Es uno de los conductores más importantes del país, pero también es conocido por su trabajo con Unicef, que defiende los derechos del niño. Por estas dos facetas de su profesión, Julián Weich está muy al tanto de lo que ocurre a su alrededor y es palabra autorizada para analizar la realidad.

En charla con DiarioShow.com, habla sobre su ciclo, "Juntos otra vez", en radio Uno, que sale al aire de lunes a viernes de 10 a 13. Su nombre lo debe al reencuentro con su amiga y compañera durante muchos años, Maby Wells. Con la locutora se conocen desde los 90, cuando fueron dupla en aquel exitazo que fue "Sorpresa y 1/2".

Sobre ello, dice emocionado: "Es un reencuentro hermoso" y rememora los tiempos en los que hacía aquel programa, que lograba grandes niveles de audiencia y cuya atracción principal era cumplir el sueño a una persona. "La gente todavía nos habla de eso, y tiene que ver con el tipo de programa que hacíamos, quedó en el recuerdo".

Sin embargo, declara que "hoy no sería posible, porque sería muy difícil sorprender a alguien, esconderlo; al fin y al cabo había que engañarlo, y tener cómplices, y ahora no podés guardar un secreto por más de tres minutos que te lo deschava alguien".

"En nuestra época no había celulares, no había redes que pudieran intervenir con nuestro trabajo. También era muy caro, porque tenía mucha producción, y hoy no hay inversión en la televisión para algo así", continúa su reflexión.

Acerca de la importancia o llegada de los medios a la audiencia, apunta: "Los medios son el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Si hay poca plata en los medios, es porque hay poca plata en las empresas para auspiciar, y poca torta publicitaria. También el hecho de que haya más medios, porque ahora hay 500 canales, más las plataformas, más las redes, y todo se tiene que repartir en muchos lugares, es difícil concentrar la inversión".

En un 2021 que sigue siendo complicado para toda la sociedad, Julián declara cómo vive este momento: "Increíblemente, empecé a trabajar en tele (sábados y domingos en El Nueve con Carolina Papaleo, con "Vivo para vos") en medio de la pandemia, así que en lo personal no fue tan distinto el año".

Con Carolina Papaleo conduce un ciclo en Canal 9.

"Además, por la marca de alimentos Conciencia, tenía la posibilidad de moverme. Pero creo que la gente necesita un acompañamiento, para que levanten el ánimo, de dar alegría. Es lo que tratamos de hacer desde el programa y me parece que lo logramos porque la gente está muy contenta".

Por ser embajador de Unicef desde hace 18 años, Julián cuenta que la gente siempre recuerda su compromiso social. "Algunos se dan cuenta de lo que hago, otros no. Pero en general tengo mensajes muy lindos y profundos de agradecimiento", sostiene.

Y, con el conocimiento que tiene sobre las problemáticas sociales a través de su voluntariado, explica: "El trabajo que tuvo Unicef en la primera etapa de la cuarentena fue terrible, al estar encerrados en sus casas trabajaban más, aumentó, no disminuyó. Y tuvieron que recibir el primer avión con insumos médicos que llegó desde China mucho antes de que existiera la vacuna".

Además, contó que trabajaron mucho en defender los derechos del niño, especialmente en la parte emocional: "Todavía no sabemos los coletazos de este encierro eterno de un año para los chicos y la falta de colegio, que para mí fue terrible. De a poco hay que ver cómo se mantiene la educación formal en el país".

Sobre la polémica actual por la presencialidad de las clases, indicó: "Hoy en día creo que a un chico lo educa más una maestra al tocarle la cabeza y mirarlo a los ojos que al mostrarle un libro. La educación no es sólo información a través de un Zoom. Necesitan de la imagen del docente. Necesita de la clase de educación física, de la clase de plástica, de todo lo que engloba. No me preocupa tanto la escuela, sino la educación".