Daniel "La Tota" Santillán en su carácter de productor, animador y cantante de la movida tropical ha sido uno de los integrantes del mundo de la farándula que más ha conocido el universo de Gilda. Y así como fue presentador de su colega y amigo El Potro Rodrigo Bueno, ostenta testimonios de vida con la inolvidable cantante, varios de ellos provenientes de la siguiente charla mantenida con DiarioShow.com.

-¿Qué sensaciones se te presentan de Gilda a 25 años de su muerte?

-Me emociona muchísimo su recuerdo porque es como si la viera en Tucumán, Salta, en el Monumental de Merlo, en el boliche Splendor y en la Casona. Fue alguien que luchó por sus pasiones, por sus amores. Su partida, la pérdida de sus hijos y de su familia caló hondo en mis mejores sentimientos. Lloré muchísimo por ella. Lo fundamental es que Gilda este presente en cada fiesta o reconocimiento. Los artistas populares nunca pueden faltar del corazón de la gente.

-¿El mundo de las bailantas fue, en un principio, hostil para Gilda? Sobre todo debido al carácter machista de ese entonces.

-Fue hostil para todo el mundo. Fueron etapas muy complejas del universo de la bailanta. Existían monopolios que no se podían denunciar en ese momento. Había que bancarse puntuales imposiciones en relación a que si uno no facilitaba el concurso de un determinado intérprete no era contratado. Lamentable pero real.

-¿Cuáles eran los proyectos que Gilda pensaba llevar a cabo en su profesión?

-Poner su aporte para contar con un mundo mejor, ayudar a los chicos de la calle y a la gente en condiciones sociales de mucha necesidad. No tengo dudas que Gilda es una pérdida irreparable. Recuerdo que hicimos al poco tiempo de fallecer una suelta de globos en Plaza Once y "Crónica" fue uno de los medios que lo cubrió con todo su gran espectro informativo. Gilda fue auténtica, en todo sentido, y nunca cambió.

-Deben aflorar, seguramente, muchos recuerdos de la presencia de Gilda.

-Cierro los ojos y la presencia de Gilda está ahí, viva e incólume. Es como si la estuviera viendo junto a sus músicos en el boliche La Casona o en las dependencias de Sadaic. Se trataba de una persona protectora y que siempre estaba muy pendiente de su compañero de equipo o de su colega.

-¿Cual es, a tu entender, el mayor legado de Gilda?

-Te cuento esta anécdota y que la pinta de cuerpo entero en cuanto a su solidaridad y lo simple y humilde que fue en toda instancia. En ocasión de estar en la emisora "Tropical", en horario matutino, se necesitaba recaudar fondos para comprarle unos audífonos especiales a una nena. Pedimos entonces el local "Mundo Bailable" y acordamos con sus dueños. Armamos una propuesta musical con una entrada a un peso de ese entonces. Las entradas se agotaron y Gilda puso todo su amor y trabajo, con la mayor pasión y solidaridad posible. Aun conservó todas las imágenes: "Mundo Bailable", Puente de la Noria, yo presentándola y Gilda protagonizando un recital inolvidable.

Nadie mejor que La Tota para reflejar, en consecuencia, una vida querida, amada e idolatrada por su público. La solidaridad y sus proyectos de un mundo mejor para los chicos de la calle y la gente necesitada configuran la imagen más impactante y más reveladora de Gilda, en todo su esplendor.

Música, homenajes y solidaridad

La Tota Santillán organizó dos homenajes con firme objetivo social y solidario para recordar la figura de Gilda. En el cementerio de Chacarita se convocó a los fans de la cantante para rendirle tributo de 10 a 16. La gente pudo concurrir con la donación de un alimento no perecedero. El ingreso se llevó a cabo de a 20 personas, cumpliendo con todos los protocolos de distanciamiento y tapabocas incluidos.

Al mediodía, en la necrópolis, se descubrió una placa para evocar a la gran figura. Posteriormente, a las 21, en el teatro "Favaloro", de la ciudad de La Plata ubicado en la calle 67, entre 116 y 117 se llevará a cabo un importante recital con la presencia de varias figuras del mundo tropical. El público podrá presenciarlo con la compra de una entrada que costará 700 pesos más el agregado de dos alimentos no perecederos. Lo recaudado en ambos lugares será destinado a los comedores más necesitados, entre ellos, los de la ciudad de las diagonales.