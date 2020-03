@AntoBaldi_

Sobre el cierre de la temporada en Mar del Plata, Mónica Farro fue atacada en la noche del viernes a la salida de su obra cuando interactuaba con los espectadoros en la puerta del Teatro Atlas. Por el violento episodio, realizó una denuncia policial y solicitó una orden perimetral contra su agresora, Evelyn Santichia.

La actriz de "Veinte millones" reconoció a la mujer como la ex pareja de su mánager Daniel Picone y denunció que la habría golpeado con el puño en el pecho para luego escapar de la situación y subirse "a la fuerza" en la camioneta de él.

Pero, en diálogo con Diarioshow.com Evelyn desmintió la versión de Farro. "Es mentira todo lo que cuenta, no fue así. Yo no la agredí", sostuvo contundente, además aclaró que mantiene su relación con Daniel.

Evelyn Santichia tuvo algunas participaciones en importantes series como actriz.

"No la fui a buscar a Mónica al teatro, acompañé a mi pareja que fue a ver la obra", contó. Picone es uno de los inversores de la puesta teatral protagonizada por Carmen Barbieri y antes del final de la temporada decidió asistir a una de las funciones.

La mediática no ingresó a la sala sino que aguardó fuera del predio para encontrarse con su novio a la salida del teatro. "Le mandé un mensaje 15 minutos antes de que termine la función y lo fui a buscar al teatro. Después le volví a escribir para que salga porque había salido toda la gente pero él no", relató.

"Es mentira todo lo que cuenta Mónica Farro, yo no la agredí". Evelyn Santichia.

Respecto a su encuentro con la vedette describió: "No le pegué una piña, ni la rasguñé, no la empujé. Solo le toqué el hombro para que me miré. Me acerqué, la toqué y le dije: ¡Ojo, bolud... mirá que estoy acá!".

.

Su actitud respondió a un ataque de celos por el vínculo entre Daniel y Mónica. El chimento de que tuvieron un romance nació cuando viajaron juntos a México en noviembre de 2019.

"Me dio celos que haya salido él y al minuto salió ella atrás", reconoció y disparó picante: "Le puedo pedir disculpas a Mónica por lo que yo sé que hice. No necesito colgarme de sus tetas. Si quiero, mi novio me pone en 50 obras. No soy una kiosquera de acá a la vuelta, tengo una trayectoria de cinco años en el medio".

Evelyn junto a su novio, Daniel Picone.

"Me puse celosa, a todas las mujeres nos pasa. A mí me da celos verla con él después de todo lo que pasó en México. Quise llamarle la atención para que sepa que yo también estaba en Mar del Plata". explicó aunque Mónica está casada con Leandro Herrera desde hace siete meses.

En cuanto a la orden de restricción que solicitó la vedette uruguaya, Evelyn opinó: "No me lo tomo ni bien ni mal. Que ella hago lo que quiera, si así se siente más tranquila que lo haga".