Vicky Braier, conocida por todos como "Juariu", se hizo famosa gracias a sus investigaciones en redes sociales sobre famosos. En charla con DiarioShow.com, la panelista de "Bendita" habla sobre su presente y sus proyectos.

-¿Cómo vivís este momento de gran exposición?

-Lo voy procesando. Me cuesta verme del otro lado, todavía siento que soy espectadora, que habla en las redes. No es que siento que ahora estoy profesional por estar en la tele. Lo veo como un juego, y puede ser que mañana no esté más, lo vivo como si estuviera en un cumple, sorprendiéndome con todo. Y estoy aprendiendo mucho.

-¿Cómo empezó todo?

-La esencia de "Juariu" es que me encanta la farándula desde hace mucho y consumo todo lo que sea chimentos. Y genero chimentos, pero no basándome en la vida privada de los famosos, sino justamente en lo que ellos dejaban ver. Me aprovecho de que tienen abstinencia de cámara y usan el celular de esa forma.

-¿Quiénes se enojaron?

-Algunos me bloquearon, como El Polaco, Ivana Nadal, Nai Awada y Daniel Osvaldo. Pero yo siempre digo que no se tomen ese trabajo, porque tengo cuentas secretas, y una especial para seguir viendo a los que me bloquean.

-¿Cuántas horas estás con el celular?

-No sé, y no miro cuánto estoy, porque son demasiadas, me voy a deprimir. Hay días en los que lo dejo a un costado y trato de no usarlo, pero siento que me estoy perdiendo algo. Pero cuando subo historias, en este tiempo aprendí a hacerlo muy rápido, tengo mucha cancha.

-¿Con tu esposo genera problemas?

-Es conflictivo, porque mi marido es cero tecnología, no le importan las redes, sería el tercero en discordia. Por un lado, es trabajo, pero por otro sé que es adictivo.

-¿Qué te sorprende de las cosas que ves?

-Los canjes, no hay límite para los famosos. Es una adoración de las cosas gratis. Mariano Martínez haciendo canjes de limones. ¡Andá a comprarlos! Igual no los juzgo, yo también aceptaría todo.

-¿Cuáles son tus próximos pasos?

-Por ahora no me puse a pensar mucho en mi futuro, todo lo que se dio hasta ahora fue de casualidad, me invitaron a ser parte de "Intrusos", primero, y después de "Bendita", por ejemplo. Me dejo llevar por la ola. Recién el año pasado renuncié a mi trabajo formal, que era como directora de arte en una agencia de relaciones públicas, nada que ver con lo que hago ahora. Estoy armando algo para YouTube, con entrevistas que sean distintas a lo que hay, y también algo que está por salir de ficción.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Histriónica.

-¿UNA VIRTUD?

-La honestidad.

-¿UN DEFECTO?

-Soy muy enojona, y muchas veces me enojo porque no me gustan los grises, los tibios.

-¿UN PASATIEMPO?

-Juego al fútbol, hace muchos años. Juego abajo, y de cualquier punta.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR?

-Comer.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-No comer.

-¿UNA COMIDA FAVORITA?

-Fideos con salsa bolognesa.

-¿UNA BEBIDA?

-El mate.

-¿CON QUÉ PLATO TE LUCÍS?

-Hago esfihas, que son empanadas árabes pero abiertas, y baba ganoush, que es puré de berenjenas. Es comida sefardí.

-UNA PELÍCULA FAVORITA.

-”El gran pez” de Tim Burton.

-¿UNA SERIE?

-”Paquita Salas”.

-¿UN LIBRO?

-”Las ciudades invisibles”, de Ítalo Calvino.

-¿UNAS VACACIONES PERFECTAS?

-Una de hace varios años, con mi marido, en Colombia.

-¿UN PLACER CULPOSO?

-Veo mucho video en Internet de como se sacan granos y puntos negros. Me relaja. Hacerlo también me encanta.

-FAMOSO/A FAVORITO/A.

-Lali Espósito. Hace todo bien. No es tibia, se la juega, y tiene un gran humor. Yo la votaría si se postulara a presidenta.

-FAMOSO/A MENOS FAVORITO/A.

-Amalia Granata me cae mal, por ideología y habla desde un lugar de desconocimiento de muchas cosas, y muy poca empatía hacia el género femenino.