@perez_daro

Juan Guilera charló en exclusiva con DiarioShow.com sobre su bendecido presente, con el estreno de la tercera temporada de “Millenials”, ya disponible en Netflix, y mientras se encuentra en Colombia rodando una nueva serie.

-¿Cómo pasás estos tiempos en Colombia?

-Muy bien, tuvimos que parar algunos días por unos positivos de Covid, pero por suerte se pudo controlar y no se esparció. Con esa nueva modalidad, ya sabemos que se pueden extender los tiempos de trabajo y de hecho la producción me llamó y me dijo que me pagaban el viaje a Miami para que me vaya a vacunar.

El elenco de "Millenials", con su tercera temporada ya disponible en Netflix.

-¿Y qué dijiste?

-Se me venció la visa y no podía viajar, pero no sé si hubiese querido vacunarme. Tengo el cerebro dividido, la mitad de mi cabeza siente que hay que vacunarse porque es la única forma de que se acabe la pandemia. Y la otra mitad, tengo la teoría conspirativa de que nos van a convertir a todos en zombis, así que no sé. Es que vengo invicto, pienso si es que nací con anticuerpos. No somos de riesgo, desde ese punto lo pienso.

-¿Qué se siente trabajar estos tiempos?

-Agradecimiento, al mundo, a la vida. Estuve encerrado durante la cuarentena estricta, y “Millenials” fue un tremendo salvavidas. Y ahora tengo la chance de seguir trabajando, esto me salvó a nivel mental y espiritual.

-¿La generación “millenial” vive en la confusión?

-Más que confusión, es una generación de transición. Somos muy distintos a nuestros padres, por el patriarcado, el machismo, y porque antes la idea de éxito estaba asociada con casarte y la del fracaso, a la separación. Tenías que tener un título universitario e hijos. Nosotros empezamos a ver que esa fórmula no funcionaba, porque vimos que hay muchos casos de padres separados. Nos dimos cuenta de que ese modelo de felicidad no era el único.

-En deconstrucción, ¿cambió algo en tu vida?

-Siempre me sentí como un sapo de otro pozo por ser sensible, demostrarlo y decir que amo a todo el mundo. No tengo dudas de mi sexualidad por mostrarme sensible, y la actuación es una profesión en la que sos un gimnasta de las emociones. Me permito sentirme afectado por las cosas que me rodean, ser vulnerable, y expresar eso que me impresionó tanto. El ciclo de la vida para mí es eso, impresión y expresión.

-En Colombia se viven tiempos muy difíciles. ¿Cómo lo ves?

-La gente no sabe si va a volver a su casa. Los están cag... a tiros, los atropellan, es una cuestión de vida o muerte. Empezó por una reforma tributaria y aunque el gobierno retrocedió en sus medidas, se puso más duro en las calles. Hay una impunidad absoluta.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Intenso, sensible, profundo y el peor contador de chistes del mundo.

-¿UNA VIRTUD?

-Soy experto en las materias de los sentimientos, soy buena oreja y buen consejero. Y estoy muy comprometido con el medio ambiente.

-¿UN DEFECTO?

-La intensidad, la ansiedad, no me para la cabeza.

-UN LIBRO.

-”El camino del guerrero”, de Erwin McManus.

-¿UN PASATIEMPO?

-Dibujar, pintar y hacer mosaiquismo. Hice un mural en la fachada del teatro Timbre 4.

Pinta y hace mosaiquismo hace muchos años.

-¿CANCIÓN FAVORITA?

-”Dembow”, de Danny Ocean.

-¿ARTISTA FAVORITO?

-Gaudí y sus mosaicos, me volaba el alma viendo sus obras.

-¿PINTURA O LA ACTUACIÓN?

-Están al mismo nivel en mi vida. Creo que son dos cosas complementarias.

-COMIDA FAVORITA.

-Las milanesas de gírgolas con puré de lentejas y boniato.

-¿Y BEBIDA?

-Whisky.

-¿CON QUÉ PLATO TE LUCÍS EN LA COCINA?

-No soy de fijar las cosas, me luzco si estoy inspirado. Me luzco con la experimentación.

-UN REFERENTE.

-Nunca encontré a alguien en particular, son las experiencias mismas de la vida mis referencias.

.

-ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR.

-Una buena comedia o una buena actuación.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-Una mala actuación.

-¿UNAS VACACIONES PERFECTAS?

-Las menos planeadas, las inesperadas y sin expectativas.

-¿LO PRIMORDIAL EN TU PAREJA?

-No sentirte dueño del otro, tener libertad por sobre todo.