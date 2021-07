@perez_daro

El grupo Las Pelotas acaba de lanzar “Versiones desde casa”, material discográfico, producido totalmente en medio de la pandemia. Ahora se prepara para cantar esas canciones en el Teatro Gran Rex los días 4 y 5 de septiembre, en shows cuyos flyers de presentación muestran a sus integrantes en un fogón.

Con ese espíritu íntimo y que da la idea de calor y luz entre tanta oscuridad, el sexteto se reencontrará con su público. En charla con DiarioShow.com, su bajista, Gabriela Martínez, cuenta cómo vivieron estos momentos difíciles, ya que su regreso a los escenarios se da en una etapa muy particular.

El 6 de marzo de 2020, dos semanas antes del primer confinamiento por coronavirus, había salido el disco “Es así” y el grupo se preparaba para un concierto en el Hipódromo de Palermo que sería el más grande de su carrera. “Veníamos con mucho laburo para adelante, y fue un baldazo tener que poner todo en pausa. Pensábamos que en dos meses se iba a poder reprogramar, después en cuatro, y la zanahoria cada vez estaba más lejos”, recuerda sobre el fatídico 2020.

A pesar del mal momento, revela que los inundó el optimismo: “Quisimos sacarle provecho. En abril ya nos empezó a picar el bichito de querer tocar, y aunque sea para las redes decidimos filmarnos de manera casera y tocando, para estar un poco en contacto con la gente. Así hicimos la primer versión, que fue ‘Hasta que el sol’, que era un tema que no pudimos cantar en vivo y ya lo estábamos reversionando”.

Más allá de que todo comenzó como un puente con sus fans, Martínez explica que “nos empezó a acercar otra vez como grupo, porque estábamos cada uno sin saber para dónde salir. En este momento de la vida tenemos la emotividad a flor de piel, precisamos de estos mimos al alma que son las canciones”.

Con una extensa carrera de más de 30 años, Las Pelotas es uno de los grupos más importantes del rock nacional. Con tantos años de canciones, rutas y vivos, el vínculo entre sus integrantes es fuerte y, según Gaby, su cercanía varía: “Amigos obviamente que somos, y después hay momentos en que uno también se pierde, pienso que cuando giramos es un vínculo raro, porque estamos 24 horas del día juntos, o cuando estamos metidos en el estudio de grabación. Obviamente, compartir la música es otra cosa que también te acerca al otro”.

La importancia del grupo puede notarse claramente desde afuera, pero desde el núcleo puede que no sea tan fácil: “Es muy loco eso, porque uno lo toma como algo natural. Si encontrás un núcleo humano con el que te hallás y la música que hacés te encanta, pasan los años y seguís queriendo lo mismo".

"Va madurando, puede ir cambiando la música, pero siempre grupalmente. Es un proceso en el que nos acompañamos y vamos creciendo juntos, pero no sé si uno es muy consciente. Si lo pienso personalmente, más de la mitad de mi vida fui la bajista de Las Pelotas. Me encanta y es parte de mi identidad, no es algo que me pase de costado”, continúa.

Particularmente para Gabriela, el hecho de comenzar en los 90 en el grupo no fue para nada complicado, aunque no era muy común ver mujeres en las formaciones rockeras. “Fue un proceso natural para mí, yo quería tocar el bajo, nunca me planteé que no pudiera tocar por ser mujer y mis compañeros por suerte tampoco. No era consciente de qué podía significar, hoy miro para atrás y pienso que quizás éramos bichos raros".

"Por suerte hoy la sociedad es otra y espero que nadie se haga esos planteos ni se los haga a otras personas. Estuve acompañada por un grupo humano que sentía como yo, desde la inconsciencia, quizás. A veces la inconsciencia te lleva a buenos lugares, es un buen camino”, concluye.