El lunes por la tarde Mimi Alvarado sorprendió en el ciclo de Jorge Rial al revelar que Jimena Barón intentó seducir a Luciano El Tirri durante unas vacaciones en Punta del Este: "Ella no tenía el lomazo que hoy tiene. Es una muchacha que le gusta... no voy a decir provocadora... Ella tenía unos días en Punta y yo todavía no había llegado".

"Cuando llego veo miraditas raras, como que ella lo miraba mucho a Luciano. Y como soy tan perceptiva dije: 'A esta tipa le gusta el pollito mío o ¿qué pasa?'", sostuvo la mediática en " Intrusos". Luego recordó que se le plantó a la intérprete de "La Cobra" y le advirtió que ella era la pareja del primo de Marcelo Tinelli.

"Siempre hay algunas que están por ahí rondando. Conozco a muchas mosquitas muertas en el medio que se quieren comer a tipos casados. Que se las dan de impolutas", disparó la periodista.

Tras sus picantes declaraciones, DiarioShow.com le consultó al Tirri por aquellas vacaciones en la costa uruguaya y por el accionar de la cantante. Al respecto, advirtió: "¡De esa época no me acuerdo mucho porque tomaba! Pero si Mimi lo dice por algo es...". Entonces, ¿qué pasó entre El Tirri y Jimena Barón?