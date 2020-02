@RFilighera

Mientras Fede Bal despliega su condición de comediante en la obra “Mentiras verdaderas”, plena temporada de Mar del Plata, disfruta, paralelamente, del estreno del filme “Rumbo al mar”, legado de Santiago Bal que compartió junto con su padre, filme emotivo y sentimental con puntuales perfiles autoreferenciales.

En charla con DiarioShow.com, el actor destacó que “es una historia de grandes afectos, mi viejo se movilizó mucho y nos tocó hondo a los dos. No la pudo ver completa, pero lo que pudo apreciar lo valoró mucho y poder vernos tan juntos y tan unidos, más allá de cualquier tipo de diferencia generacional, ha sido un hecho que nos motivó muchísimo para poder hacerla”.

Fede sostuvo que “amo el cine desde chiquito y, si bien mi primer conocimiento artístico estuvo centrado en el teatro ya que siempre estuve en las obras de mis padres y mí lugar en bambalinas me permitió desde muy temprano meterme en el mundo de las tablas; el cine para mi es una necesidad muy fuerte“.

Fede filmó con Santiago "Rumbo al mar" poco tiempo antes de morir.

Y, en este sentido, Bal tiene como proyecto abordar, en plazo cercano, dos materiales: “Un guion me pertenece y el restante es un proyecto para dirigir, en lo que será mi ópera prima. Dos proyectos distintos pero sumamente movilizadores”. Admite, en función de esto, que “la escritura me apasiona y le dedicó un tiempo que, a veces, me lo limitan, otras actividades como el teatro”.

Sin embargo, confiesa que le gusta encontrar su tiempo y “si bien por la mañana me vuelco a escribir, la noche es mi mejor escenario; por más que venga algo cansado por otras actividades, en esa parte del día encuentro mis mejores posibilidades para transitar este camino artístico que amo”.

En cuanto a las características que presenta la actual temporada en Mardel, dijo que “observo que hay mucho turismo, aunque con reservas a la hora de posicionarse en los gastos. En líneas generales, la veo bien; sin embargo, las crisis económicas nos golpean a todos y debido a ello es que deseamos que podamos salir de esta problématica lo más rápido posible".

Como ejemplo de los gastos y la inversión que debe hacer una familia, detalló que "A un matrimonio y dos hijo, le cuesta costearse una salida al teatro; por lo tanto, las prioridades, seguramente, a la hora de gastar pasan a ser otras. Pero, como viene sucediendo desde siempre, se agudizan las ideas y tanto los productores como los actores nos acomodamos a este tipo de circunstancias y se ofrecen otras alternativas y ofertas para captar más gente”.

Con respecto a la problemática que tuvo con el matrimonio de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, destacó que “la vivienda que estoy ocupando queda al lado de la de ellos y, en alguna oportunidad, es probable, que, en esas reuniones que hice con amigos, la música haya estado alta. Eso se habló, se conversó y mi objetivo es no molestar ni perjudicar a vecino alguno. Se corrigió esta situación y quedó superaclarada”.

Aunque no se muestre con ella, Fede tiene un romance con Sofía Aldrey.

En relación con su actual relación con Sofía Aldrey, la nieta del empresario millonario de Mar del Plata, confesó que “somos grandes amigos, pero me interesa sacarle todo tipo de rótulo. Sofía es una chica que conozco desde hace varios años, es muy agradable y querible, por cierto, pero no somos novios”. En esta línea, admitió que “mis prioridades están centradas en poder gozar de mi libertad y de mi trabajo. Quiero aplicarle mucha energía a todo esto y no voy a dejar de recorrer este camino, por lo menos, ahora”.

"Para algunos adolescentes, el verano es un arma ideal para expresar su disconformismo, diferenciarse de sus padres y expresar sus broncas personales"

En cuanto a los niveles de violencia que se observa en ciertos sectores de la juventud, rugbiers mediante, dijo: “Hay que tener bastante cuidado, la noche está agresiva y los excesos forman parte, muchas veces, de un cóctel peligroso. Por otra parte, para algunos (adolescentes) el verano es un arma ideal para expresar su disconformismo, diferenciarse de manera generacional de sus padres y expresar sus broncas personales, llevando todo esto a situaciones impredecibles”. EXCLUSIVO

Con respecto a sus hermanos Julieta y Mariano, subrayó: “Estamos más unidos que nunca. Se formó un lindo vínculo y, en definitiva, esto era lo que anhelaba nuestro padre. Nos comunicamos de manera permanente y se han dejado de lado todas aquellas circunstancias que, en algún momento, pudieron separarnos”. A modo de reflexión marcada por los afectos, sentenció: “Ningún problema es tan grande como para impedirnos estar juntos”.