Juan Acosta no se detiene. El actor, con amplia trayectoria en todas las vetas de la comicidad, a modo de maestro de ceremonia, se presentará en la antesala de la obra "Cuatro colas y un funeral" que, en la nueva modalidad de autoteatro, se realizará el viernes 27 próximo en la Sociedad Rural. Polémico y transgresor, el artista se refirió a varios temas de la caliente agenda cotidiana que nos toca vivir por estos momentos.

-¿Cómo transitás esta etapa de la emergencia sanitaria?

-Desde el punto de vista económico, mal. Nuestra profesión está muy castigada y los protocolos deben llegar sí o sí. De todas maneras, no es culpa de nadie; sólo en especial del Covid-19.

-¿Es posible superar la grieta política en tiempos cercanos?

-La única grieta que existe es la moral. Todos o casi todos sabemos que no es el país que uno quiere el que está en juego, sino que los poderes funcionen y que los que robaron vayan presos. Esta es la única grieta existente para mí.

-¿Ves factible la posibilidad de instrumentar aquí un símil del Pacto de la Moncloa (acuerdos firmados en el Palacio de la Moncloa, en la transición española, el 25 de octubre de 1977)?

-En tanto y en cuanto sea con la Constitución en la mano, y no de otra manera.

-El actor, en líneas generales, ¿sigue perteneciendo a un factor económico asociado al monotributismo?

-Siempre me regí por la Asociación Argentina de Actores. Cuando los canales comenzaron a pagar fortunas, los que ganaban bastante no querían aportar el 6%, luego fue el 11 y hoy es un 20. Entonces, pregunto: ¿por qué no tenemos una obra social como la gente? ¿Por qué siempre han robado unos vivos? Llegué a que me descuenten 2.000 dólares por mes cuando un jubilado ganaba 100 dólares. La asociación hoy en día es un desastre, en consecuencia, ser monotributista no está tan mal.

-Vas a participar en la previa de "Cuatro colas y un funeral". ¿Qué nos podés decir al respecto?

-Lo considero como un acto de fe. Estoy casi convencido de que no van a ganar dinero los actores así como tampoco los productores. Pero es una manera de decir: acá estamos y queremos laburar.

-¿El autoteatro tendrá continuidad en la pospandemia?

-Le dije a Nito Artaza (el mentor de esta modalidad) y que, por otra parte, es un amigo, que estaba cruzando los Andes. Cuando el virus cese hay que volver a los teatros. Por otra parte, el streaming sirve para figuras de la música consagradas y seguirán estafando a la gente con el falso vivo; en cambio, el autoteatro es más digno.

-¿Es posible apostar a una ficción que nos vuelva a identificar en situaciones, personajes e historias?

-Es factible, pero debemos pensar en la industria del entretenimiento: hacer feliz a la gente y no un kiosco de amigos. Pones el canal Volver y son todas producciones donde actúa Adrián Suar: él maneja un canal y no le da vergüenza: "Yo lo hago, yo lo vendo... soy yo, yo, yo y nadie más que yo". Falta gente seria de verdad. Y así, insisto, todo se presenta de esa manera: hago la pizza, fabrico la caja y me encargo, también, del reparto. A mí me molesta el amiguismo para todo.