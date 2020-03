@Antoravinale

José María Muscari es uno de los personajes más sexuales de la farándula argentina. Tanto es así que el año pasado irrumpió en el teatro con "Sex", la obra en la que el público está invitado a vivir sus propias experiencias "hot" junto a otros grandes artistas.

En esta oportunidad, el actor dialogó con DiarioShow.com y se atrevió a contestar el "Repo hot" sin pelos en la lengua.

¿Cuándo fue tu primera vez?

-Mi primera vez fue a los 18 años con una novia que tenía en ese momento, Melina se llamaba. Entre los 18 y los 20 tuve experiencias con mujeres y mi primera vez con un hombre fue a los 21, con alguien que luego se convirtió en mi novio, Marcelo. Así que mis dos primeras veces fueron con relaciones que trascendieron lo ocasional.

¿Tenés alguna fantasía sin cumplir?

-Tengo un montón por suerte, todas las fantasías cuando las cumplís hay algo de lo tridimensional que se aplana. Las fantasías que tenía y que las cumplí dejaron de ser fantasías, hubo como una magia que se perdió. Hay como una magia que está bueno mantener en los deseos. Cuando se concretan se convierten en una humilde realidad pasadas.

El actor contó que todavía le quedan fantasías por cumplir (Fernando Pérez Re/ Crónica)

¿Cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo?

-Creo que fue en un micro de larga distancia con un novio que me estaba yendo a la costa y tuvimos sexo en el fondo, arriba que estaba bastante vacío.

¿Practicás la autosatisfacción?

-¡Obvio! En los momentos en los que estuve en pareja un poco menos y ahora que estoy solo más, que lo combino con sexo con otras personas. Pero es algo que tampoco dejo de lado cuando estoy en pareja, no hay que dejarla de lado nunca porque es el encuentro con nosotros mismos.

¿Hiciste un trío? Y sino, ¿te gustaría?

-Si, pero no es mi práctica sexual más habitual. Rompe con la rutina y con lo cotidiano. Justo esta semana que estuve en "Divina Comida" conté una anécdota en la que tuve un trío bastante fallido en el sentido que me acosté con dos hombres distintos que se no se conocían entre sí y que tenían esa fantasía. Ambos se habían acostado conmigo así que yo generé la unión. Vinieron a mi casa y tuvimos sexo y cuando estábamos empezando me di cuenta que ellos empezaron a tener interacción sexual sin protección y eso me ahuyentó. Y es graciosa la anécdota porque me retiré de a poquito y salí de la habitación. Me vestí, bajé y después de unos minutos uno bajó para preguntarme qué pasaba. Le dije que me la bajaba tener sexo con alguien que no se cuidaba.

¿Usás disfraces o juguetes sexuales?

-Es algo que me la baja mucho, me genera relación al humor más que a lo erótico. Me ha pasado de estar con personas que sí lo querían incluir pero me la baja mucho. Me gusta ser más autosuficiente, que alcance con nuestros cuerpos y nuestras mentes. No me atraen ni me divierten.

El hombre de su vida es La Roca (Hernán Nersesian/ Crónica)

¿Con qué famoso/a tendrías sexo?

-No sólo tendría sexo sino que formaría una pareja, me casaría, proyectaría una vida con él, tendría vacaciones y sexo a la mañana como a la noche con "La Roca". Pelado, tatuado, musculoso. Es el hombre de mi vida.

¿El tamaño importa?

-Obviamente, ¡súper importa! Importa mucho el tamaño del otro y mi tamaño.

¿Cuál fue el máximo tiempo que pasaste sin tener sexo?

-Soy una persona muy sexual por lo cual no tengo un registro de haber pasado mucho tiempo. Puede haber pasado un mes en mi vida por estar muy enquilombado o saturado de trabajo. Recuerdo que la primera vez que estuve en el "Bailando" me quitaba muchísima energía y ponía toda la libido en el concurso. Pero fue en esa época que estuve el mayor tiempo sin sexo. No tener sexo no va conmigo.

El tamaño le importa ¡y mucho) (Hernán Nersesian/ Crónica)

¿Cuál fue tu récord sexual?

-No tengo, soy más bien larguero que de cantidad. Tengo el registro de haber estado teniendo sexo mucho tiempo una noche pero porque quizás ninguno de los dos terminaba y lo estirábamos. Pero tres veces habré terminado en una noche con alguien que fue muy intenso pero lo mío no va por el lado del récord sino por la cantidad de tiempo utilizado en la relación.

¿Te ofrecieron plata a cambio de sexo?

-Si, me han ofrecido en algún momento de mi vida plata pero lo que recuerdo es que han ofrecido un viaje por el Mediterráneo. Para tener sexo y un vínculo con un hombre que no me gustaba y tenía mucho dinero. Me acuerdo que como no tenía onda con esa persona me ofreció eso. Mis amigos siempre me jode con el viaje que rechacé, fue hace como 8 ó 9 años.

.

¿Qué es lo más te excita de otra persona?

-Los hombres musculosos y si te hablo desde la personalidad me gustan las personas seguras y con personalidad bien definida. Soy una persona con una personalidad bastante avasallante y dominante, me sale natural así que me excita que pueda sacar su parte masculina y protectora más que yo. Me excita alguien que me supera en mi propia impronta.