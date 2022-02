Sabe tanto de trabajos en el teatro y cine independientes como en los "mainstream", la gran industria. Julieta Zylberberg es una de las actrices más buscadas actualmente por los productores, que saben de su versatilidad. Consolidó un muy buen arranque de año con dos proyectos: uno en las tablas y otro en Netflix: regresó a los escenarios con "La fiebre", obra escrita y dirigida por Mariana Chaud, e hizo su incursión en " El Marginal 4" como Silvia, la ex pareja de Juan Minujín en la exitosa serie, personaje que le trajo muchos dolores de cabeza al protagonista.

La actriz se apodera de la totalidad del escenario. Las funciones de los miércoles en el Metropolitan Sura la muestran únicamente en compañía de una tortuga, llamada igual que la obra que dio un gran salto cualitativo para su regreso a la presencialidad. "La hicimos siempre en el Nün Teatro Bar, que es una sala chiquita y hermosa, ahora es una propuesta mucho más grande", explicó en su charla con DiarioShow.com. Además, agregó sobre el notable cambio: "Es otra dimensión, en los ensayos encontramos una renovación total".

A la hora de mirar a Azucena, su personaje, agrega un aspecto universal sobre los mandatos a cumplir: "Está afuera del sistema, anda por el mundo con una tortuga. Experimenta una gran soledad a pesar de estar rodeada, no pudo continuar con el hilo lógico que pretende la sociedad". Lo cierto es que el panorama de una persona en soledad suena bastante similar a la cuarentena estricta que atravesó el 2020.

Julieta Zylberberg en "La Fiebre".

"Hicimos algunas funciones por streaming y se sentía totalmente en diálogo con la situación, porque también creo que la cuarentena nos expuso a sentir lo cerquita que estamos de la locura. Son hilos muy finitos que uno sostiene, pero que fácilmente pueden ir cortándose", analiza sobre los paralelismos que pueden aparecer entre "La fiebre" y nuestra actualidad.

La aparición de la obra mencionada propuso un nuevo panorama dentro de su carrera. El formato clásico de un elenco que la rodee no es parte aquí, por lo que se la ve en escena a ella durante todo el espectáculo. "Sólo concebía la actuación con compañeros hasta que hice esto. Me dio muchísimo miedo, porque me parecía complejo", cuenta sobre la experiencia de estar al frente, en soledad. Y suma: "Me divierto conmigo misma. Entro en un viaje de un delirio por una hora. Es algo distinto".

Julieta Zylberberg junto a Mariana Chaud, directora de la obra.

Caminos paralelos

Julieta Zylberberg fue una de las apariciones destacadas que tuvo "El marginal 4", por lo que se esperaba una nueva participación de su personaje, ya que en el final de esta temporada su accionar trajo graves consecuencias y ella quedó en "orsái". Sin embargo, reveló que su ciclo dentro de la serie- que llegará a su final con su quinta entrega probablemente el año próximo- está terminado. "Ya la grabaron y yo no estoy, porque cuando se hizo me fui a trabajar afuera algunos meses. No pude estar en la quinta temporada", contó.

Un aspecto menos conocido dentro su recorrido artístico es lo musical. "Siempre canté un poco y es un elemento que tengo para la actuación. Manu Hatton me invitó a hacer una canción con él", detalla sobre "Ojos de planeta", el tema lanzado a finales de 2020 que comenzó con su nueva aventura.

Julieta Zylberberg en " El Marginal 4".

Casi un año más tarde, apareció "Tu costado más feroz", el primer lanzamiento solista. "Durante la cuarentena, me recopé y escribí una canción a la que le di forma hasta que la grabé con un amigo productor", agrega sobre la actividad que por ahora ocupa un rol de ocio en su vida, por lo que no proyecta la salida de un álbum o presentaciones en vivo, al menos por el momento.