos que 35 años de historia. "No es poco lo que pasó. El año pasado en el 'Cantando' hicieron 'Saca la mano, Antonio' como un homenaje al carnaval carioca. Entramos en la vida de la gente, en las fiestas, haciendo bailar a la familia. Por eso decidimos celebrarlo grabando nuevos temas", exclama Ranni.

Karina Ranni: “Lo de Nacha y Mediavilla en el ‘Cantando’ lo tomé como un tema de género. Fue violento hacia la mujer y hacia la música tropical y alegre”.

A pesar del tiempo transcurrido, no pierden ese espíritu: "Somos una Primas maduras ya, no somos las que saltábamos a los 20, estamos plantadas desde otro lugar, pero queriendo llevar un mensaje, decir que las mujeres de 40-45 años para arriba, madres, trabajadoras, pueden cantar y divertirse, pueden cumplir sus sueños".

.

El clima de época, más liberado de prejuicios y el crecimiento del movimiento feminista puede caracterizar de alguna forma este retorno según la vocalista: "Los paradigmas del pasado se han modificado. Antes era canta, baila y era todo acortado. Después de cierta edad te consideran mayor. Gracias a Dios, los tiempos cambiaron, y ahora nos encontramos como Primas maduras, plantadas y dando un mensaje a las mujeres".

Luego reflexiona sobre esos cambios: "Hay más libertad, y hoy no se trata de tener éxito a los 25 en la música y si no ya fue. Podés soñar y hacerlo. Y no tiene que ver con el 90-60-90, hay mujeres hermosas de todas las edades. Pasa por la empatía con la gente. Desde que empezamos a trabajar, hace 35 años, las cosas cambiaron para bien, la mujer tiene más voz y más voto, se la respeta más. Nuestra profesión hubiera sido distinta si hubiesen sido siempre las cosas como lo son ahora".

Si bien describe un mundo evolucionado, la artista recuerda un momento poco feliz de 2020, cuando Nacha Guevara y Oscar Mediavilla las denigraron en el "Cantando": ambos jurados dijeron que su música era "un símbolo de la decadencia cultural de los 90" y que las odiaban. Al respecto, expresa con desilusión: "Fue un ninguneo, algo agresivo. Nos cayó pésimo. Decir que nos odian, que es un ritmo menor... Yo pensaba si hubieran sido Los Wawancó, ¿hubieran dicho lo mismo? Lo tomé como un tema de género. Ninguneando la música popular. Flor Torrente hizo nuestro tema re-lindo, nos emocionó. Estaría bueno ver a esos artistas de renombre que hablaron mal de nuestra música cómo les sale un tema nuestro. Fue violento hacia la mujer y hacia la música tropical y alegre. Fue el único grupo de mujeres de la época. Si hilamos fino, nos da tristeza por eso".

Por D.P.