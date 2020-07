@VivianaRomano

El fenómeno de las tiras brasileñas está arraigado en nuestro país: dominan el rating y se consolidan como los culebrones preferidos del público. De hecho, " Jesús" lidera las noches toda la semana; y las repeticiones de "Avenida Brasil" comenzaron con maratones los findes, pero ahora también se emiten en el horario matutino que dejó "El precio justo".

Las historias más populares de nuestra pantalla están protagonizadas por dos galanes: Dudu Azevedo es Jesús y Cauã Reymond, Jorgito. Se conocen, se admiran y en exclusiva hablaron con DiarioShow.com de la vida, costumbres, amores y la difícil situación que atraviesa el país donde nacieron debido a la pandemia por el coronavirus.

Cauã cuenta: "No sabía que ahora emiten la tira durante la semana, ¡Qué buena noticia! Esto significa que, ocho años después de su fin, aún logra electrificar al público con la historia. Fue la telenovela brasileña más vendida en el mundo y gran parte de su éxito se debe al texto de los autores y a la forma innovadora en que la dirigieron. Es interesante ver cómo cada país reacciona de manera diferente a cada personaje. En Brasil, el centro de la trama estaba en Tifón y Carminha; en Argentina, el romance entre Jorgito y Nina se destacó, tal vez porque la forma de actuar de ese núcleo familiar en su conjunto, típico de los suburbios de Río, no encontró tanta resonancia en otra realidad cultural como la argentina".

ESTRENADA EN 2014 EN NUESTRO PAÍS, "AVENIDA BRASIL" ACTUALMENTE SE REPITE Y CON MUCHO ÉXITO.

-¿Crees que el personaje de Jorgito te encasilló?

-De ningún modo. Después de Jorgito, hice otra novela del mismo autor, "A Regra do Jogo", y cinco series que lograron mucho éxito en Brasil, por lo que Jorgito, aunque todavía fresco en la memoria de muchos brasileños, es recordado como otro gran personaje. En 2021 volveré a las telenovelas después de seis años. Ya comencé a grabar "Un lugar al sol", donde interpreto a los gemelos protagonistas. Trabajaré dos veces, jajaja.

-¿Cambió tu vida? ¿Invertiste el dinero que ganaste?

-Comencé mi carrera en 2002, diez años antes de "Avenida Brasil", así que no puedo decir que el personaje haya cambiado mi vida en particular. Pero puedo decir, sin lugar a dudas, que esta ficción cambió la forma en que se hacen las telenovelas en Brasil. De todos modos, siempre invierto el dinero que gano, jaja. No soy exactamente un consumidor. Tengo una vida simple, vivo en una casa cómoda con mi familia, pero sin extravagancias. Es una buena casa, cerca del mar, porque me encanta surfear, pero no es más grande que la casa de una familia de clase media.

Acerca de Debora Falabella, quien compuso a Nina, señaló: "Es una gran actriz y una querida colega, pero lamentablemente nuestras rutinas muy ocupadas no nos permiten tener una relación más estrecha. Pero cada vez que nos encontramos la relación es muy amorosa".

-El año pasado te casaste con Mariana Goldfarb. ¿Te gusta la vida familiar?

-Me encanta estar casado. Me gusta tener una familia, compartir y estar con alguien imaginando que tenemos un futuro juntos.

-En estos momentos en la Argentina, " Jesús" es el programa más visto. ¿Qué me podés decir de Dudu Azevedo?

-Dudu es un gran amigo y un gran actor. Hice mi primera película con él, "Ódiquê", en 2003 y lanzada al año siguiente. Los dos éramos muy jóvenes, yo a los 23 años, él a los 24, y seguimos siendo amigos cercanos, incluso hoy. Seguí su trabajo y es realmente bueno en el papel.

-¿Te sientan bien los 40?

-Sí, muy bien. A esta edad ya no tenemos la inseguridad de los 20 o la ansiedad de 30. Todavía estás en la cima de tu vigor físico, lo cual es muy importante en mi caso, ya que me encanta hacer deporte, pero ya has aprendido que no tenemos tanto control sobre el futuro e incluso menos sobre el pasado, por lo que soñamos y planificamos, pero aprendemos a lidiar con las sorpresas de la vida.

-¿A qué actores argentinos conoces y admirás?

-A Ricardo Darín y a Leonardo Sbaraglia.

JUNTO A SU HIJA SOFÍA, QUIEN AMA LA PLAYA Y YA SE ANIMA A SURFEAR.

COVID-19: CUIDADOS Y MÁS TIEMPO EN CASA

"EL GOBIERNO DEBERÍA GUIARSE SÓLO POR LA CIENCIA"

Sabido es que Brasil resultó uno de los países más afectados por la pandemia, y su presidente, Jair Bolsonaro, que terminó contagiándose por no tener los cuidados necesarios, muy discutido. Acerca de esta situación, Cauã recapitula: "El comienzo fue muy difícil. Me había preparado durante mucho tiempo para los gemelos que interpreto en la nueva novela y ya estábamos grabando a un ritmo muy intenso, cuando tuvimos que detener todo debido a la pandemia. Es un poco frustrante, porque ya estabas en el ritmo del personaje y tener que reanudarlo desde el principio, después de meses de estar quieto, requerirá atención adicional para no perder el tono anterior".

Y reflexiona: "Pero era importante que todos se detuvieran. Nada es más importante que la vida, y mantener el aislamiento es importante para preservar muchas vidas. Al principio fue una experiencia de aprendizaje, pero el ser humano, felizmente, se adapta a todo. Todos tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad. Comencé a leer mucho más, a estudiar mucho más, a hacer los deberes, y comencé a tener tiempo para seguir diariamente las clases en línea de mi hija. Acaba de cumplir 8 años en mayo y es sorprendente cómo la generación actual, a esa edad, ya habla en pie de igualdad".

"Las ciudades en Brasil están reabriendo lentamente, a pesar de que los números afectados por esta tragedia siguen creciendo. El gobierno debería guiarse sólo por la ciencia y no por creencias o ideologías personales. Cuando hay vidas en juego, es la ciencia la que debe determinar qué se debe hacer para salvarlas.Creo que todos, incluido el gobierno de Bolsonaro, deberían guiarse sólo por la ciencia y no por creencias o ideologías personales", continúa.

DUDU, EL ENVIADO

" Jesús", la tira que también emite Telefé, arrancó con un promedio de 18.3 puntos de rating y se mantiene con dos dígitos, ganando ampliamente el prime time cada noche a las 22.

Su protagonista es Carlos Eduardo Cardoso de Azevedo, pero tomó el "Dudu" de "Eduardo" (típico sobrenombre en la lengua portuguesa) para su carrera artística. Nació en Río de Janeiro, tiene 41 años y desde la década de 1990 combina su carrera actoral con la de la música, donde se luce como baterista en la banda de rock Redtrip.

LOS DOMINGOS A LAS 23.15 SE EMITE "JESÚS, EL ADELANTO", CON IMÁGENES EXCLUSIVAS DE LO QUE VA A OCURRIR EN LA SEMANA.

Cuando le preguntamos qué tan ligado a la historia del Mesías se siente, señaló: "No soy un religioso, pero siempre tuve mucha fe. Creo que Jesús fue un hombre extraordinario, con quien aprendemos hasta hoy. Creo en el amor, el perdón y el respeto de todas las cosas que aprendemos, porque todo lo que tiene principio en la fe se justifica en la construcción de lo mejor ahora, por el mejor después".

Acerca de qué parte de la tira lo movilizó más asegura: "El Vía Crucis". En cuanto a lo estético, contó que tuvo que bajar de peso: "Hice una dieta para adelgazar, enfrenté algunas transformaciones físicas, como dejar mi cabello más largo, pero lo principal fue buscar a Jesús dentro de mí". Y agregó: "Estuve en la Argentina y me encanta. También me encanta saber que mi trabajo da la vuelta al mundo y moviliza a las personas. Este es un gran logro para mí y siempre quiero vivir experiencias diversas".

-¿Tu carrera cotiza y ahora sos un actor "más caro"?

-Jajajaja, no gané tanto, pero creo que eso no es todo. Y si cotizo más, no pude percibir todavía esta transformación. Estoy estudiando propuestas para volver pronto, hay distintas posibilidades.

FAMILIA Y CUESTIÓN POLÍTICA

"NUESTRAS VIDAS SON MARAVILLOSAS"

Sobre su vida personal se sabe que tiene un hijo de casi 2 años llamado Joaquim, fruto de su relación con la ginecóloga Fernanda Mader, quien, a su vez, tiene otros dos de una relación anterior, Pedro y Manuela. "Nuestras vidas ya eran maravillosas, y ahora lo son mucho más. Nuestro hijo es fruto de un amor que llegó sin pedir permiso y que se legitimó como amor verdadero desde siempre, en cada actitud, cada elección, cada forma que se manifestó y estableció entre nosotros. Pedro y Manuela recibieron un hermano para cuidar, enseñar y aprender. Joaquim es el mayor regalo que me dio la vida. Los cinco somos muy felices", describe el actor.

Respecto de la cuarentena, señaló: "No es fácil para nadie, pero estoy agradecido por los privilegios y la suerte que tengo. Realmente, espero que todo desaparezca pronto y el sufrimiento de las personas disminuya. Lamento mucho las condiciones en que viven muchos brasileños. También debo decir que no estoy de acuerdo con las medidas de Bolsonaro frente a la pandemia".