@Belucandiaok

Malena Rosario González, nieta de la popular cantante Lía Crucet, reveló que sufrió abuso sexual por parte de José María Gómez, ex participante del reality "Soñando por Bailar" en el que era apodado como "El Carni" en 2011.

La joven de 23 años contó que el episodio ocurrió en el restaurante "Aquiles", que pertenece al ex mediático, ubicado en Villa Martelli donde trabajaba como camarera.

Lejos de quedarse callada, Malena decidió hacerlo público mediante una entrevista radial y un posteo de Facebook que se hizo viral en pocas horas. Además, realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Vicente López el pasado 10 de enero, día en el que ocurrió el hecho.

"Mi horario era de 16 a 2 de la mañana y un día antes me había dicho que vaya a las 11 de la mañana para atender un evento grande. Cuando llego al lugar, me entero que estaba yo sola con él. Como estaba empezando no podía decir que no. Cuando llegue no estaba la otra chica que iba a trabajar conmigo. Estábamos los dos y en un momento me dice: ‘Male, haceme un favor. Pasa un trapito en el espejo del baño de hombres’. Yo fui y lo veo que estaba orinando. Me empezó a hablar como algo natural. Sentí vergüenza ajena y me fui del baño. Cuando me pongo ahí, viene, me agarra de la cintura y me dice ‘que bien que trabajas, me encanta’”, relató en "El show del espectáculo", que conduce Ulises Jaitt en radio La Salada por AM 1300.

En diálogo con DiarioShow.com, Malena contó cómo llegó a trabajar de moza en el lugar: "Era clienta hasta que un día vi un cartel que pedían camareras y consulté. Entonces el encargado me citó para el otro día y comencé a trabajar el viernes 3 de enero".

"Mi trato con él era cordial, lo había visto sólo una vez en el local. Me lo habían presentado y lo saludé normal. Casi ni tuve trato", continuó.

José María Goméz fue denunciado por abuso sexual.

Al ser consultada por lo que sintió después del abuso que sufrió, expresó: "Me transpiraban las manos, lloraba, me temblaba la boz y me sentí sucia por haber pasado por esa situación. Sentía bronca e impotencia por no haber reaccionado. Fue como estar en un sueño donde querés gritar y no podés".

Además, relató qué fue lo primero que hizo tras la situación: "Fui al cuartito donde nos cambiábamos y contarle a una compañera. Ella me dijo 'esas manias no se le van más' y ahí me senti peor. Luego, fui al baño y hablé otra amiga que me dijo 'agarrá tus cosas y andate'".

Y agregó: "Le conté al encargado lo que pasó y no me respondió nada coherente. Entonces, agarré mis cosas y renuncié. Después fui a la casa de mi mama, me duché y me dirigí a la comisaria a denunciarlo".

José María Gómez no sólo es dueño de un restaurante, sino que también tiene varias carnicerías en la zona. Es empresario, está casado y tiene un hijo.

Conmovida por la repercusión del caso, Malena expresó: "Quiero justicia y que pague para que no se lo haga a ninguna chica más".

Por otro lado, DiarioShow.com se comunicó con su abogado, Alejandro Cipolla, quien expresó: "Me voy a presentar como particular damnificado para impulsar el proceso, chequear si existen otras causas en trámite contra el denunciado y en caso afirmativo pedir la detención".

Además, según pudo saber este medio, los vecinos de Villa Martelli están consternados con la noticia a tal punto que planean escracharlo en su propio comercio ya que no sería la primera vez que Gómez abusa de sus empleadas.

Acerca de esto último, González manifestó: "Me había enterado por un grupo de chicas que comentaron mi publicación en Facebook, pero no me contactaron por privado. Tengo miedo de acercarme al local porque no quiero verlo ni cruzarlo, no quiero saber nada con él".

La nieta de Lía Crucet denunció a un ex "Soñando por Bailar" por abuso sexual.

Declaración testimonial de Malena González contra José María Gómez, "El Carni".

Declaración testimonial de Malena González, quien denuncia por abuso sexual a José María Gómez.

Ex camarera denuncia al dueño del restaurante "Aquiles" de Villa Martelli.