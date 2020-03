@AntoBaldi_

Luego de que Carlos Salas, un cordobés de 64 años, acusara a Chico Novarro de reconocerlo a la fuerza como su hijo, DiarioShow.com se comunicó con el músico, quien consideró que "no corresponde un reclamo de ningún tipo" de parte de Salas y negó haber tenido algún tipo de vínculo con él.

"Se borró e intentó que mi mamá abortara, pero estaba muy avanzado el embarazo", acusó el hombre quien también es cantante y detalló que Novarro le otorgó su apellido luego de tres exámenes de ADN positivos. Su madre, Luisa del Carmen Carozza, falleció hace cuatro meses y según Salas "fue una víctima más del patriarcado" ya que el artista santafesino "le arruinó la vida".

.

Además, en diálogo con este portal, el cantautor de 85 años desmintió la versión de Salas sobre el maltrato que sufrió su madre de parte de él y remarcó: "¡No pasó eso!, está mal, no fue así".

"Fui demasiado bueno con esa gente a quien no conozco realmente, no los conocí nunca. Nunca tuve vínculo con Carlos porque cuando la madre lo tuvo se hizo cargo otro señor, y hasta le puso su apellido y todo", recordó el también padre de Pablo Novak, Julieta Novarro, Carolina y Marcela Mitnik.

Carlos Salas es reconocido en el ámbito musical de su provincia.

Salas no inició una causa judicial contra su padre por el dinero que le debe de manutención, pero manifestó que "si tiene que pagar que pague, como dice la ley". Ante este comentario, Novarro respondió: "Entonces tendría que ir preso" y reconoció que es la primera vez que habla en forma pública del tema.

"Esto ocurrió en el año '55, y ya me había ido de Córdoba desde hace muchos años. Una vez que volví, porque tengo muchos amigos allá, lo encontré. Pero creo que no corresponde ningún reclamo de ningún tipo porque nunca lo sentí como mi hijo", disparó. En la misma línea, reveló: "No me siento ligado de ninguna manera a esa familia y no me siento culpable tampoco".