Firmó contrato con Warner a fines de 2019, acaba de editar su nuevo álbum de canciones de amor inéditas, “Vuelvo a ser luz”, que sale en formato físico en estos días y hasta tendrá una tirada en vinilo. Y todo esto, que parecen lujos de otra época en la industria musical, sin hacer trap. Julia Zenko, que ostenta más de 40 años de carrera, cuenta en DiarioShow que se siente afortunada por el momento que le toca vivir, y opina que “todo el tiempo me destacan como pionera entre las músicas argentinas, aunque nunca lo sentí así”.

“Quería hacer temas inéditos, vivir nuevamente la adrenalina que se siente cuando estrenás una canción que nadie conozca, a ver qué pasa con el otro, si el que escucha siente lo que sintió una al cantarla”, dice sobre su nuevo disco, en el que hay diez composiciones de diferentes autores, entre los que se cuentan sus amigos Jairo, Fabiana Cantilo, Teresa Parodi y otros nuevos letristas, como Fran Ruiz Garlett, y Willy, líder de Los Tipitos.

“El concepto del disco fue hablar de las relaciones entre personas, con el amor como fuente, que ahora dicen que está pasado de moda, para demostrar lo contrario. Es volver al amor, a sentir, amigarse. Poder ver las cosas desde una óptica positiva y lumínica. Empezamos a buscar con Lito Vitale, mi productor, y aparecieron cosas hermosas, entre ellas un tema escrito por mi hija, así que hay mucho amor”.

Diferenciándose de lo que ocurre en la actualidad, donde muchos desde pequeños saben que quieren dedicarse al arte, Julia comenta: “De chica me ponían adelante de un tocadiscos, frente a un espejo y yo jugaba, pero no pasaba por mi cabeza ser cantante. Se fue dando por lo que decían de mí, me halagaban cuando cantaba y mi mamá me llevó a clases de canto a los 13. No existían los realities ni las escuelas de comedia musical. Yo nunca dije ‘quiero ser famosa’. Eso es un mal de estos días. Estoy totalmente influenciada por la Negra Sosa, es mi referente más importante. Con ella cantaba canciones de folclore imitándola en el colegio porque tenemos un color de voz parecido. Conseguía sus discos por mi abuelo que vivía en Brasil, porque estaban prohibidos acá cuando yo era chica, entonces tengo un cassette que se llama ‘O melhor de Mercedes Sosa’. Cuando volvió al país tuve la suerte de compartir escenarios con ella y una amistad también”.

Es inevitable que, al hablar con una artista femenina de tantos años en el rubro musical, no salga el tema coyuntural de los últimos tiempos sobre el lugar que tienen las mujeres en la escena. "Mirando para atrás, con mis amigas colegas de mi época, como Marilina Ross, Fabi Cantilo, Lucía Galán, Silvina Garré, Patricia Sosa, veo que hubo una camada de mujeres muy fuertes que están empoderadas desde hace muchos años. Pero se fue modificando, más en estos tiempos en los que las mujeres estamos defendiendo nuestros derechos. Yo nunca sentí una diferencia, personalmente. No quiere decir que no haya pasado. Yo fui mamá en el momento en el que salió mi primer disco, entonces tuve que repartir mi vida entre la maternidad y la profesión. Quizás no me dí cuenta, podría haber trabajado más y no lo hice por ser mujer. Sí recuerdo que, cuando yo empecé a cantar, se decía que vendían más los cantantes hombres porque las que compraban discos eran mujeres, y eso era un pensamiento muy machista".