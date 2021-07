@hernanosse

Juan Cruz Sanz atraviesa un gran momento a la cabeza de “Punto Cero” en Crónica HD, pero le costó mucho volver a ganarse un lugar en la televisión. El periodista fue alejado de los medios de comunicación durante dos años por los videos íntimos que se viralizaron en donde quedaba en evidencia su adicción a las drogas. Sin embargo, salió adelante y logró continuar con su carrera en el periodismo político.

El trato mediático que recibió el caso de Chano Charpentier, quien fue baleado por un agente policial mientras tenía un brote psicótico por consumo de estupefacientes, llevó al periodista a realizar un descargo en su cuenta de Twitter. Allí trató de hipócritas a muchos colegas y recordó: “Pude haber sido un Chano más”.

En una charla con DiarioShow.com, Juan Cruz hizo énfasis en la mirada de la sociedad y los medios de comunicación ante las adicciones. “Hay que dejar de estigmatizar y dejar de señalar al que tiene una enfermedad con la cocaína. Porque esa persona es un enfermo por otras razones pero tiene que ser tratado como un diabético o un hipertenso”, detalló.

.

El periodista se refirió al ex cantante de “Tan Biónica”, quien lucha por su vida en el Sanatorio Otamendi luego de una confusa situación con policías en su domicilio. “Chano tuvo el mismo problema hace años y a nadie se le ocurrió llamarlo para ver cómo estaba dos semanas atrás”, mencionó. Además, agregó: “A esa familia la dejaron sola. Yo le pido a Dios que esté bien y pueda salir, pero el problema es que hoy Chano vende y cuando salga, no le va a importar a nadie”.

Como integrante de los medios de comunicación, brindó una mirada sobre el trato que se les da a los que sufren de adicciones. La televisión aparece como uno de los canales más crueles al respecto y mencionó: “¿Vos te pensás que le hacía bien prender la TV y ver que decían que era un falopero y que chocaba? Ese pibe ahí quería volver a tomar”.

Sanz está al frente de un ciclo en Crónica HD.

Su presente es muy positivo, a pesar de que detalló que es una lucha diaria. Desde su lugar de comunicador en Crónica HD, Sanz aprovechó para bajar un mensaje de conciencia: “Dicen que te pegás un tiro porque es eso, es letal. Yo siempre digo que no la prueben, no existe un Superman. Te va a ganar, siempre”.

Según sus propias palabras, apenas ocurrió la difusión de su consumo, fue despedido de sus trabajos y le costó dos años volver a la actividad profesional. “Hoy mi trabajo se demuestra en Crónica HD todos los días y hacemos grandes cosas. Estoy en mi mejor momento profesional”, comentó esperanzado. De todos modos, recordó los primeros días de la difamación pública que vivió: “Salía con una capucha a la calle”.

Chano está internado y pelea por su vida.

Desde octubre de 2020, está al aire con su nuevo proyecto llamado “Punto Cero” que se emite en Crónica HD. “Pensaron en mí como un periodista y como persona, no me estigmatizaron. Me ayudaron, me llevaron de a poco y confiaron en mí”, relató sobre su reencuentro con la profesión que ama. “Me ayudaron a que tenga una vida normal”, agregó.

Por último, Sanz reveló una búsqueda que desea extenderla al resto del periodismo. “Tenemos que dejar de señalar al que consume como un marginal. Yo veo personas en televisión que hablan de Chano y tienen el mismo problema”. El conductor sueña con un desarrollo responsable de las noticias relacionadas a las adicciones: “Hay que discutir con responsabilidad y sin hipocresía”.