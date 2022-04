@perez_daro

En los barrios de todo el país, desde el inicio de la pandemia comenzó a crecer un movimiento. Hoy en las calles, generalmente con parlantes sonando muy fuerte, ya sea desde alguna casa o desde un auto con la suspensión muy baja, se escucha casi siempre RKT.

Ese sonido, mezcla de reggaeton con cumbia que tan famoso hizo L-Gante, ya tiene varios exponentes con temas muy populares. Uno de ellos es Kaleb Di Masi, un joven salido de la cantera de la competencia de freestyle "El Quinto Escalón", de donde surgieron todos los ídolos de la música urbana de nuestro país. El artista charló con DiarioShow.com sobre su gran momento, la mano que le dio L-Gante para crecer y su forma loca de sacar temas todas las semanas.

Kaleb Di Masi junto a L-Gante.

"Digamos que Kaleb Di Masi se creó en pandemia", comienza diciendo Caleb, nombre real del artista que hizo los hits "Turraka", que luego tuvo un remix muy famoso, y la sesión número 5 de Turreo con Dj Tao, temas que suman más de 100 millones de reproducciones.

Según narra su historia, "estaba encerrado en casa, viendo que se podía hacer y lo único que me salía era hacer música. De a poco, con un amigo le metimos y se fue dando todo. La gente empezó a escucharme y salió la voz gruesa. Ahí fue el boom".

Kaleb Di Masi se hizo popular con su "Turreo Session" con DJ Tao y con "Turraka".

Sin dudas uno de los sellos distintivos de su música es su voz grave y carrasposa, casi de ultratumba. Si bien al charlar con Di Masi no se le escucha ese tono tan pesado, en sus canciones no deja de cantar de esa forma.

"Lo que me dicen mis amigos, o la gente que me escucha y los productores, es que impacta mucho ese rasgo de mi voz. Cuando la meto en un tema, saben que soy yo, es mi sello. A veces me comparan con artistas de reggaeton como Luigi y Alexio porque claro, le doy mi toque", exclama contento por la repercusión que tiene.

"Arranqué como mi padrino que era Dj. Empecé a pasar música en fiestas, y un día vi que podía hacer un beat. Sentí que podía mandarme a cantar y empecé haciendo reggaeton cantadito"

Hace música hace mucho pero como bien dijo, en pandemia hubo una explosión. Su carrera inició por copiar los pasos de su padrino, a quien admiraba: "Todo esto es consecuencia de no bajar los brazos, hacer música desde muy chiquito. Arranqué como mi padrino que era Dj. Empecé a pasar música en fiestas, y un día vi que podía hacer un beat. Sentí que podía mandarme a cantar y empecé haciendo reggaeton cantadito", revela sobre sus inicios.

Y luego salta al primer tema que cambiaría todo en su vida. "Un día saqué un perreo que se llamaba 'Pompa pa' atrás'. Me habló L-Gante, él me dio la mano inicial para estar donde estoy yo porque le gustó el tema y mandamos un remix. Siempre le reconozco a Elián y le voy a estar agradecido por esa mano".

Luego vendrían algunos temas más, y el salto lo dio con "Turraka" que comenzó a sonar en todos los boliches y creció mucho más gracias al remix, que hizo con Ecko, Blunted Vato y Papichamp.

Pero ganó más notoriedad aún en solitario con el "Turreo session" que hizo a bordo de un beat RKT de DJ Tao. "La Turreo session era algo que no iba a salir, la tenía con Tao, es más, era un demo. Le cambiamos unas cositas y la sacamos sin tener fe que iba a funcionar. Y ahí está, es mi tema más escuchado después de Turraka Remix".

Sus últimas canciones, que ya cuentan con varios millones de reproducciones cada una, son "Cheto Mal" y el remix de "Pa trá", de Callejero Fino, un tema de ocho minutos de duración en el que cantan junto a L-Gante, Ecko, PapiChamp, John C, Homer, Papichamp y Fili Wey, toda una cofradía representante de la nueva generación.

Así, en solitario o con colegas, Di Masi no deja de sacar temas. "Saco un palo por semana más o menos, me gusta mucho sacar las cosas rápido. La gente de Dojo, mi discográfica me dice que estoy loco porque hago un tema y al otro día ya quiero hacer el videoclip, y la otra semana publicarlo. Me bancan mucho en las locuras, pero a la gente le gusta eso".

Sabiendo que es difícil conciliar entre los deseos y la estructura que necesita la proyección de una carrera que crece tan rápidamente, el rapero explica: "Siempre quieren que esperes y saques todo con tiempo, para subirlo ordenado en todas las plataformas, pero por ejemplo 'Cheto mal' lo saqué de una semana a la otra, y son todas visitas orgánicas las que tengo, no hay marketing ahí, es la gente que apoya".

Y finalmente declara cuál es el motivo de su urgencia para publicar cada canción que compone: "A mí me gusta mucho sacar música y para mí es la constancia, de sacar y sacar, y demostrar a la gente que no sos un solo tema. Y también porque mientrás sacás temas sentís el amor de la gente. También entiendo que a medida que vas creciendo está bien planificar, te lleva al éxito más que lo que puedas hacer siendo un loco atropellado".