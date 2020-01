@Anabreccia

Enviada especial en Mar del Plata

El 9 de diciembre, el mundo del espectáculo se vistió de luto al recibir la noticia del fallecimiento de Santiago Bal. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, se desplegaron grandes producciones en homenaje al comediante en los diarios, portales y canales de noticias: lo que podía mostrar tan solo un grano de la trayectoria de un ícono de la comedia.

A un mes de su partida, su ex mujer Carmen Barbieri habló en exclusiva con DiarioShow.com en el evento del lanzamiento del carnaval de Gualeguaychú, y aseguró: "Tengo que entender que la ida de Santiago fue para que pasara a un plano mejor, para estar en paz".

Barbieri y Polino, juntos en "La Feliz" (Diario Crónica/Pablo Villán)

Con la temporada 2020 en marcha, Barbieri volvió a la "La Feliz" para protagonizar sobre avenida Luro, en el teatro Atlas, "Veinte Millones", donde interpreta a una multimillonaria en la comedia escrita por Sebastián Almada. El elenco lo conforma Santiago De Bellis, Sol Pérez, Alberto Martin, Cristian Alonso y Mónica Farro.

"La temporada viene genial. Pero para mí, empieza más tarde, por un problema económico, por el temor de la gente que va a veranear y dice 'vamos a ver como están las cosas'", aseguró la actriz y en cuanto a los precios del teatro indicó: "Están accesibles". Además, los dueños de los restaurantes "se fijan mucho en no cobrar una cosa terrible, para que todo el mundo pueda disfrutar de Mar del Plata".

La actriz celebró el lanzamiento del carnaval (Diario Crónica/Pablo Villán)

Para Barbieri, las vacaciones "quizás sean mas cortas, por problemas económicos pero que sean ricas en comida, en un cafecito, en ir a la playa, no privarse de las cosas y venir al teatro", manifestó.

Esta semana el maestro Bal cumpliría 84 años y la capocómica dejó en claro que siempre mantendrá encendida la llama de su recuerdo. Asimismo, mencionó que en la Costa Atlántica se siente cuidada por su gente. "Estoy muy acompañada por mis compañeros y amigos. Especialmente por Carlos Rottemberg. Estoy apuntalada", contó la productora teatral.

Pero si bien cuenta con el apoyo de su círculo más íntimo, Carmen reveló: "Vivo sola con mi perrito, y uno necesita un poquito de soledad cuando el alma está rota, pero se va a curar con el tiempo", y agregó: "Tengo que entender que la ida de Santiago fue para que pasara a un plano mejor, para estar en paz".

Y por último, manifestó conmovida: "Su recuerdo nunca va a morir, porque le están haciendo muchos homenajes. La única muerte es el olvido y a él no se lo va a olvidar, como no se lo olvida a mi papá. y yo me voy a encargar de eso".