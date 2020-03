@Perez_daro

Dante Spinetta está en boca de todos. Él dirá que por desgracia, ya que no quiere ser noticia por el rumor de un romance, pero contesta con música. Acaba de editar “Aves” una canción con la particularidad de tener un video que sólo se puede ver a través de los ojos de otra persona. La iniciativa busca incentivar la donación de córneas.

-¿Cómo nació todo el concepto del tema y el video?

-La canción la tenía grabada, pero no terminada. Cuando empecé a hablar con la gente de Movement, la productora que tenía el acuerdo con Incucai, dije “tengo la canción exacta”. La idea fue hacer algo artístico, no quería hacer un jingle. Trabajamos ideas pesadas y nuevas. Ese es el espíritu, que cruce y que inspire con una calidad zarpada.

-¿Inspirar a qué?

-A hablar de ciertas cosas que a veces la gente esquiva o da por sentadas. Y es gente que está con necesidades básicas. Ser un grano de arena en esta comunicación y generar un cambio con esto me pone muy feliz. Es una acción directa.

-¿Sentís que se necesitan esas acciones?

-Sin duda, en el mundo, hay una desidia generalizada y necesitamos la conexión. Hay mucho fast food musical y necesitamos conectar con las buenas ideas, la mística de la música y el amor.

-¿Lo malo en el mundo también estimula para crear?

-Esa energía flota en el aire y uno es influenciado por eso. Estamos saturados de una realidad tremenda. Hay tantas cosas que pasan, tantos cambios y tan fuertes, que obviamente todo eso me influye a la hora de tomar una postura en la vida, sobre el arte y lo que quiero decir. Ver la policía reprimiendo en Chile o la cantidad de femicidios que hay o el coronavirus o la explotación agroanimal y los cambios climáticos. No somos ajenos y voy a tener que hablar, porque es una necesidad de hablar de ciertas cosas.

-¿Sos sensible?

-Sí, si tengo que llorar, lo hago. Uno necesita desahogarse. Culturalmente el hombre lo tiene negado al llanto, pero yo fui criado para sentir de manera honesta. Me angustia y me enojan cosas que pasan en el mundo, me dio mucha bronca la violencia en Chile, lo que pasa con las comunidades wichis en el norte del país, que murieron muchos chicos por desnutrición. Los pibes matando a patadas a Fernando, diciéndole “negro de mier...” tiene que ver con el racismo a nivel institucional. Las cosas están instauradas de una manera que uno las naturaliza. A veces nos enojamos porque no nos funciona el wi-fi.

-Hay un tema de interés nacional que te toca de manera particular... (su romance con Flor Vigna).

-Como las cosas de la vida privada las mantengo privadas, no hay mucho secreto al respecto. Hay ciertas cosas que son de uno. Las cosas de índole personal yo prefiero resguardarlas. No tengo por qué compartir esas cosas.

-Eso no es una desmentida.

-No digo ni sí ni no ni nada, no se merecen atención, cuando haya algo que comunicar, se comunicará. Por ahora es todo hipótesis de la gente. Hay mucha imaginación de parte de toda la sociedad respecto a esas cosas.

-Hubo un “me gusta” tuyo a una publicación en la que hablaban del romance...

-Ese “like” fue sin querer, ¡no fue queriendo! Venía leyendo y se escapó. Después lo borré. Es graciosa toda la situación, pero la verdad es que no, eso pasa a ser parte de algo privado. ¡Hay cosas más importantes de las que hablar! No me gusta andar vociferando por ahí. La popularidad tiene su lado B no tan lindo.