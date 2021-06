@Antoravinale

A días de la gran final de "MasterChef Celebrity 2" ya se sabe que habrá una tercera temporada. El éxito del reality gastronómico conducido por Santiago del Moro hizo que muchas figuras del espectáculontengan ganas de participar y se autoconvoquen, como fue el caso de Anamá Ferreira, Karina Jelinek y More Rial, entre tantas otras.

Pero ahora, otro de los nombres que resuenan para el programa de cocina es el de José María Muscari. En diálogo con DiarioShow.com, el director teatral se mostró con ganas de integrar el certamen y advirtió: "Yo soy fan del programa, me encanta mirarlo y tuve amigas en las temporadas que me hablaron genial. En la temporada 1 Iliana Calabró y ahora Georgina Barbarossa. Ambas amigas personales que las vi felices en el programa".

"Me divierte cocinar y me parece un gran desafío, fuera de eso no recibí ningún llamado ni fui convocado aún. Si estoy en algún listado o se filtró mi nombre realmente no tengo idea. Si llegara a salir, el desafío me copa. Pero no se nada", sostuvo Muscari quien en la actualidad trabaja en "Radio Con Vos" con Reynaldo Sietecase y en Canal 9 con Maju Lozano.

A su vez, el director de "Sex" admitió que en caso de ser convocado se ve como un participante creativo ya que "cocinar se parece mucho a dirigir". "Combinar ingredientes es como combinar actores. Siempre dicen que soy bueno armando elencos", manifestó.

No obstante, reveló: "No sé de cocina gourmet, pero daría todo de mí porque el programa me parece genial. Me las arreglo y soy muy gánico".

Hasta ahora se sabe que la tercera temporada de "MasterChef Celebrity" se verá durante el último trimestre de 2021 y sus grabaciones se realizarán en septiembre en los estudios Pampa, en Martínez.

Jésica Cirio, Mauro Szeta, Sofía Jujuy Jiménez, Rodolfo Ranni, Rodrigo Noya, Román El Original, Fierita Catalano y Wanda Nara son algunos de los famosos que la productora piensa para su ciclo. ¿Estará también José María Muscari?

Por A.R.