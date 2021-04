@marceloperaltam

Mientras prepara su nuevo material, La Queen habló en exclusiva con DiarioShow.com y contó sus proyectos para este 2021. A paso firme, la joven artista contó todo sobre el flamante single "Yo puedo sola" y su actualidad en la escena: "Estoy produciendo el próximo disco, mi segundo álbum de estudio y yo siempre quise mostrarle al público que La Queen es pop, pero al principio empecé con trap porque era lo que estaba de moda. Era el 2019 y si salía con pop no me iba a escuchar nadie, dije 'voy por acá' y cuando esté asentada muestro lo que verdaderamente es La Queen, que es pop y va a ser pop siempre".

Sobre "Yo sola puedo" aseguró: "Es el primer corte de 2021 y es como el título indica: vos sola podés, no dependas de nadie para lograr lo que querés. Mi vida fue así día a día, yo soy una persona que lucha todo el tiempo por lo que soy, por lo que amo. Tenés que luchar, no esperes que te toquen la puerta y que te entreguen un contrato para una discográfica. Movete por eso, movete por tus sueños".

¡La Queen habló de todo con DiarioShow.com!

DIVERSIDAD

En esta línea y consultada sobre sus orígenes, el barrio Fuerte Apache y el estigma que tiene aún, subrayó: "Cuando empecé en la televisión y me empezaron a llamar de todos lados, lo que más me interesaba era mostrar esta cara del Fuerte. Ahora del Fuerte Apache se conocen dos personajes: Tévez y La Queen. Es importantísimo eso porque yo pude mostrar ese mundo también, ese mundo marica de diversidad, de drags y todo lo que soy yo, lo que represento, y levanto como bandera. Es hermoso poder mostrar esta cara también. Es lo que hacemos, y también está el pop, no solo la cumbia o el reggaeton".

Y reflexionó: "Me dijeron toda la vida que por ser de Fuerte Apache nunca iba a llegar a ningún lado. Imaginate que cuando yo iba a buscar trabajo y veían que en el currículum decía que tenía domicilio ahí no me llamaban. Como cuando no llaman a las chicas trans, eso se llama discriminación y está mal. Está bueno derribar todo eso. Y para eso estoy yo".

.

Consultada por su conexión con el público, respondió: "Amo las redes sociales, yo me digo influencer, jaja. Me hubiese encantado a mi tener una persona como 'La Queen' para poder ayudarme a ser, a temprana edad. Me llegan mensajes ahora de chicos, adolescentes o integrantes grandes de las familias que me dicen: 'Gracias a vos le pude decir a mi familia que soy gay' y eso, es una locura. Es cambiarle la vida a una persona y es tremendo, nunca pensé que iba a pasar conmigo. Nunca pensé que yo iba a lograr eso en nadie".

"Cuando yo iba a buscar trabajo y veían que en el currículum decía que tenía domicilio ahí no me llamaban".

Luego recordó: "En un show, en el bachillerato trans Mocha Celis, vino una mamá con su hija a verme y se acerca la mamá llorando y me dice: 'Gracias a lo que haces vos acepté a mi hija, ahora entiendo todo'. Es algo muy personal y te meten en su vida. ¿Esto es real, esto es un sueño? Me pone contenta que pase eso, que se abran al mundo y a la familia".

La Queen: una artista multifacética.

Más tarde, sobre la nueva etapa de su carrera detalló que "en el video de 'Yo sola puedo' al fin salió La Queen pop a la luz. Y eso también me llena como artista. Es muy importante que uno escriba sus canciones, se produzca, se fije en sus propias cosas y claro que tener un equipo como el que tengo es fundamental. Soy de las que se fijan en todo".

Por último, reveló: "Me encantaría en el futuro estar en un reality de televisión, sería muy importante porque me gusta entretener al público, lo que más necesitamos hoy en día es reírnos y olvidarnos de lo que pasa".

Por M.P.