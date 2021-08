@perez_daro

Aunque avanza a paso firme en su carrera musical, Karol Sevilla aún debe enfrentarse a los recuerdos por ser una chica Disney, ya que se hizo famosa por la serie infanto-juvenil “Soy Luna”. Mientras presenta su segundo single, “Nadie te entiende”, en el que continúa creando su identidad artística, la mexicana entiende esta etapa como un proceso de transición.

En charla con DiarioShow.com, la artista habla sobre el fuerte significado que tiene su nuevo tema. “Cada vez que va a salir un sencillo tiene que haber una evolución muy grande en producción, tanto tuya, como en letra, como en lo que quieras interpretar. En este caso creo que voy encontrando un camino y se va viendo mucho más claro qué es lo que quiero cantar, cuál va a ser más mi estilo”, explica.

Y habla del brusco cambio que hay entre su primera canción, “Tus besos”, y “Nadie te entiende”. “Si bien ‘Tus besos’ es una canción de pop urbano que me funcionó muy bien. Podría haberme quedado en ese género porque tuvo éxito y no salir de eso por miedo. Pero a mí me identifica no temer a salir al mundo, escaparme de esos lugares cómodos”.

"El día de mañana quizás saque una cumbia que la gente le guste y cambie de género totalmente".

Aunque la industria y la repercusión personal que tenga puede dictarle una forma de trabajar, para Karol hay otras cosas en juego: “Esto es como como un ida y vuelta, si va bien, está cool, y si no, pues, seguir aprendiendo. Esta canción, si bien es un pop urbano, también tiene un poco de balada y junta como tres géneros al mismo tiempo. El día de mañana quizás saque una cumbia que la gente le guste y cambie de género totalmente. Es lo que quiero buscar en mí y que la gente lo vea. Es también una prueba para ver si lo puedo hacer”.

A sus 21 años, Sevilla tiene un ejército de seguidores que se criaron con ella en la pantalla. Este hecho puede ser un arma de doble filo, ya que, mientras muchos la seguirán en lo que sea que haga, otros pueden sentirse decepcionados. “En el momento que dije que iba a dejar la actuación y dedicarme a la música ahora, hubo muchos ‘no dejes de actuar’, ‘nos encanta verte actuar’”, revela sobre el vínculo con sus fans.

Aunque ella sabe lo que quiere, también puede sucumbir ante las exigencias, y recientemente tuvo un duro aprendizaje al respecto: “A nosotros nos comen las ansias de hacer las cosas rápido. Hace poco fui a grabar una serie para Disney+ en Colombia. Y cuando regresé me comprometí a lanzar un sencillo. Ahí me di cuenta de que no me puedo partir en ocho, que no puedo hacer todo y tengo que enfocarme en una cosa para poder hacer todo bien. Ahorita ya estoy 100% enfocada en la música y voy a concentrarme en eso”.

Cuando es consultada por esa ruptura entre la niña famosa que fue y la mujer que quiere ser, con sobrados ejemplos como Tini Stoessel y su alejamiento de “Violetta” o, mirando al norte, a Miley Cyrus escapando de “Hannah Montana”, Sevilla responde: “Todo depende de cómo quieras manejar ese cambio. Para mí significó encontrarme a mí misma".

"Yo quiero mantener la empatía con la gente y hacerles entender que estoy creciendo. Es un proceso hacerle entender a un niño o a un papá que ya no soy más la chica Disney con la trencita, toda bonita color rosita”, completó.

Y para cerrar hace una reflexión del recambio: “Mucho público chiquito, en cuanto empezó a ver que ya no era Luna, se fue. Al mismo tiempo empezaron a seguirme más grandes, un público joven adolescente. Esos niños más pequeños me escriben diciendo ‘¿cuándo regresa Soy Luna?’. Aunque sé que no volverá, no soy de esas personas que dice ‘ya me quité la mochila Disney’, porque siempre la chica Disney se va a quedar. Me gusta ser el ejemplo a seguir para jóvenes”.

Por M.P