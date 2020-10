@perez_daro

Desde hace unos años, Julieta Novarro está a cargo de la dirección de Microteatro, una propuesta que por la cuarentena debió reinventarse y comenzó a crear contenido especial para redes y YouTube. Con sus conocimientos de un lado y del otro de las tablas, como actriz y desde su posición jerárquica, logró generar un ambiente que se asemeje al ya tradicional espacio de Palermo. En charla con DiarioShow.com, habla sobre ese proceso y también su trabajo como panelista en "Pampita online".

-¿Cómo se dio esta reinvención?

-Tratamos de generar un nuevo lenguaje acorde a los tiempos que vivimos. Fuimos pioneros en generar este tipo de contenido. Empezó a crecer. Es un mimo para nosotros, más allá de que el dinero que entre sea algo simbólico, lo hacemos para salir de la angustia. Este trabajo contrarresta las pálidas que tenemos cuando nos despertamos.

-¿Cómo conviven la actriz y la directora en tu vida?

-Para mí es superenriquecedor, siendo productora, tener una mirada de actriz y, siendo actriz, tener la experiencia de productora. Yo me crie en una familia en la que todos siempre fueron multifacéticos. Microteatro me completó en todos los ámbitos, porque ahí pude poner a prueba todos mis estudios, que son de cine, escenografía y muchas cosas más.

-Y también estás en el equipo de Pampita...

-Para mí es un bálsamo. La tele me dio una gran chance de poder hablar de teatro y cine, y es como trabajar en mi casa. Yo genero el contenido del que voy a hablar y por eso estoy muchas horas trabajando.

-¿Es difícil salir del prejuicio de que es sólo "una charla de amigas"?

-Creo que estamos generando algo lindo, un servicio. Y es un nicho vacío dentro de la tele, no se suele hablar de cine o teatro. Por eso no lo subestimo al espacio, no es sólo la moda y cómo nos vestimos. Hay un aspecto de Pampita que la gente desconoce, ella está muy interesada en las artes, es una obsesiva que también estudió actuación, danza, y sabe de todos los temas. Nosotras conectamos mucho en ese sentido, porque yo estoy muy alejada del mundo mediático, aunque lo conozco.

-¿Y qué recuerdos tenés de esa herencia familiar?

-Me crie acompañando a mi papá (Chico Novarro) a todos lados, pero recién ahora tomo conciencia real de que formé parte de este mundo desde muy chica. Venía a comer un asado a casa Mercedes Sosa, por ejemplo. Un día lo conocí a Luis Miguel y salí en una revista al lado suyo. Pero nunca me generó en ese momento sorpresa, decir "wow, tengo que pellizcarme". La mirada externa es más fuerte que la propia en ese sentido.

A Julieta Novarro no le atraen tanto las luces del mundo mediático.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Audaz, tolerante, sincera y muy colgada.

-TU MEJOR VIRTUD.

-La paciencia.

-TU PEOR DEFECTO.

-Soy muy impulsiva.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR?

-Las risas.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-Los ruidos molestos.

-UN PASATIEMPO.

-El maquillaje.

-¿UNA COMIDA Y UNA BEBIDA FAVORITAS?

-Berenjenas con parmesano o ravioles de verdura, y limonada.

-Y UNA COMIDA CON LA QUE TE LUZCAS.

-Ñoquis o malfatti y pizzas. Todo bien tano.

-UN LIBRO.

-”Nada se opone a la noche”, de Delphine de Vigan.

-UN ARTISTA FAVORITO/A.

-Sting.

-UN CONSEJO QUE DARÍAS.

-Siempre escuchá al otro antes de sacar conclusiones.

-UNAS VACACIONES PERFECTAS.

-Villa La Angostura en verano

-UN EJEMPLO A SEGUIR.

-Mi papá.

-¿QUÉ ENCONTRASTE EN TU PAREJA?

-Fortaleza.

-UN PLACER CULPOSO.

-El chocolate.

-¿UNA CANCIÓN FAVORITA?

-”Algo contigo”.

-¿CÓMO TE CUIDÁS?

-Hago ejercicio. Y trato de pensar en positivo, porque si te cuidás pero te hacés mala sangre, nada tiene sentido.

-UN OBJETO FAVORITO.

-La tablet.

-UNA PELÍCULA FAVORITA.

-”Atrápame si puedes”, de Spielberg, es universal.

-¿Y SERIE?

-”Normal People”.

Por D.P.