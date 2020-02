@AntoRavinale

A principios de esta semana, el nombre de Nicole González, mejor conocida como " La Rubia Peronista", se comenzó a escuchar en distintos medios por un escándalo mediático: se filtraron unos chats de ella con Roberto García Moritán de mediados de 2019, fecha en la que todavía el empresario estaba soltero.

Pero fue la propia artista quien difundió la conversación que tuvo con el actual esposo de Pampita con el fin de aclarar un malentendido. La mujer contó que a la salida del teatro "El Ángel", lugar donde realiza su obra "Bienvenida Nicole", un hombre que aseguró ser el amigo de Moritán le ofreció dinero a cambio de pasar una noche con él.

"Lo que me interesa aclarar es que a Roberto Moritán no lo conozco. Pasó que hubo un tipo que me fue a buscar a la salida del teatro para 'conocerme de algún otro modo' atribuyéndose que es el amigo de Moritán y yo a él lo conozco. De esta manera, Moritán le habría dicho a su amigo que yo cobro o algo así", sostuvo en diálogo con DiarioShow.com.

"Nunca le contesté un sólo mensaje y ahora le dice a sus amigos que me conoce y mirá en qué términos. Lo único que quise demostrar es que al tipo no lo conozco y no meterme en la relación de Pampita", aclaró González.

Por otro lado, la artista reveló que, según le comentaron, Moritán estuvo en La Feliz en la semana que aquel hombre se le acercó: "Me lo dijeron ayer casualmente. Es algo raro y llamativo, no lo sé".

"Ya está, el tipo (Moritán) nunca va a salir a responderme pero me gustaría que le pregunten para que salga a decir que no me conoce", comentó la mediática. Y agregó convencida la actriz que todas las noches en el escenario tienta a la gente a que se sienta libre y respete a los demás: "Tengo una historia tengo de lucha y de tratar de ser diferente o ser la excepción a la regla. Justamente me recibí de abogada a los 22 años para no caer en la prostitución".

¿Hubo chats con Diego Latorre?

Luego de que transcurriera la polémica de los chats, Yanina Latorre le saltó a la yugular y la criticó en "Los Ángeles de la Mañana". Es por eso que La Rubia Peronista le contestó en sus redes sociales y aprovchó esta ocasión para enfatizar: "Me ataca tanto y con tanta bronca, ¿no será que tiene cola de paja?"

"Que le revise los mensajes (a Diego) y a lo mejor se lleva una sorpresa. Pero es un terreno donde no me quiero meter. No me quiero meter con Diego Latorre. Porque un tipo me mande un mensaje no lo voy a salir a escrachar. No es nada malo que alguien te mande un mensaje, lo malo es que si nunca le contestaste salga a hablar como que te conoce. Entonces no saldría a sacar la lista de los que me hablaron", lanzó.

La Rubia Peronista hace "Bienvenida Nicole" en el teatro El Ángel

"Me escribe la mitad de los tipos del espectáculo después de estos dos años que me hice conocida y nunca hice nada", comentó Nicole. Y cerró: "Si hubiese querido prensa lo habría hecho al inicio de la temporada, no cuando falta una semana para terminar. No tiene sentido alguno".