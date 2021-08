@perez_daro

Juan Sorini comenzó a hacerse conocido en el medio como galán, primero de Juan Minujin en “Viudas e hijos del rock and roll”, y más tarde de Pampita, en el filme “Desearás al hombre de tu hermana”. A pesar de saber lo que genera, admite que lo usa como herramienta pero su pose de seductor no se le sube a la cabeza.

-Protagonizaste el video de “Miénteme”, éxito de Tini y María Becerra. ¿Cómo fue la experiencia?

-Contento, entusiasmado. La verdad es un placer que me hayan llamado para formar parte de un videoclip de una artista como Tini, internacional y que trabaja como tal, de primer nivel, en un clima muy cálido.

-¿Cómo pasaste estos tiempos difíciles para el rubro artístico?

-Salieron algunas cosas. Sirvió para para entender los procesos, saqué una fragancia, “Facha”, con una empresa, y se estrenó también “Noche de estrellas” por canal Cont.ar, aunque hubo momentos complejos.

-¿Complejos por qué?

-Todas las emociones están. Obviamente todo esto trajo incertidum- bre de una agudeza mortal. A veces frenar un poco y ver que uno está bien, que está vivo, que la gente que tiene cerca está está bien, den- tro de la locura y de tanta muerte que hay, ayuda a poner los pies sobre la tierra. Sabiendo que es un momento mundial particular y ca- tastrófico, que nos va a marcar.

-¿Cómo te tomás el hecho de ser seductor, deseado?

-Es una mezcla. Uno va sin ha- cerse cargo de lo que genera, pero después hay otro momento en que yo soy más consciente de que puedo jugar a sentirme más sensual. La verdad no soy tan consciente, viendo como socialmente mi humanidad es aceptada como bella, linda. Entiendo el contrato social que está, pero no por eso voy por la calle y creo que me llevo el mundo puesto o que todo el mundo se da vuelta a mirarme. No me fijo, ni estoy atento. Sería una catástrofe ser así.

-¿Cuidar tu cuerpo es parte de tu trabajo?

-En el día a día me cuido solo para estar listo siempre, sé que es una herramienta de trabajo. Atrás hay un montón de cosas que también son igual o más importantes. Sí siento que tengo que ocuparme porque la industria es vertiginosa y en 48 horas quizás tenés que estar listo para un casting, un papel y no te da tiempo para prepararte.

-¿Llevás una rutina estricta?

-No, tengo una vida, sana, me doy mis gustos, morfo, tomo mi cerveza. Después, cuando aparece algo puntual, si hay que ajustar lo hago, pero no me vuelvo loco con eso. Pero sí tenés que tener esa constan- cia de darle bola a todo, entrenar, y ocuparte una horita para tu salud mental y física.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Leal y pensante.

-¿UNA VIRTUD?

-La nobleza.

-¿UN DEFECTO?

-El egoísmo.

-TU OBJETO FAVORITO.

-Mi libro de historia argentina.

-UN LIBRO.

-”Noche de lobos”, de Abel Posse.

-¿UN PASATIEMPO?

-Correr y leer.

-¿CANCIÓN FAVORITA?

-”Seminare”, de Serú Girán.

-¿ARTISTA FAVORITO?

-Daniel Day-Lewis.

-UN REFERENTE.

-Julio Chávez, fue mi maestro.

-COMIDA FAVORITA.

-Asado.

-¿Y BEBIDA?

-Champagne y cerveza.

-ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR.

-Trabajar.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-No trabajar.

-¿UNAS VACACIONES PERFECTAS?

-Me gustaría conocer el Caribe.

-¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

-Dar y hacer lugar.

-PELÍCULA FAVORITA.

-”Petróleo sangriento”.

-¿Y SERIE?

-”Fargo”, “Succesion”, “Breaking bad”, “Friends”, un poco de todo.

-UN CONSEJO.

-Lo único que sabemos es que vamos a morir.

-¿UN PLACER CULPOSO?

-Morfar, en serio, darte una panzada. La gula es mi pecado.

-ALGO EN LO QUE CONFÍES CIEGAMENTE.

-En mí.

-¿CÓMO TE CUIDÁS?

-Voy al gimnasio y corro.