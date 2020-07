@Perez_daro

Tiene tan sólo 20 años, pero July Abril ya decidió darle un vuelco a su carrera y arrancar una nueva etapa. A sus 8 decidió dedicarse a la música, por lo que, a pesar de su corta edad, todas sus decisiones conllevan experiencia. Mientras presenta "Oye", canción que es puntapié de esta nueva era, y prepara más canciones para hacer bailar a los argentinos, July charló con DiarioShow.com de sus nuevos temas y de cómo afecta la cuarentena su vida profesional.

"A la cuarentena la llevo bien, porque aprovecho mi tiempo. Compongo, escucho música para levantar el ánimo. Obvio que están esas ganas de ir a tocar, de escuchar a la gente, de compartir, pero hay que aguantar un poco más", dice July, entre la ansiedad y la paciencia. Más allá de su deseo, explica que en estos momentos de soledad "abrí la mente y quise expandir mi creatividad". "En la música una siempre está abierta a todo, pero los tiempos y las rutinas a veces no te dejan. Y pude reflexionar y darme cuenta de que nada me tiene que detener. Aunque tengas pocos recursos, tenés que seguir trabajando, y entendí que siempre se trata de conectar con la gente", cuenta.

July Abril se las rebusca para seguir haciendo música durante la cuarentena.

El video de "Oye" debía filmarse la misma semana que se dictó la cuarentena obligatoria. Por ello, tanto la artista como su equipo debieron cambiar los planes. "Salió lindo, muy dinámico a pesar de las distancias. Esta etapa te ayuda a crear algo desde cero, y estamos aprendiendo a improvisar, porque no nos queda otra. Cuando nos enteramos del aislamiento nos preguntamos: ¿qué hacemos? Y para no quedarnos estancados decidimos encontrarle la forma. Así salió".

El resultado fue sorprendente para July, ya que en menos de una semana contaba con más de 100.000 visualizaciones en YouTube. "Me impresionó mucho la repercusión, y me sigue motivando para crear. Quería transmitir alegría, buena onda. Esas cosas lindas te dan ganas de seguir adelante". El cambio sustancial en su vida no se debió a las cifras de "Oye", sino a que este tema es muy diferente a lo que conocíamos de ella, más ligado al pop melódico. Al respecto, confiesa: "Quería cambiar mi forma de transmitir. No era lo que yo quería, que era buena vibra, que la gente se divierta. Por eso me mandé para este lugar, que si se tiene que englobar en un género sería pop latino. Pero no significa que, por hacer bailar, la canción no te haga sentir y no pueda tener más profundidad".