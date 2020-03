@AntoRavinale

Su nombre es Walter pero en la calle le dicen Queencita, Queenci o simplemente "La Queen". Tiene 22 años pero su pasión por la música comenzó a los 14 y desde entonces sabía que quería dejar una huella en el país. Solo le faltaba saber cómo iba a hacer para llegar a hacerse conocida, hasta que un día descubrió qué era lo que tenía que hacer para lograrlo.

"Todo comenzó el 10 de enero del 2019 cuando decidí darme a conocer. Me hice dos preguntas en mi casa: qué es lo que hace falta en la música argentina y qué es lo que está de moda. Lo que hacía falta era una drag queen y ahora estoy yo", reveló en diálogo con DiarioShow.com.

Su mensaje en el mundo artístico es claro y lo comunica muy bien. Quiere que con su música las personas se sientan libres como ella y que disfruten de ser quiénes son. "Me parece súper trasgresor haber hecho esto y más siendo de Fuerte Apache, en donde los privilegios nunca los tuve", admitió.

"Sentía que si hacía música como Walter no iba a causar el mismo impacto. Soy mi ventana al mundo para poder mostrarme y no ser más invisible. Toda mi vida fui invisible y me aislaron por ser de Fuerte Apache, por ser gay o por jugar con las chicas. Mi Instagram fue mi ventana al mundo para decir: ‘La única persona famosa de Fuerte Apache no va a ser (Carlos) Tévez’. ¿Por qué tengo que ser futbolista o salir a robar? Toda mi vida me dijeron que no iba a llegar a nada y no quería eso, quería ser una artista", sostuvo convencida.

En paralelo, cuenta que al lanzarse como artista se sintió contenida en su barrio: "Por suerte mis vecinos se lo tomaron muy bien. Cuando grabé mi primer video, ‘Lo Veo lo Quiero’, en Fuerte Apache fue una locura. ¡Fue enfrente de tres colegios! Me acuerdo que cuando termino de grabar vino una persona, me da la mano y me dice: ‘Me encanta lo que estás haciendo’. En ese momento me di cuenta que estaba moviendo estructuras dentro de mi barrio. Tenía el chip del miedo de no salir y que me iban a robar. Me pude sacar ese chip".

Cuando finaliza el día La Queen regresa a su hogar, se saca la peluca, las pestañas y el maquillaje. Pero, ¿cómo es mirarse al espejo y volver a ser Walter? "Me parece algo súper divertido desmontarme. No normalizo nada porque me aburro. Cuando me saco todo siempre hago el mismo chiste y digo ‘qué hay ahí abajo’", expresó entre risas. Y agregó segura: "Cambio completamente y las personalidades son muy distintas. La Queen es estrella y diva. Walter es el productor de La Queen, es más tranquilo y relajado".

La cantante recuerda que de adolescente tenía que salir a trabajar para tener un plato de comida en su hogar, su mamá sola no llegaba a dárselo. "Era cajera en una casa de comidas y decía que me quedaba un año para ahorrar y después ir en búsqueda de mis sueños. Pero después me quedé más de lo pensado. Fue ahí fue cuando dije que no quería eso para mi vida. No era feliz y me sentía vacía", confesó.

Por último, manifestó que uno de sus grandes sueños es poder llegar a la pista más famosa del país. Acostumbrada a nuncar bajar los brazos, entiende que necesita hacer todo lo posible para concretar ese deseo. "Me encanta bailar y me encantaría ir al ‘ Súper Bailando’. Siento que ir sería algo histórico y transgresor. Ser la primera drag queen en la pista. Además por el sueño, hacer algo en el barrio sería hermoso", concluyó.

La artista drag no se declara una fanática de Jimena Barón

En el ambiente del espectáculo y la farándula argentina hay grandes figuras que influyen con su música y Jimena Barón es una de ellas. Sobre el escenario, la cantante apuesta a un mensaje feminista de empoderamiento. Aunque, también, genera polémica ya sea por sus canciones o por sus declaraciones. Una gran parte del público se muestra en desacuerdo con ella, como es el caso de La Queen. "No hablo mucho de Jimena y no consumo su música. Solo consumo artistas que hacen música con el corazón y porque es su pasión. Laburo con sudor y hago música desde las 12 de la noche hasta las 9 de la mañana", aseguró.

"Siento que Jimena Barón está muy sobrevalorada, a la gente le gusta lo que es real, las personas como son"

"No consumo artistas que no vea que lo hacen con pasión, sino que solamente lo hagan para llamar la atención. Siento que, tal vez, hay artistas que pueden no hacer la música porque les gusta. Siento que está muy sobrevalorada, a la gente le gusta lo que es real, las personas como son", disparó posicionándose en la vereda opuesta a la intérprete de "La Cobra".