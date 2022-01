@Antoravinale

Durante los últimos días, Los Palmeras fueron noticia por dar un show para Lionel Messi y su esposa, Antonela Ruccuzzo, durante sus vacaciones en Rosario. Pero también fueron foco en las redes luego de ser protagonistas de una grave denuncia.

Amalia Echeverría, esposa de Hugo Miguel, exvocalista de Los Quijotes, acusó a uno de los integrantes de la agrupación por no darle crédito a su marido tras crear el día de la cumbia. El hombre es historiador y escribió un libro sobre la cumbia santafesina y, según la mujer, fue el primero en organizar la fiesta de la cumbia.

En ese sentido, acusa al acordionista de los Palmeras, Marcos Camino, por no reconocer el gran aporte que hizo Hugo Miguel para fomentar la popularidad de la cumbia en sus inicios.

Tras el escándalo, el músico se mantuvo en silencio para evitar propagar el conflicto pero el que salió a hablar fue su hijo también llamado Marcos Camino. DiarioShow.com se contactó con el joven, quien trabaja en la oficina de marketing de la agrupación y a su vez es integrante y productor de "Los Palmae", y le preguntó por la polémica.

"No hay mucho para decir. Es una noticia vieja, esas acusaciones se vienen haciendo hace años", indicó el hijo del acordeonista en diálogo con este portal.

Consultado por la veracidad de la acusación, Camino expresó: "Realmente no lo sé. A mi padre lo acusan siempre de algo. No nos comunicamos con los denunciantes, no es algo que nos interese tampoco. Reitero, son cosas que se dicen hace tiempo".

Marcos se encuentra en Mar del Plata con sus amigos, disfrutando del verano después de un año de trabajo. Es por ese motivo que tampoco se comunicó con su padre por el conflicto. "En realidad estamos todos de vacaciones. No he hablado con él, no me encuentro en la ciudad", cerró el músico.

Por A.R.