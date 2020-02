@AntoRavinale

Su nombre saltó a la fama cuando apareció en " Los Ángeles de la Mañana" y dijo que estaba enamorado de Cinthia Fernández, pero Axel Neri es conocido hace años en los medios y, en especial, en las pasarelas. Además de ser él "azafato" de Guido Kaczka, el joven de 30 años es un reconocido modelo que ha dejado su marca en cada trabajo.

Logró ser la cara visible de la firma Christian Dior en Argentina tras convertirse en embajador de la marca, una de las aspiraciones de muchos que se encuentran en el rubro. Sin embargo, ahora va por más y promete escalar alto en ámbito mediático. Pero, ¿cómo fueron los comienzos de Axel?

"En el modelaje arranqué desde muy chico. Soy de Paraná, Entre Ríos. A los siete años mis viejos se separan y para que no sea la catástrofe de la separación de la familia, mi mamá me llenó de actividades. Todos los sábados iba a modelar a una academia. Después la mejor amiga de mi vieja tenía un local de ropa que participaba de los desfiles que se hacían allá en primavera y yo iba para que me regalen la ropa. Y así comencé a desfilar, hasta que empecé a crecer en el rubro y, cuando terminé la secundaria, fin de semana por medio viajaba a Buenos Aires e incluso llegué a un casting que hacía Pancho Dotto. A los 19 años empecé a trabajar con él", recordó en diálogo con DiarioShow.com.

Es embajador de la firma Christian Dior en el país, una de las marcas más reconocidas en el mundo de la moda.

"Estoy muy agradecido porque empecé a trabajar en la primera línea, es como jugar en las primeras ligas. (Pancho) me enseñó mucho del modelaje, cómo me tengo que parar ante la profesión que muchas veces es tan bastardeada por gente que no la conoce", remarcó Neri.

Un día llegó una de los grandes hitos en su carrera: Fabián Medina Flores lo llamó para que haga una cobertura de un programa de moda. "Hoy a las 14 venite", le dijo en aquel momento. Era el casting para trabajar en "E Entertaiment", un ciclo de moda que le abrió el camino en los medios: "El modelaje me dio todo en la vida: viajes, mi casa, conocer gente".

Después estuvo en "Tenemos Wifi" con Nico Occhiato, allí fue por tres programas y se terminó quedando por seis meses. "De ahí (por 'Tenemos Wifi') es la misma productora de Guido Kazcka. Me vieron y me llamaron. Y por supuesto, comencé. No fue nada armado, todo lo que se vio fue lo que pasó. Hubo mucha improvisación. Guido es una máquina y un monstruo. Aprendo de lo que él hace y del equipo, es muy enriquecedor", sostuvo el joven.

Actualmente trabaja con Guido Kazcka en "Bienvenidos a Bordo".

Cinthia Fernández, la mujer que le robó el corazón

Si bien la popularidad la consiguió hace tiempo, haber pronunciando el nombre Cinthia Fernández fue lo que le dio un "empujón". La mediática participó en el ciclo de Guido, "Bienvenidos a Bordo", y logró cruzar algunas palabras con el galán. Su simpatía y simpleza fueron motivos suficientes para que la panelista de " Los Ángeles de la Mañana" quedara fascinada. "En noviembre terminé una relación de un año que fue muy intensa, y de ahí no quería saber más nada. Ahí (en el programa) la conocí a Cinthia, nos quedamos charlando en el corte. Una mina muy copada y me pareció tan sencilla que me cautivó. Y, hace unos días, había hablado con Angelito (de Brito), que lo conozco hace años, y por Instagram le comenté por Cinthia, ‘qué linda mujer’ le dije. Y ahí lo hizo público", rememoró entre risas.

No obstante, tras ir a LAM, las cosas no fueron como pensaba. Fernández, a través de un mensaje de WhatsApp que leyó Mariana Brey, dijo que le parecía un "cartonero de fama" y que su único hombre era Martín Baclini. "Con lo que pasa después me doy cuenta que no es una mina con la que… nada. Las primeras apariencias engañan. No podría estar con alguien que prejuzga sin antes conocer a la persona", declaró seguro.

Cinthia Fernández participó en "Bienvenidos a Bordo" y ahí conoció a Axel.

Luego de que Cinthia lo ninguneara y dijera que hacía todo eso para estar en el " Súper Bailando", Axel expresó: "Trabajo en los medios, tenga un perfil más bajo o no, es mi fuente de trabajo. Creo que todos los que trabajamos en televisión necesitamos de la pantalla para seguir trabajando. Nunca fue el fin de poder llegar".

"Me bajó de un hondazo Cinthia. No me decepcionó, simplemente fue un comentario de la atracción física que tengo con ella y evidentemente queda ahí. Si tendría que elegir a una mujer sería una con humor e independiente. Mi intención no era llegar a eso, a que Cinthia se exponga. Entiendo que tiene sus cosas y no me gustaría involucrarla desde ese lado. Ya no la seguiría remando, sería como ser insistente, como un ciego que no quiere ver. Eso fue determinante en la decisión. No le interesa, y está enamorada de su ex y eso está perfecto", anunció.

Tras la negativa de Cinthia, el galán dio marcha atrás.

Con respecto a "ShowMatch", Axel comentó que si surge la propuesta aceptaría sin pensarlo: "Si me preguntas si me gustaría estar en el 'Bailando' te diría que eso le corresponde a las personas que están encargadas de eso. Si estuviera ahí, sé que llegaría muy lejos. Hasta podría llegar a levantar un trofeo. Si me llaman digo que sí, por supuesto. Sé que podría dar muchas cosas, me encantaría que la gente me conozca por lo que soy. Tengo más para dar que la fotito del pibe que es fachero, y que hace una campaña y camina arriba de una pasarela".

"Si estuviera en el 'Bailando' sé que llegaría muy lejos. Hasta podría llegar a levantar un trofeo"

Las redes sociales, un lugar donde las fanáticas se le declaran

Tras aparecer en los medios, sus redes sociales se llenaron de mensajes y tanto hombres como mujeres le declararon su amor. "Muchos de los mensajes que recibo dicen ‘yo no soy famosa, pero puedo ser mejor que fulana de tal o puedo hacerte feliz’. La gente piensa que porque soy modelo, en especial las más adolescentes, no me voy a fijar en alguien que no está en los medios o no tiene fama. Todo lo contrario. Si busco a una mina y me encanta, le doy para adelante", reconoció.

A su vez, se definió como una persona "mega romántica y muy pasional". "Soy bastante de la vieja escuela, de otra época. Es raro que me enganche con alguien de las redes sociales, por eso nunca salí porque mienten mucho las redes. Ahí uno muestra lo mejor de uno y después te das cuenta de cómo son. Solo tuve tres novias, y después con las chicas que salí fue porque las conocí en persona", enfatizó.

Las redes sociales no son, para él, un lugar para conquistar.

Sin embargo, hace algunos años el “azafato de Guido” tuvo Tinder. Aún así, no fue su mejor experiencia. "Fue hace mucho tiempo. Con mis amigos somos nueve y lo descargamos. Me lo bajé pensando que esa era la mía y un desastre. No sirvo para la previa, para el coqueteo en las redes sociales. Me mandas un emoticón del monito tapándose y ¡no! Lo mio es la carne al asador, es así", cerró.