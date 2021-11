@sofinabias

En cuanto se confirmaron los 16 participantes para " MasterChef Celebrity 3", muchos fanáticos quedaron sorprendidos con la elección de la producción de sumar a la reconocida boxeadora Marcela "La Tigresa" Acuña a la lista de famosos para esta nueva temporada.

Sin embargo, la participante del reality gastronómico conducido por Santiago del Moro dejó a todos con la boca abierta con su picante impronta, graciosa personalidad y grandes cualidades culinarias frente a las cámaras.

En diálogo con DiarioShow.com, La Tigresa analizó los comentarios positivos de los televidentes del ciclo de Telefe: "Yo creo que la gente se vio muy sorprendida por esta faceta culinaria mía. Muy poca gente sabía que yo cocinaba".

En ese sentido, uno de sus secretos más importantes para conservar la calma en la cocina y terminar con buenos resultados en todos los desafíos es "no volverme loca y tratar de que los platos no sean tan elaborados: simples y llamativos. No servirlo como si estuvieses en tu casa y darle color, volumen y detalles".

La Tigresa Acuña se mostró muy alegre por la gran cantidad de mensajes positivos por su participación en " MasterChef Celebrity 3".

Si bien la deportista "se defiende muy bien con las proteínas como las carnes, pollos o pescados" y no le tiene miedo al emplatado, su debilidad "es la repostería". Es por esta razón que Marcela acudió a varias clases de cocina con "amigos que son chefs" y se muestra muy abierta a las sugerencias de profesionales.

Respecto las devoluciones del exigente jurado de "MasterChef Celebrity 3", Acuña reflexionó sobre su importancia: "Los comentarios de Germán (Martitegui) son bastante más picantes que los de Damián (Betular) y Donato (De Santis). Yo no los tomo mal, es muy importante su punto de vista para poder mejorar. Estoy acostumbrada a las críticas y yo de ellas aprendo, así que me llevo bien. Hay que tomarse todo más relajadamente porque si te lo tomas mal no suma".

Además, aunque ya van casi dos meses de rodaje de la competencia culinaria, La Tigresa sigue asombrada por haber sido convocada para la tercera temporada: "Al principio me sorprendió mucho, si bien veía las temporadas anteriores del programa, no religiosamente, nunca pensé que me iban a llamar para participar. Fue una alegría tremenda saber que iba a estar ahí porque yo cocino para mi familia y amigos y todos me decían que tenía que estar ahí".

La Tigresa Acuña junto a la Peque Pareto, las dos deportistas de " MasterChef Celebrity 3".

"´ MasterChef Celebrity 3´ es totalmente distinto a todo lo que me había imaginado alguna vez. No me imaginaba que iba a ser algo tan importante. Pensaba que iba a ser algo mucho más relajado y descontracturado, pero al estar ahí cambia todo", agregó en diálogo con este medio.

Sobre la posibilidad de llegar a la final, la luchadora se mostró muy positiva: "Estoy focalizada en eso, pero no sé contra quién porque todos cocinan muy bien. Literalmente nos estamos sacando los ojos para exprimir la mayor imaginación posible durante la competencia. Llama la atención que todos cocinen tan bien, entonces nunca se sabe quién puede destacar en el momento y quién puede irse a su casa".

El grupo de WhatsApp de los participantes de " MasterChef Celebrity 3 ":

"Conocía personalmente a algunos, a otros de la televisión, pero me llevo genial con todos. El grupo humano que se formó esta temporada es impresionante. Todos nos llevamos re bien, nunca vi nada fuera de lugar. Crearon un grupo de WhatsApp y charlamos todo el día, grabemos o no", destacó la boxeadora de sus compañeros del reality.

La Tigresa Acuña junto a algunos de sus compañeros de " MasterChef Celebrity 3".

Y cerró al recalcar el gran compañerismo que reina en la competencia de Telefe: "A pesar que cada uno está compitiendo con el otro, el ambiente es súper relajado. No está ese sentimiento de competitividad. Trabajamos mucho en equipo y creo que eso suma a la hora de enfrentarnos con nosotros mismos. Hay mucha solidaridad. Todos tratamos de ayudarnos".

