@sofinabias

El 2020 fue un año de muchas emociones para Gladys “La Bomba” Tucumana. Comenzó con una gran propuesta laboral en la que casi salió victoriosa, pero todo se vio interrumpido cuando recibió el diagnóstico positivo de coronavirus, enfermedad que la dejó terriblemente afectada.

La Bomba Tucumana y su hijo Tyago Griffo en el "Cantando 2020".

El 2020 fue un año de muchas emociones para La Bomba Tucumana.

Después de llegar a la semifinal del “Cantando 2020” pero no haber podido competir ya que se contagió de coronavirus durante una reunión familiar, La Bomba contó en diálogo con DiarioShow.com cómo vivió este episodio: “Fue muy feo, me dejó muy mal. Mi recomendación para la gente es que se cuide muchísimo. Hasta que no haya una vacuna vamos a tener que cuidarnos. Es lo más terrible que me pasó, no sé si en mi vida, pero casi que sí, pero es la enfermedad de la soledad y del aislamiento. Bien feo y triste, yo estuve sola obviamente, pero hay que seguir cuidándose”.

“Yo quedé mal, yo sigo cansada, me falta el aire y nunca tuve ningún problema respiratorio gracias a Dios. Mis síntomas fueron leves, pero la pasé muy mal. No quiero ni pensar lo que puede sentir una persona que tiene una enfermedad de base”, explicó sobre las secuelas que le dejó el virus.

.

“Me cuidé mucho, pero es muy raro todo porque estuve seis meses sin contagiarme en un canal donde todo el mundo se contagió menos mi hijo y yo. Me contagié en Navidad con mi familia, con 10 personas", reflexionó sobre la forma en que se agarró coronavirus.

La reunión familiar en la que se contagió Gladys y no Tyago.

Además, tras un año muy difícil debido a la pandemia, la cantante hizo un análisis sobre su futuro laboral: “Me hubiera gustado estar en ' MasterChef Celebrity 2', me gusta todo lo que sea trabajo. Siempre quiero trabajar y tengo muchas ganas. Ahora tengo muchas propuestas para el 2021, y no sé con cuál quedarme”.

“Yo vivo en Tucumán, pero sigo en Buenos Aires, justamente porque estoy viendo las propuestas y no sé si agarrarlas o volverme a mi provincia para descansar, para ver a mi familia, mi madre y mis hermanos”, explicó a este medio.

La Bomba Tucumana se refirió a su año de trabajo en el 2020.

Como manifestó en repetidas ocasiones, la cantante disfruta trabajar y muchas veces expresó sus ganas de participar del programa gastronómico conducido por Santiago del Moro, por lo que comenzó una campaña junto a sus seguidores para ser convocada.

Sin embargo, la Bomba fue concreta respecto la negativa de la producción de Telefe: “Desde que soy muy joven, de toda la vida, siempre me gustó cocinar y no es algo que digo hoy. Todo el mundo lo sabe, la gente que me sigue a mí lo sabe. Igualmente, no quiero hablar mucho de ' MasterChef Celebrity 2' porque si me hubieran querido, me hubiesen llamado. No les interesé como artista para estar ahí”.

La Bomba y el joven con el que "salió" algunas veces.

Además, la soledad durante el aislamiento fue motivo de reflexión y la artista se refirió a su vida amorosa: “Me separé hace mucho, el año pasado, y después no estuve nunca más de novia, ni quiero estarlo tampoco. Estoy muy bien sola por ahora. Me gustaría enamorarme. Igualmente, con el trabajo lindo que estoy haciendo con Thyago, ni me di cuenta de que no estaba enamorada. Hace muchos años no estoy enamorada, en realidad no sé si alguna vez estuve enamorada”.

Haciendo alusión a su corto "noviazgo" con Emiliano Carrizo, el joven de Pavón que conoció en el ciclo "Mujeres", y todos los rumores de separación que circularon: “Cuando ya te quieren hacer poner rótulos y títulos, uno a veces no sabe como zafarse de esa situación, pero uno no quiere hacer eso. Si hablás dos veces con una persona o vas a tomar algo dos veces, no puede ser tu novio. No lo consideraría una relación”.

Por S.N.

¡Mirá el momento en el que conoció a Emiliano Carrizo!