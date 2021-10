@perez_daro

Llegó el día. Tras muchos rumores, conflictos, polémicas y hasta batallas legales, finalmente hoy se estrena "Maradona: sueño bendito", la serie biográfica de Diego Maradona sobre la que se posarán los ojos no sólo de todos los argentinos, sino de millones alrededor del mundo. El universo del Diez arrancó como un sueño de fútbol y su imagen se convirtió a través de los años en algo tan potente que terminó siendo un dios, el más humano de los dioses, como bien dijo alguna vez el escritor Eduardo Galeano. "Maradona: sueño bendito" se podrá ver a través de Amazon Prime Video, pero en la Argentina habrá un anticipo: el primer capítulo, titulado "Promesa", será transmitido a través de Canal 9 hoy a las 22.

DiarioShow.com charló en exclusiva con los actores más buscados, los tres intérpretes de Diego Maradona en tres etapas distintas de su vida: Nicolás Goldschmidt, quien se puso en su piel en sus primeros años de profesionalismo; Nazareno Casero, que lo encarnó en su etapa más popular y gloriosa, y Juan Palomino, al que le tocó el Diego de los últimos años, ya retirado.

Nazareno Casero rompe el hielo: "Creo yo que es una temática de la que en Sri Lanka y en cualquier lugar del mundo ya saben de qué va. Por lo menos curiosidad va a generar y sabemos que va a tener mucha repercusión de todos lados".

Su palabra tiene que ver con que en las últimas semanas las ruedas de prensa y el operativo de comunicación por la serie involucró a más de 120 medios de los más importantes de todo el mundo, todos pendientes del estreno.

Por ello, los artistas hablan sobre qué significó para ellos legar a ser Maradona con todo lo que significa. "Terrible miedo, por decirlo mal y pronto, un cag... enorme. Un desafío enorme al mismo tiempo, pensar que vas a hacer un personaje que sí o sí tus amigos van a amar. Sentir esa responsabilidad y pensar que no hay personajes históricos más importantes, por lo menos de los últimos años, para nosotros es un orgullo y una responsabilidad enorme", confiesa Nicolás.

Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero y Juan Palomino, en las tres etapas como Diego Maradona en "Sueño Bendito".

En tanto, Nazareno revela que por un tiempo sintió que todo era una gran broma: "Hubo un tiempo en el que creímos que era una joda, que en algún momento alguien nos iba a decir que en realidad era todo una mentira, había un velo de misterio y de secreto tan grande que pensaba en qué momento me iban a decir que no era verdad que se hacía la serie y me clavaban el punzón en la espalda".

"La gente pensó que no estaba contento, y aunque estaba prendido fuego por dentro, empecé a pensar en todo lo que significaba, y todo lo que podía pasar y me quedé atónito".

Pero recuerda con cariño el momento en el que le avisaron que se pondría la 10: "Cuando me enteré me quedé mudo. Esa fue mi primera reacción. La gente pensó que no estaba contento, y aunque estaba prendido fuego por dentro, empecé a pensar en todo lo que significaba, y todo lo que podía pasar y me quedé atónito".

Al respecto, Palomino acota que tuvo un gran dilema cuando fue convocado para el casting: "No me veía espejado en esa imagen. Me encantaba Diego por su posición, su gallardía y su estadío. Pero cuando fui a la audición y me preguntaron si podía aumentar de peso, dudé. Lo hice, y cuando me llamaron para confirmarme que había quedado, poder estar a mis 58 años interpretando a este personaje tan argentino, tan latinoamericano al que conocen en todo el mundo me hizo muy feliz".

Juan Palomino y su interpretación de Diego Maradona en sus últimos años.

El peso de la 10

Se sabe que el universo Maradona implica muchísimas cuestiones que incluso sobrepasan lo futbolístico, y a nivel mundial. Y a pesar de que los tres tienen un oficio en el que siempre están expuestos a las críticas, en este proyecto todo está potenciado. Incluso varios familiares de Diego, como su hija Dalma, criticaron en varias ocasiones a la producción ey al elenco de la ficción. Nicolás habla sobre ello y explica: "Todo a partir de ahora va a ser sorpresa. Yo pude ver el resultado y estoy muy contento con lo que pude interpretar, como con el trabajo de mis compañeros".

Tras escuchar a su colega, Nazareno refuerza: "Entiendo el peso. Pesa en conjunto. Y pesa porque es Diego". A pesar de lo complejo de la situación, encuentra una virtud en esa ansiedad: "Ese peso trae vértigo y ese vértigo trae cosquilleo en la panza, algo que te hace recordar que estás vivo. Y está bueno que te pase eso porque si no, en un momento empezás a acostumbrarte a las emociones y te falta como alguna sal o azúcar en la vida".

.

Finalmente, como si se turnaran para hablar como Diego en cada etapa de su vida, Juan entiende: "Estamos haciendo la serie sobre la vida de Maradona, y obviamente provocaba amores y desamores. La serie está a la altura de esas circunstancias, fue contada con mucho rigor, respeto y mucha convicción".

"Es muy raro para todos estar en una producción tan grande de esta naturaleza, hecha sobre el hombre más conocido en todas partes del mundo. Esto es una ficción con lo mejor y lo peor de Diego Armando, esperando lo que seguramente va a generar: gente que ame la serie y gente que la odie. Los argentinos somos muy de hacer ese tipo de críticas; está en nuestra idiosincrasia", concluye.

Por M.P