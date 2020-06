@Rfilighera

Si bien sus inicios estuvieron centrados en relación con el mundo del modelaje y su participación, luego, como actriz en el cine y también en varios ciclos televisivos la convirtió en un ícono sexual en los años 80 y 90,el verdadero recorrido por la vida y la profesión de Katja Alemann tuvo (y tiene) otros vectores.

La música, la escritura, el canto, la búsqueda de su identidad y las preguntas fundamentales que se hace un ser humano en esta época extraña. En medio de la segunda etapa de la cuarentena a la que asistimos todos por la emergencia sanitaria del coronavirus, Katja, con sus bellos y otoñales 62 años, charló con DiarioShow.com sobre su actualidad.

Por estos días, contó: "Utilizo el tiempo para reeducar mis hábitos: hago ejercicios, bailo y estoy practicando un instrumento nuevo. Creo que el tiempo disponible es bueno para pensar prioridades. Estoy agradecida por pasar esta cuarentena con cierta tranquilidad; no elaboro demasiado el mañana, confío en que todo será lo mejor que pueda ser, sencillamente, sin preocupaciones".

A corazón abierto.

LA SOCIEDAD VIGILANTE

En relación con ciertos comportamientos de la sociedad en sí, destacó: "Creo que en situaciones límite se ven las miserias y virtudes de todos. Algo que me preocupa es el rol de la denuncia y la persecución al otro; precisamente el otro: el que puede estar infectado, el que no cumple la cuarentena, el que es persona de riesgo. No creo que la solución sea denunciarnos los unos a los otros. El gran desafío es ser comprensivos, amorosos y solidarios. No señalar al que no piensa como nosotros y, sobre todo, no legitimar el abuso de autoridad de las fuerzas del orden que existe en determinados lugares".

Y, en esta línea, subrayó: "También creo que mucha gente se moviliza para colaborar y esa energía es muy poderosa".

Sobre la tardía reacción de Europa y Estados Unidos para impedir el proceso de contagio y traslado del coronavirus, Katja dijo que "entiendo que a todos nos costó darnos cuenta de la magnitud de esta pandemia y de lo incontrolable que resultó el virus y tardamos un tiempo considerable en tomar las medidas adoptadas. La Unión Europea y Estados Unidos son nuestra referencia y les ha costado sobremanera salirse del paradigma business as usual (los negocios, como siempre). Pero aquí pudimos observar las consecuencias de ese retraso y tomar recaudos con mayor antelación".

El rol del Estado, inevitable debate en la mesa de cualquier tipo de análisis, fue abordado por Katja en estos términos: "Siempre digo que el Estado somos todos. Somos los que aportamos los recursos, elegimos a los funcionarios y participamos del curso de las cosas. Creo que más que nunca esto se hace evidente. Creo que sería muy saludable una democracia más directa, o que se ejerciten las consultas populares, y que la ciudadanía esté mejor informada".

Hace algunas semanas tuvo lugar en algunos barrios porteños una serie de cacerolazos como protesta contra los sueldos de los funcionarios. Y Alemann los criticó duro en sus redes sociales, ya que definió a sus protagonistas como "chetitos del orto".

Comentó al respecto: "Los cacerolazos orquestados por la oposición en un momento tan delicado como este, en el que lo más importante es que los funcionarios de turno, elegidos por la mayoría, tengan su cabeza concentrada en resolver la enorme cantidad de problemas que hay en todos los frentes, me pareció una falta total de sensibilidad y colaboración. Y peor, la adhesión de ciertos sectores, a los que se les podría haber ocurrido antes discutir la dieta de los políticos, no justo ahora".

La artista habló de todo.

Y continuó: "Claro que nos debemos el debate del Estado que mantenemos los contribuyentes, y si realmente hacen falta todas las pensiones de privilegio, entre otras cosas. Pero no de esa manera tan burda y poco oportuna. De todas formas, el texto que escribí y se viralizó es una sátira. Imaginate que, en todo caso, yo también soy una chetita. Entonces, a ponerle un poco de humor y bancarse la parada".

En función de este tópico puntual y ante nuestra consulta, Alemann subrayó: "Con la salud pública pasa como en el propio cuerpo: cuando no duele nada te olvidás y pensás que no hace falta ni prevención ni cuidado; pero cuando te enfermás, tomás dimensión de que lo único que importa en la vida es la salud. Esta pandemia nos servirá para estar mejor preparados y cuidar más a nuestros médicos y enfermeros, y mantener en mejor estado nuestros hospitales. La salud pública es un tesoro; yo no tengo prepaga, recurro a los hospitales cuando lo necesito, y me da muy buenos resultados".

Cuando le preguntamos si el mundo, por estos días, ha dejado de dañar su propio hábitat y si dicha cuestión obedece a una paradoja o es una consecuencia, estableció de manera contundente: "Hace años que vengo hablando de la necesidad de decrecer en el modelo productivo y cambiar la matriz energética. Hace diez años que trabajo en ReciclARTE (www.reciclarte.com). Todos nuestros hábitos de consumo y descarte se han vuelto insostenibles. El plástico es uno de nuestros grandes problemas. No creo que esta pandemia nos sirva para considerar qué hacer con el descarte. Pero sí, se están limpiando los cielos, el agua, y los animales se están apoderando de nuestras ciudades. Ojalá que entendamos que somos parte de la naturaleza y no dueños de ella".

"Las puertitas del Sr. López", filme de 1988 basado en una historieta.

CUANDO EL ACOSO SEXUAL ERA LA REGLA

La bella Katja hizo historia en la pantalla grande a fines de los años 80 con "Las puertitas del Sr. López", película dirigida por Alberto Fischerman basada sobre la historieta homónima de Horacio Altuna y Carlos Trillo. Allí, junto con Lorenzo Quinteros, Mirta Busnelli y otros grandes actores, ponía su sensualidad al servicio de las fantasías de un personaje que concentraba el descontento y la insatisfacción del argentino medio de aquel entonces.

Le preguntamos si en algún momento de su trayectoria había sufrido algún acoso sexual, moneda corriente en el ámbito artístico hasta no hace mucho. "Personalmente, los abusos que viví fueron menores, siempre relacionados con coaccionarme para que realizara desnudos en escenas de películas o afiches que, precisamente, no estaban marcados en el guion inicial o no habíamos acordado de antemano", recordó.

"De todas formas, esos tratos estaban naturalizados y, aunque los sufrí, me enfermé y me comí la bronca. No había mucho que se pudiera hacer en ese entonces. Hoy todo sería muy distinto. Por suerte, nunca tuve situaciones de abuso personal, supongo que por mi tamaño (risas), soy más grande que muchos varones", concluyó.

LA MUJER Y UN CAMINO SINUOSO

Teniendo en cuenta su activa militancia feminista, quisimos saber si para la actriz estos cambios de paradigmas a los que estamos asistiendo son similares a los que está generando la lucha de ellas. Katja contestó que "la Madre Tierra es femenina en la mitología, encarnada por la Diosa Madre. Son muchos milenios de supresión del ser sagrado femenino. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todas entidades masculinas, se ha masacrado, violado, quemado y expoliado a las mujeres y a la tierra, siempre con la idea de la conquista, de tener más, de aventurarse en los confines del conocimiento tecnológico, científico y comercial, pero escindidos del cuidado de la tierra, la mujer y la naturaleza. En este sentido, el fortalecimiento de los movimientos femeninos va aparejado al cuidado de la tierra y la naturaleza. Es el ecofeminismo del que me enorgullezco de formar parte".

Forma parte muy activa del Colectivo "Actrices Argentinas".

En función de esta problemática, le preguntamos a la artista qué metas ha logrado la mujer. "Las mujeres hemos logrado una cohesión y un sentido colectivo fundamental. Sabemos que no estamos solas y que, si atacan a una, saltamos todas. Ya no es tan fácil para los varones propasarse, abusar o denigrar a una mujer. Han cambiado la mentalidad y el permiso social para este tipo de conductas. De todas formas, lo más terrible es que hay muchísimos femicidios, de varones que siguen pensando que pueden hacer lo que quieren con el cuerpo de una mujer. Como la naturaleza, piensan que es algo de su propiedad", expresó.

"Me llama la atención que hayan recrudecido tanto los femicidios. No sé si porque hoy hay tanta información que circula y que antes no había, o si los varones están particularmente irritables y sienten temblar sus privilegios de género. Ojalá se pueda controlar esta situación. Hay un femicidio cada 26 horas y en la cuarentena los casos de violencia familiar se han agudizado muchísimo", agregó.

En la parte final de la charla hicimos mención a dos protagonistas de su vida: Omar Chabán, quien fuera su esposo, y su hermano, el economista Roberto Alemann. Katja sintetizó: "Quiero honrar la memoria de Omar Chabán, quien hubiera cumplido años hace poco, y agradecerle todo lo que hizo por la cultura y por ayudarme tanto artísticamente, como lo hizo con tanta gente. Asimismo, quiero desearle un buen viaje a mi querido medio hermano Roberto Alemann, con quien me he reconciliado gracias a la sabiduría que otorga el tiempo. Un hombre íntegro y notable. Ambos, que en paz descansen".