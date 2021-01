@VivianaRomano

Impecable, con su estilo sensual pero cuidado, tirando a clásico, Karina Mozzocco se muestra tal cual es a los 51. Su piel cuidada, los ojos delineados sutilmente y el cabello lacio son el marco de una mujer que disfruta el presente, y mucho.

Antes de comenzar a conducir el programa de "Fantino a la tarde" - el viernes fue su último día-, se contagió el Covid-19, también transitaron la enfermedad su hijo Malek y su marido, el empresario y ex corredor de automovilismo Omar El Bacha.

"El 18 de diciembre me enteré que tenía coronavirus y por suerte me dieron los tiempos para debutar, mi recuperación fue perfecta para arrancar el 5 de enero. En definitiva tratamos de hacer el mapa de dónde nos pudimos haber contagiado, pero a nuestro alrededor no hubo ningún positivo. No tuvimos ninguna complicación, pero tampoco fue una gripe leve, nos costó como unos quince días tener la misma fuerza, el mismo ritmo. Yo perdí el gusto y el olfato", expresó al respecto. También señaló que es pro-vacuna: "Ojalá me la pueda aplicar, pero hay mucha gente antes que yo con otras urgencias por pertenecer al grupo de la salud, los maestros o las personas de riesgo".

En cuanto al funcionamiento de sus días, cuenta que sus mañanas siempre son diferentes: "En general hago gimnasia, me informo y estoy atenta a las reuniones de pre producción con mis compañeros de América, una cerca de las 8.30 y la otra, tipo 12 cuando el programa toma más forma, igual al ir en vivo surgen notas que resolvemos muy bien porque los panelistas son personas de televisión, expertos con miles de horas en el aire como Ventura, Bataglia, Tauro, Beldi, los abogados, médicos, es un equipo completísimo".

Con Malek, su hijo de 14 años, fruto de su relación con Omar El Bacha.

-¿Cómo manejás los distintos look con los cuales te conocemos. A veces están con rulos y a veces con el cabello lacio?

-Me gusta ser multifacética, me gusta jugar con mi imagen, voy cambiando libremente, no me detengo en ninguno en particular. Mi cabello natural es con rulos, pero es el que menos uso, pero cuando lo dejo así, mis pelos están al viento y ahí está mi autenticidad, generalmente cuando estoy rebelde lo hago. Pero también me gusta divertirme con mi imagen. Me siento un personje de la comunicación y utilizo todas las herramientas que tengo a mi alcance para para variar y usarlo a mi favor.

-¿Te gusta la moda?

-Sí, me encanta. Me gusta verme bien, pero los ojos más juzgadores son los míos. Hago todo lo que hay que hacer, gimnasia, dieta; si me tirara en la reposera a tomar sol y a comer libremente, estaría bastante distinta a lo que estoy; es decir que, si como engordo, y si me cuido estoy en línea.

-¿Dónde transcurre tu verano, en capital o en una quinta?

-En mi casa, vivo en un departamento en el bajo Belgrano, vivimos los tres, tampoco pensamos en salir de vacaciones ya que históricamente nos encanta quedarnos en enero en Buenos Aires por la quietud, la calma, es delicioso, aunque éste enero es un poquito atípico,hay más gente, más autos, más movimiento. A la pandemia se suma la profunda crisis económica que se viene arrastrando, pero que se agudizó con lo que ocurre a nivel mundial con el virus.

Karina Mazzocco: “Vengo trabajando mucho en mi interioridad o espiritualidad desde hace más de veinte años y a la larga da sus frutos”.

-Hace tiempo comenzaste un camino espiritual. ¿Tu serenidad se basa en lo que aprendiste? ¿Estallás, o siempre estás controlada?

-Vengo trabajando mucho en mi interioridad o espiritualidad desde hace más de veinte años y a la larga da sus frutos. En otros momentos de mi vida tal vez tenía que controlar enojos, me daba miedo mostrar mis emociones, me sentía muy vulnerable en ese sentido, pero la felicidad que siento en este momento de dar esta respuesta, es verdadera. La tranquilidad es fruto de mucho trabajo. Estoy en un momento muy lindo de mi vida, madura y en plenitud. Siento que puedo ser yo auténticamente sin tener que dar explicaciones, y es la libertad con la cual soñé durante mucho tiempo y de a poquito voy llegando a ese estado que quise conquistar.

.

-¿Tener una familia estable, acompaña esta plenitud?

-Por supuesto que sí. Con Omar tenemos una relación muy linda, somos muy cmpañeros y nuestro punto fuerte es que nos alentamos mutuamente, avivamos cada uno el fuego del otro y eso nos brinda seguridad como individuos, y como pareja. Además, cada uno tiene su propia vida interior, estamos equilibrados y satisfechos individualmente. No es que uno está en el fondo del mar y el otro en la cresta de la ola.

Karina Mazzocco: “Hago todo, gimnasia, dieta; si me tirara en la reposera a comer, estaría bastante distinta a lo que estoy; es decir que, si como engordo, y si me cuido estoy en línea”.

-¿Tu marido sigue vinculado al automovilismo?

-Siempre lo estará porque es el gran amor profesinal de Omar. No corre normalmente como cualquier piloto. Por otro lado es empresario, tiene una empresa de servicios.

-¿Atravesaron crisis en los 15 años que llevan como matrimonio?

-En 2018 publicaron que nos habíamos separado, pero nada que ver. Fue porque nos mudamos y el camión hizo dos viajes, uno hacia un destino y los muebles más otros electrodomésticos, los donamos, entonces, alguién concluyó que la mudanza iba a dos casas diferentes. Pero no. Hemos tenido crisis profundísimas, inclusive hasta estuvimos a punto de separarnos y en esa oportunidad ningún medio lo levantó. No se supo y salimos fortalecidos.

“Con mi marido, de las crisis muy profundas, siempre salimos fortalecidos”.

CUANDO LLEGAN LOS 50

"LOGRAMOS UNA ALQUIMIA, UN PUNTO CARAMELO"

¿Encontraste diferencias entre los 40 a tus 50?

-¡Sí, una diferencia enorme! Llegar a los 40, históricamente era como una barrera. Llegué con un hijo muy pequeño, muy conectada con mi rol de madre. Diría que atravesé los 40 muy tranquila, entretenida en mi rol de mamá descubriendo ese mundo maravilloso. Pero los 50 son interesantes. Nunca me imaginé que era tan lindo cumplirlos y que me iba a sentir tan bien. Lo vivo como un momento exquisito, las mujeres logramos una alquimia, un punto caramelo a todo nivel, donde todavía somos jóvenes, pero también tenemos la sabiduría de los años y de la experiencia. Es un equilibrio hermoso., de modo que estoy disfrutando cada día de mis 51 años.

Es una de las conductoras con más estilo y carisma de la actual televisión.

LOS SUEÑOS Y LAS OPORTUNIDADES

"ABORDAR EL TEMA DEL PLACER FUE REVOLUCIONARIO"

"De chica soñaba o fanteseaba con cosas muy diversas. Una tarde jugaba a ser secretaria de un doctor, azafata o Mis Universo, el asunto era muy amplio, pero tal vez con la profesión que más desee fue ser guía de turismo, pero no fui por ese lado. Estudié diseño de interiores, técnicas de equipamiento, y me dediqué finalmente a la comunicación", contó Karina.

-Tu carta de presentación en la tele fue cuando hiciste "De a Dos"

-Trabajé seis años como promotora a partir de los 16, yo decía que tenía dos más, pero eran a la tarde, podía ir al colegio a la mañana y mis padres me dieron autorización. Después fui modelo publicitaria en comerciales para acá y para afuera y a los 25 surgió la propuesta para conducir en cable ese programa en cable.

"El nombre el programa es potente, una marca registrada porque en general de a dos pasan las mejores cosas de la vida. Fue muy importante para mí, un portón grande a los medios de comunicación. Hoy, 25 años después me doy cuenta que fue una invitación a vivir en plenitud, en libertad, fue uno de los primeros programas en hablar de diversidad, de inclusión , de modo que, cómo no recordarlo. Fue importante en mi vida y en la vida de mucha gente", manifestó. También señaló que aprendió mucho porque abordó el tema del placer, "fue revolucionario".

"En lo personal me ayudó un montón porque todo lo que le iba comunicando al público, lo aprendí, estaba guionado, lo estudiaba y se lo contaba a la gente", concluyó.

Por V.R.