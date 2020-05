@Antoravinale

La cuarentena obligatoria puso en jaque a muchos sectores de la población. Hay quienes se sienten desolados y angustiados por la imposibilidad de continuar con normalidad sus trabajos. Mientras que a otros no les quedan esperanzas por la crítica situación que viven a causa de la falta de empleo.

En marco de la incertidumbre social, Hernán Lirio, conductor de "Crónicas Delirio", por Crónica HD, recordó su angustiante infancia con DiarioShow.com para llevarle un mensaje de aliento a las personas: "Quiero dejar en claro que nunca hay que bajar los brazos porque cuando uno desea mucho algo, lo logra".

El presentador televisivo relató que al ver la película “18 Regalos” se acordó de su historia y se puso reflexivo: "Es hermosa, se trata de una madre que muere cuando nace la hija y como sabía que iba a morir porque tenía cáncer deja una lista de 18 regalos. Me sentí muy identificado porque cuando tenía un año muere mi mamá de cáncer de útero y me quedé con mi papá y mis hermanos".

Hernán conduce "Crónicas DeLirio" por Crónica HD.

"Mi viejo era camionero y siempre estaba afuera. Como mis tres hermanos iban al colegio yo siempre estaba en la calle. A los cuatro años la policía me trajo a mi casa una noche después de que desaparecí y todo el barrio me buscó. Me había quedado encerrado en el jardín de infantes que estaba al lado", declaró Lirio sobre su infancia en Villa María, Córdoba.

"De chiquito vivía en frente a un descampado en donde estaban las vías del tren y los circos. Ahí conocí a la elefanta Mara del Circo Rodas. Siempre estaba atada afuera para que la gente pase y le sacaran fotos. Me subían a la elefanta y jugaba con ella", reveló Hernán y contó a modo de anécdota: "A los 19 años voy al zoológico de Buenos Aires y cuando me enteré que estaba Mara le grité y se puso loca. El cuidador me preguntó qué pasaba y al contarle la historia me dijo que me reconoció. Cuando me enteré que Mara llegó a Brasil me emocioné".

La mamá de Hernán falleció cuando él tenía un año.



El conductor narró que siempre esperó conocer a su madre y por tal motivo se la imaginaba. "De grande soñaba que era mi maestra de la escuela o que caminaba por la ciudad y la reconocía. Como que la había encontrado viva".

Cinco años después de la muerte de su madre, el papá de Hernán se volvió a casar y él pudo tener una mamá del corazón. De todos modos recordó: "Cuando la mujer de mi papá no estaba me quedaba con la directora del jardín de infantes. Hacía doble turno porque mis hermanos tenían escuela. Ella me acompañaba así no me quedaba tantas horas en la calle y cuando las mamás de mis compañeros los buscaban, las saludaba y me invitaban a merendar a sus casas. En lugar de jugar con mis amiguitos hablaba con ellas".

La madre del conductor enfermó al poco tiempo de su nacimiento.

Hernán contó que a su mamá la conoció por fotos y por las historias que contaba su padre. "Me cuentan que la primera vez que me vio caminar fue el día que murió. Además cuando tenía 16 años encontré unos cassettes de audios y ahí fue la primera vez que le escuché la voz a mi vieja, fue muy fuerte y muy emocionante para mí. A veces los vuelvo a escuchar así me acuerdo de la voz de mi mamá", sostuvo.

Hernán recuerda una infancia dura por la ausencia de su madre.

"Siempre la tuve presente por el recuerdo de mi papá. El día que murió mi viejo fue terrible porque con él murió el recuerdo de ella. Fue hace diez años, ahí sentí que prácticamente me quedaba solo en el mundo porque él era mi mejor amigo. Era el único que me contaba cómo era ella", detalló el conductor. Y agregó convencido sobre su presente: "Vivía un poco a la deriva cuando era chico pero pude seguir estudiando y con el tiempo me vine a Buenos Aires a probar suerte. Golpeé un montón de puertas y conseguí trabajo".

En base a su historia, Lirio concluyó: "Toda toda la gente que está bajoneada en este momento debe seguir adelante. A pesar de tener una infancia triste siempre seguí adelante y nunca caí en las drogas. Seguí adelante con lo que me gusta y amo y hoy en día trabajo de esto".

Hernán conduce "Crónicas Delirio" por Crónica HD todos los domingo a las 21 horas y cautiva a sus espectadores. "‘Crónicas delirio’ era un programa que iba a ser de 2 meses. Estamos en el aire todos los domingos de 9 a 12 de la noche y me encanta".