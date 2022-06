@Antoravinale

Son los perros más reconocidos y recordados por los televidentes. Supieron hacer reir a miles de personas que día a día los miraban en “ Casados con Hijos” y “Los Simuladores”, dos de las clásicas ficciones de la pantalla chica que, casualmente, regresan dentro de poco en nuevos formatos. Betún y Violeta, mejor conocida como Fatiga, se adueñaron de los corazones del público pero en especial del de su dueño.

Jorge Montenegro es el hombre que los crió y que, gracias a ellos, conoció su verdadera vocación: entrenador de perros. En diálogo con DiairoShow.com, recordó la emocionante historia de cómo llegaron al mundo y se convirtieron en dos estrellas de la tv.

“Había una perrita bajo el colectivo, una cachorra y la gente quería seguir el recorrido. Entonces me metí abajo y la saqué. De repente me quedé con la perra en brazos y la llamé Pampita. Yo en ese momento estaba muy triste por temas diversos y a partir de la llegada de esta perrita todo empezó a cambiar. Yo tenía que estudiar pero con ella me di cuenta que mi vida no iba a ser en base a esa carrera. Al poco tiempo la dejé y me puse a pasear perros”, inició Monetegro.

Jorge conoció su verdadera vocación al criar a Pampita.

Cuando Pampita tenía 5 años, nacieron Violeta y Betún un 26 de febrero de 1997. Pero la perrita dio a luz a tres cachorritos más: Pampito, Julían y Lucas. Lo curioso es que la primera en nacer fue Violeta, la única hembra, y el que más tardó fue Betún, el último que no respiraba y lo salvaron al hacerle rcp. “En todas las fotos que tengo, Betún y Violeta, cuando eran cachorros, siempre estuvieron juntos, uno al lado del otro”, contó orgulloso.

“Betún nació prematuro y era más lento, por así decirlo. Y aparte era salvaje y rompía de todo, hacía pedazos todos, pero rompía cosas de mi mujer, con quien me había casado hace un año y que conocí por Pampita. Entonces ella me puso un ultimátum para que lo eduque y así empecé a interesarme en el mundo del entrenamiento de perros. Lo loco de esta historia es que los perros más famosos de la televisión fueron con los que aprendí a entrenar perros. Antes no sabía nada”, reconoció Jorge, quien también es reconocido por entrenar al salchicha de “Patito Feo”.

El salchicha Vodka (alias Mati), en "Patito Feo".

Gracias a su trabajo como paseador tuvo como clientes a Alejandro Fiore, que tenía a Pacino, y a Diego Peretti que tenía a Santi: “Cuando los conocí, Betún ya había filmado muchísimos comerciales, era muy conocido y demandado en el mundo de la publicidad. Lo que no habíamos hecho nunca era llegar a la televisión. Entonces escribí un guion junto a un amigo en el que Betún era el protagonista, era un policial. El guion como piloto no servía, era muy costoso de producir, entonces hicimos un corto muy chiquito que se llama ‘A dormir’”.

“Ese corto se lo llevé a Alejandro Fiore, él ya había hecho la primera temporada de Los Simuladores. Cuando leyó que el perro hacía de todo, propuso integrar a Betún para que actúe de su perro en la segunda temporada”, rememoró sobre la llegada de Betún a “Los Simuladores”

Pioneros: Pampita y sus hijos Violeta (Fatiga) y Betún.

En cuanto a Violeta, entró por “tráfico de influencia”. “Me llamaron para que Betún esté en Casados con Hijos, pero él estaba filmando ‘Paraíso rojo’. Entonces dije que estaba su hermana que está tan entrenada o más. ¡Era mentira, Violeta no hacía nada! Nada que ver uno con el otro”, dijo entre risas ya que sus actitudes se vieron reflejados en el nombre del personaje, “Fatiga”.

.

Se podría decir que es la perra más recordada de la televisión y a muchos le hará falta en la vuelta de “Casados con Hijos” al teatro. Pero el final de Violeta fue dramático y doloroso para su dueño: “La verdad que no tengo ganas de recordar la muerte de Violeta. Hay mucho morbo con su muerte y para mí tiene un significado muy profundo”.

Gaucho filmó junto con Viggo Mortensen en el Delta del Tigre.

“A partir de eso tuve una transformación interior. Muchísimo antes de que Violeta se escapara y luego la atropellaran, se había escapado mi hijo por el mismo lugar. La angustia y desesperación fue la misma que sentí con Violeta, pero ella terminó mal. Eso me hizo derribar un montón de prejuicios con respecto a la humanización, a cómo tratamos a nuestros perros y a tratar de explicar muchos problemas de comportamiento, los tratamos como si fueran humanos”, continuó.

“Eso que durante mucho tiempo pensé que era un problema para muchos, me di cuenta desde el drama, que también me pasaba. Y eso fue una sesión después en mi manera de atender a los perros y el vínculo entre humanos”, contó Montenegro quien, años después, escribió un renombrado libro el cual llamó “El mejor entrenador”, el cuál declara que el nombre no es por él, sino que el mejor entrenador en la vida de una persona, es su propio perro.

Video: ¡Recordá los mejores momentos de Betún y Fatiga!

.

Por A.R