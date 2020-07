@perez_daro

En la cabeza y el corazón de Jorge Marrale conviven dos espíritus: el actor y el activista, que hoy lo tiene al frente de Sagai (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes). Es por ello un hombre empapado de la realidad no sólo individual, sino la de todo el colectivo que representa, afectado como tantos otros rubros por la pandemia.

"La cuarentena nos pone en un lugar de mucha entrega y mucha necesidad a la vez. La situación es, para todo el colectivo de actores, pésima. Estamos bastante tumbados. Históricamente la situación de la cultura no fue la mejor, y desde hace seis o siete años el medio está mal. Ahora obviamente empeoró. Hay que ponerle el pecho a esta enfermedad tan peligrosa", arranca su diálogo con DiarioShow.com.

De todas formas, Jorge está contento porque siente que la pandemia encontró a los actores y actrices unidos. En ese punto, cree que esto se podría replicar a un nivel más grande, teniendo en cuenta la "nueva grieta" entre quienes están a favor y en contra de la cuarentena. "Hay que dejar de pelear tanto. Sin perder convicciones ni ideología, pero debemos saber dónde poner el ojo para trabajar juntos, para salir de este problema, en lo posible con menos disputas, menos especulación", expresa Marrale.

"Así como hablamos del COVID-19 también hay que tener cuidado con el virus del odio y la separación. Hay muchas distracciones que no nos dejan ver el centro de lo que sucede. Hay que cambiar al país, generar mejores espacios de trabajo y ciertas cosas menos agresivas y menos excluyentes. En los genes tenemos la fuerza que podemos utilizar, sangre inmigrante y trabajadora. Tenemos que sacar lo mejor de lo nuestro", analiza sobre el futuro que viene.

"Es un virus guacho que no da alternativas. No sólo porque es complicada la distancia social, sino porque todo va cambiando mientras lo vivimos".

Con los contagios que se produjeron en "El precio justo", muchos creen que peligra la vuelta de algunos programas, lo que, indefectiblemente, también perjudicaría la chance de los actores de volver a trabajar. Al respecto, el artista opina: "Está más allá de lo que podamos ver o pronosticar. No somos considerados parte de una tarea esencial, y nuestro trabajo es muy especial, las características son muy particulares. Mientras que el virus ronde, nadie te garantiza que te hagas un hisopado antes de entrar al set, salgas y te lo agarres. Un protocolo de cuidado será complejo. Es un virus guacho que no da alternativas. No sólo porque es complicada la distancia social, sino porque todo va cambiando mientras lo vivimos".

"Amor de cuarentena" es la propuesta que protagoniza Marrale junto a Dolores Fonzi, Cecilia Roth, Leonardo Sbaraglia y Camila Sosa Villada.

Presta su voz y talento para "Amor de cuarentena", una propuesta novedosa que utiliza WhatsApp para crear ficción. A través de esa red, las personas reciben mensajes de Marrale o algún otro actor o actriz de su elección, que les envían un mensaje como si se tratara de una ex pareja, y reconstruyen una historia fantasiosa. "Es increíble lo que ocurre, es una reinvención de nuestro trabajo, utilizando nuevas herramientas tecnológicas. Es mágico lo que pasa con las personas que reciben los mensajes, porque se da una nueva intimidad, con la que cualquiera puede sentirse aludido", cuenta, gratamente sorprendido.