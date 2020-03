@AntoRavinale

Pareciera que el 2020 no es el mejor año de Jimena Barón. En un principio, la intérprete de "La Cobra" recibió un fuerte repudio social tras promocionar "Puta", su reciente tema musical, con folletos en la vía pública que simulaban a los papelitos que utilizan las trabajadoras sexuales. Tras la polémica, la artista debió suspender shows, se ocultó de las redes sociales y hasta recibió atención médica por el mal momento que atravesaba.

Con ánimos de continuar su carrera musical, la actriz viajó la semana pasada a Estados Unidos para grabar su nuevo disco y las cosas no salieron como esperaba. Barón manifestó que le salió un forúnculo en su rostro y por eso tuvo que suspender sus actividades.

"Este dolor no se lo deseo a nadie", sostuvo la mediática a través de sus redes sociales. Y agregó más adelante: "Trataron de drenarlo y no se pudo, salió poco y ahora está como una roca. Me parece que me voy a tener que operar".

Jimena contó cómo transita estos días con el forúnculo que le salió en el rostro.

A raíz del malestar que presentó Jimena en sus redes sociales, DiarioShow.com se comunicó con la doctora Valeria Villoldo, dermatóloga clínica y estética (MN 100549), para conocer mejor de que se trata la complicación médica de la artista. Al respecto, advirtió: "En realidad los forúnculos no se operan. Si tenés uno se puede drenar o no, y el tratamiento es a través de antibióticos vía oral o, si fuera muy complicado, con antibióticos endovenosos".

"Los forúnculos no se operan"

"Pero un forúnculo no se opera, se drena porque es una lesión inflamatoria", aclaró la profesional de la salud. Y agregó convencida: "Creo que Jimena tuvo un quiste sebáceo sobreinfectado, que es muy frecuente en la cara. Son quistes de grasa que muchas veces se inflaman y provocan una lesión inflamatoria similar a la del forúnculo y si bien la lesión se puede drenar un poco, si o si después requiere una extirpación quirúrgica local".

"Creo que Jimena tuvo un quiste sebáceo sobreinfectado que es muy frecuente en la cara"

Jimena Barón debió asistir a un hospital de Miami para atenderse por su malestar.

"A veces el reporte que pueden dar, y si lo dio ella particularmente, puede ser alejado del diagnóstico correcto", resaltó Villoldo.

¿Qué es un forúnculo?



"Los forúnculos son lesiones inflamatorias generadas por la infección profunda de un folículo piloto que afecta al mismo y al tejido circundante. Normalmente esta implicada una bacteria 'Staphylococcus aureus' que causa la lesión ingresando a la piel, a través de una herida o una picadura de insecto por ejemplo", explicó la dermatóloga.

.

"Estas lesiones pueden aparecer en cara, cuello, axilas, nalgas, siendo frecuentes en zonas de fricción. La lesión se ve como una protuberancia que crece con rapidez roja de centro blanco o amarillo dolorosa. Estos tipos de lesiones suelen requerir drenaje si la lesión es fluctuante y tiene centro absedado, la limpieza debe hacerse con antisépticos y cremas antibióticas locales. Si la lesión es de gran tamaño o se acompaña de fiebre es importante instaurar un tratamiento antibiótico vía oral", cerró.