@perez_daro

Karol Sevilla lanzó su nuevo single, "Tus besos", un tema con el que comienza una nueva etapa en su carrera, más madura, alejándose de su personaje de "Soy Luna", de Disney, que le dio gran popularidad. Mientras encara su proceso de metamorfosis habló con DiarioShow.com con mucha honestidad sobre ese pasaje de la popularidad como estrella infantil, a un presente adulto.

"Estoy en mi país, con mi tierra y mi gente. Pasé la cuarentena 2020 en mi casa. Para mi fue un proceso difícil estar con mi mamá y mi hermano, tenerlos en casa y aprender a convivir con ellos. Pensé que los conocía y me di cuenta que no los conocía absolutamente nada. Por estar encerrados pasamos muchas azotadas de puertas, enojos. Pero de esta forma aprendes a disfrutar y a amar a tu familia", comienza diciendo sobre los tiempos de pandemia.

Y aquello de "conocer" a sus seres queridos es muy cierto, ya que Karol trabaja desde los seis años y a los 15 años viajó a la Argentina para el protagónico en "Soy Luna", por lo que estuvo mucho tiempo distanciada de sus raíces.

Karol saltó a la fama gracias a su protagónico en "Soy Luna", ficción de Disney.

Si bien está muy agradecida por lo bueno de su carrera, confiesa: "Conforme el trabajo del día a día, los golpes, llantos, encontrarse gente buena, mala, envidiosa, te encuentras de todo en esta carrera. Maduré rápido y tampoco me di el tiempo de tener una vida normal. Nunca tuve una infancia normal para jugar con una muñeca o una pelota".

Y cuando llegó la adolescencia y la oportunidad de protagonizar una serie que se emitiría en todo Latinoamérica, todo empeoró: "Cuando crecí tampoco fue de lo más normal, no pude salir con amigos a ponerme mi primera borrachera. Mis borracheras son en casa, porque sé que no me van a sacar fotos, no me van a exponer. Si bien eres un ejemplo a seguir, tu vida es expuesta 24 horas. El único lugar donde soy normal es en mi casa".

Karol Sevilla: “Quise vivir mi adolescencia tardía. Llegué y dije ‘no quiero ya ser actriz, y voy a vivir mi vida’. Entonces salí a conocer amigos por primera vez”.

Y el regreso a la vida cotidiana en México también fue brusco: "Regresar con 19 años, más grande, con todo lo que me había pasado, de viajar por todo el mundo, después de tanta fama en la cabecita llegué acelerada. Fue un cambio grande el de estar expuesta a full y llegar a mi país".

Luego de tantas responsabilidades, necesitó frenar: "Quise vivir mi adolescencia tardía. Llegué y dije no quiero ya ser actriz, y voy a vivir mi vida. Entonces salía, conocí amigos, y ahí comenzó la pandemia donde me volví a guardar".

.

"Tus besos" no solo es un nuevo tema, sino una declaración de principios y un signo de madurez. "Para mi fue fuerte este cambio de imagen con la canción y quería mostrarme más real, no quería mostrar a la chica de los patines, la dejé atrás. Es un proceso para que la gente entienda este crecimiento. No quería que la gente viera el videoclip y dijera ¿qué está pasando, quién es esta Karol?, pero que poco a poco que es mi nueva imagen, más mujer, estoy creciendo, ya no quería manejar la imagen de niña".

"Quería mostrarme más real, no quería mostrar a la chica de los patines".

La devolución de su público fue increíble, pero por ello Sevilla no se queda durmiendo en los laureles: "Subimos un poco el tono, y es la primera vez que se me escucha hablar de un amor tan intenso, no tan juvenil, y con dos expresiones fuertes, que son pasa la vida conmigo, pasa la noche conmigo. Nunca había tocado esos temas, y la gente lo entendió. Tengo un público bien honesto, que si les gusta, lo comparten, y te lo hacen notar. Pero si no, no les importa y no tienen filtro, hasta te lo comentan. Es difícil mostrarle a la gente lo que quieres porque espera tanto de ti. Entendí que no todo el tiempo hay que complacer a la gente, en la música está bueno ser camaleónico, cambiar de colores y hacer cosas nuevas".

Karol Sevilla se lanzó como cantante con su single "Tus Besos".

Por D.P.